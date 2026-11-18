Une vidéo transmise à Libnanews montre des hélicoptères dans un secteur présenté comme les hauteurs de Jbeil. Yasour rapporte trois appareils américains, sans confirmation militaire citée. Les images ne permettent pas de vérifier leur nationalité, leur mission ni le lieu précis du tournage. Voici les éléments observables et leurs limites.

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Des hélicoptères ont été filmés au-dessus d’un secteur présenté comme les hauteurs de Jbeil, dans une vidéo transmise à Libnanews ce mercredi 18 novembre 2026. Le site libanais Yasour rapporte le même jour le passage de trois appareils qu’il attribue à l’armée américaine, au-dessus de Jbeil et du Kesrouan. Cette nationalité n’a pas pu être confirmée de manière indépendante.

La courte séquence, d’une durée d’environ treize secondes, montre une route en pente bordée de bâtiments, d’arbres et de lignes électriques. Des hélicoptères à deux rotors en tandem traversent le champ de la caméra. La définition et la distance ne permettent pas de lire une immatriculation ni de distinguer un marquage national.

Vidéo transmise à Libnanews le 18 novembre 2026 et présentée comme filmée dans les hauteurs de Jbeil. Le lieu précis et la date de tournage ne sont pas authentifiés par les seules images.

Un signalement qui reste à préciser

Dans sa publication du 18 novembre, Yasour s’appuie sur une vidéo circulant en ligne, sans citer de confirmation militaire ni préciser la mission des appareils. Ce signalement constitue une attribution de presse, et non une identification officielle des hélicoptères.

Les images ne permettent pas davantage d’établir leur point de départ, leur destination ou la nature du vol. Aucun élément vérifié ne permet, à ce stade, de rattacher cette séquence à une opération particulière. Le nombre de trois appareils et leur appartenance américaine restent ceux rapportés par le média libanais.

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