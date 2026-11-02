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Karaté : le Liban prépare deux rendez-vous en novembre

· 2 min de lecture · 20 vues

La Fédération libanaise de karaté prépare un mois de novembre marqué par deux compétitions. Une délégation de onze athlètes doit participer au championnat d’Asie de l’Ouest, organisé à Amman du 11 au 14 novembre 2026. Les épreuves concernent trois catégories d’âge, chez les garçons et les filles. Au Liban, le championnat national se déroulera les 15 et 29 novembre au club Mont La Salle, à Aïn Saadé. Les préparatifs techniques et organisationnels ont commencé pour ces deux journées distinctes.

Couverture Sport : le Liban prépare deux rendez-vous de karaté en novembre, avec l’affiche du championnat d’Asie de l’Ouest.
Affiche du championnat d’Asie de l’Ouest de karaté. Crédit : Fédération libanaise de karaté ; mise en page Libnanews assistée par IA.
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Le karaté libanais prépare deux rendez-vous en novembre 2026. La sélection nationale participera au championnat d’Asie de l’Ouest, à Amman, du 11 au 14 novembre. Le championnat du Liban se déroulera ensuite les 15 et 29 novembre au Mont La Salle, à Aïn Saadé.

Le karaté libanais représenté à Amman

La compétition régionale concerne les moins de 21 ans, les moins de 14 ans et les moins de 12 ans, garçons et filles. Douze pays doivent y participer : le Liban, la Jordanie, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et le Koweït. Bahreïn, Oman, l’Irak, la Palestine, la Syrie et le Yémen complètent la liste.

La Fédération libanaise de karaté, présidée par Moussa Fattouche, a constitué une délégation de onze athlètes. Élie Aoun, arbitre asiatique, en assurera la direction. L’encadrement comprend l’entraîneur national Rami Choucair, l’entraîneuse de kata Yara Kaïn et l’arbitre asiatique Sami Alayli.

Sept garçons figurent dans la sélection : Omar Ghazouli, Gabriel Zakhia, Khaled Habbal, Hassan Daouk, Karim Halawi, Charbel Hanna et Salim Chamli. Les quatre filles sont Louloua Choucair, Aya Choucair, Lynn Kaïn et Luna Daouk.

Le championnat national les 15 et 29 novembre

Au Liban, les compétitions se dérouleront sur deux journées distinctes, les dimanches 15 et 29 novembre, au club Mont La Salle. La fédération a engagé les préparatifs techniques et organisationnels de ce rendez-vous national.

Les athlètes y disputeront les titres locaux. Ces rencontres permettront également aux responsables fédéraux de suivre les nouvelles générations de pratiquants.

Source : communiqué de la Fédération libanaise de karaté transmis le 2 novembre 2026.

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