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Judo : Aquilina Chayeb septième à Abou Dhabi

· 1 min de lecture · 26 vues

Aquilina Chayeb a pris la septième place du Grand Slam d’Abou Dhabi, dans la catégorie des moins de 78 kg. Le classement officiel confirme ce résultat, obtenu le 31 octobre 2026. La judokate libanaise a remporté deux combats avant de s’incliner en quart de finale après une prolongation. Cette participation prolonge une saison marquée par plusieurs podiums internationaux. Elle s’inscrit aussi dans la période de qualification pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028, sans garantir un billet olympique.

Couverture Sport sur la septième place d’Aquilina Chayeb au Grand Slam d’Abou Dhabi, avec une photographie de combat fournie par l’IJF.
Combat au Grand Slam d’Abou Dhabi. Crédit : IJF — photo transmise avec le communiqué ; habillage Libnanews assisté par IA.
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Aquilina Chayeb a terminé septième du Grand Slam d’Abou Dhabi, dans la catégorie des moins de 78 kg. Ce résultat figure au classement final de l’épreuve disputée le 31 octobre 2026. La judokate libanaise poursuit ainsi sa saison sur le circuit international.

Aquilina Chayeb remporte deux combats

La Libanaise a obtenu deux victoires, contre une adversaire belge puis une Australienne. Elle a ensuite perdu en quart de finale face à une Britannique, après une prolongation.

Emma Reid, représentante britannique de cette catégorie, a décroché l’une des deux médailles de bronze. La victoire est revenue à Yelyzaveta Lytvynenko, des Émirats arabes unis, devant la Portugaise Patricia Sampaio.

François Saadé Junior, directeur de la Fédération libanaise de judo et disciplines associées, accompagnait la participation libanaise à Abou Dhabi.

Une saison marquée par plusieurs podiums

En 2026, Chayeb a remporté l’or à l’Open européen en Estonie et le bronze à l’Open de Prague. Elle a également obtenu une médaille de bronze aux Jeux asiatiques de Nagoya, au Japon.

Le Grand Slam d’Abou Dhabi s’inscrit dans la période de qualification olympique pour Los Angeles 2028, ouverte en juin 2026. Les points obtenus sur le circuit contribuent à cette course, sans constituer à eux seuls une qualification pour les Jeux.

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