La Banque du Liban réduit encore les intérêts de certains placements bancaires. Au Sud, Israël menace et revendique une opération. La reconstruction attend des chantiers. Aoun et Salam examinent l’électricité. E1 reste reporté, sans annulation. Dans le Golfe, ADNOC compte onze blessés et un disparu après l’attaque de son navire.

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Mercredi 18 novembre 2026, édition de 18 h à Beyrouth. La Banque du Liban prépare une nouvelle réduction des intérêts versés aux banques sur certains placements en devises. Au Sud, Israël accompagne ses opérations de nouvelles menaces territoriales. La lenteur de la reconstruction reste au centre des échanges avec les bailleurs. Dans le Golfe, ADNOC maintient un bilan de onze blessés et d’un marin porté disparu après l’attaque d’un navire.

BDL : les intérêts de certains placements encore réduits en janvier

La circulaire intermédiaire 782, datée du 13 novembre, porte à 95 % l’abattement sur les intérêts des dépôts à terme en devises des banques auprès de la Banque du Liban. La même règle s’applique aux certificats de dépôt en devises émis par la BDL et détenus par les banques opérant au Liban. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

L’abattement était de 90 % sous la règle applicable en 2026. La fraction résiduelle passe donc de 10 à 5 % des intérêts de référence. Les paiements restent effectués dans la devise concernée sur des comptes non-fresh. Cette mesure porte sur la rémunération de placements bancaires auprès de la banque centrale : elle ne constitue pas une nouvelle décote de 95 % du principal des dépôts des particuliers.

Au Sud, menace territoriale et opération revendiquée à Har Dov

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a menacé mercredi d’étendre les zones occupées en cas de nouvelle escalade. Il a également lié le retrait israélien au désarmement du Hezbollah. Ces propos durcissent la position affichée par Israël ; ils ne correspondent pas, à eux seuls, à une nouvelle avancée territoriale constatée.

L’armée israélienne a par ailleurs annoncé le 18 novembre la destruction d’un ouvrage souterrain attribué au Hezbollah dans le secteur de Har Dov. Selon son communiqué, la brigade 810 et l’unité Yahalom sont intervenues au cours des vingt-quatre heures précédentes. L’armée décrit des espaces de séjour et de commandement. La nature, l’affiliation et l’usage de l’ouvrage n’ont pas été corroborés indépendamment. Aucun bilan humain ni dimension vérifiée n’accompagne cette annonce.

Reconstruction : les financements doivent se traduire en chantiers

Dans un entretien réalisé le 17 novembre et publié mercredi, Anna Bjerde, directrice générale des opérations de la Banque mondiale, souligne la lenteur de la reconstruction au Liban. Selon une agence de presse, le bureau de Nawaf Salam annonce des projets de 70 millions de dollars à lancer avant la fin de 2026. Cette annonce ne constitue pas un constat de travaux déjà exécutés.

Le programme d’assistance d’urgence LEAP dispose d’un financement de 250 millions de dollars approuvé par la Banque mondiale en juin 2025. Il s’inscrit dans un cadre pouvant accueillir jusqu’à un milliard de dollars de concours : ce plafond ne représente pas une somme intégralement financée ou déjà versée. Le programme concerne notamment le rétablissement d’infrastructures et de services essentiels dans les zones touchées par le conflit.

Aoun et Salam examinent le dossier électrique

Joseph Aoun a reçu Nawaf Salam mercredi matin à Baabda. Le compte rendu de la présidence confirme que le Premier ministre lui a présenté les résultats de sa visite au Qatar et les avancées du dossier électrique. Salam a également insisté sur la protection du Liban face aux rivalités régionales et internationales.

La rencontre constitue un point d’étape politique. Aucun contrat électrique signé, volume supplémentaire livré ou calendrier de mise en service n’est annoncé dans ce compte rendu. Les échanges diplomatiques restent donc à distinguer des décisions opérationnelles attendues sur l’approvisionnement.

Banques : l’appel à la grève sans bilan national de fermeture

L’Association des banques du Liban avait annoncé le 16 novembre une grève d’avertissement pour ce mercredi, puis chaque mercredi des semaines suivantes. Le différend porte notamment sur la fiscalité des écarts de change et des provisions sur les euro-obligations de l’État. Les banques contestent une taxation de gains qu’elles présentent comme comptables et non réalisés.

Aucun relevé national vérifié ne permet de mesurer dans cette édition la fermeture effective des agences ou le fonctionnement de tous les services. L’appel de l’association ne suffit pas à établir une interruption générale des distributeurs ou des virements.

E1 : l’examen des offres reporté, le projet maintenu

L’ouverture des offres pour 1 234 logements du projet E1, en Cisjordanie occupée, est reportée jusqu’à la formation du prochain gouvernement israélien. La décision a été annoncée le 17 novembre, alors que cette étape était prévue jeudi 19 novembre. L’explication du ministère de la Justice, reproduite par Peace Now, invoque la retenue imposée à un gouvernement de transition avant des engagements difficiles à défaire.

Le report ne vaut pas annulation du projet. E1 se situe entre Jérusalem et Ma’ale Adumim. Ses opposants dénoncent ses conséquences pour la continuité territoriale palestinienne. L’annonce britannique de sanctions contre des entreprises liées aux colonies relève d’une procédure distincte.

Ormuz : onze blessés et un marin recherché selon ADNOC

ADNOC Logistics & Services indique qu’un de ses navires a été attaqué dans le détroit d’Ormuz dans la soirée du 17 novembre. Son communiqué fait état de onze blessés et d’un membre d’équipage introuvable. Les autres membres ont été évacués. L’entreprise ne nomme pas le navire et ne désigne pas de responsable dans ce texte.

Ce bilan reste distinct des informations concernant d’autres navires attaqués dans la région. Un marin recherché ne peut être comptabilisé parmi les morts sans confirmation. Aucun nouveau bilan corroboré n’a été identifié lors de l’actualisation de cette édition.

Riyad condamne les attaques et appelle aux négociations

L’Arabie saoudite a condamné mercredi les attaques contre le Koweït, Bahreïn et un pétrolier émirati, selon un communiqué de son ministère des Affaires étrangères. Le royaume demande l’arrêt des attaques et la protection de la liberté de navigation, tout en appelant à laisser une chance aux négociations.

Les Émirats arabes unis ont également condamné l’attaque de drones contre le Koweït et réaffirmé leur solidarité avec ce pays. Ces prises de position ne fournissent pas de nouveau bilan humain ou matériel. Elles interviennent alors que les contacts diplomatiques se poursuivent, notamment entre Oman et le Koweït.

Couverture : le Parlement libanais à Beyrouth, photographie d’archives dont la date de prise de vue n’est pas établie. Illustration institutionnelle, sans lien avec une scène photographiée ce mercredi. © François el Bacha / Libnanews, tous droits réservés.

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