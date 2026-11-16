La pièce libanaise La Misérable, de Layal Ghossain, a reçu le prix spécial du jury du Festival de théâtre de Jordanie. Cette adaptation des Misérables place Fantine au centre du récit. Deux représentations sont annoncées au Liban, le 29 novembre à Beyrouth et le 12 décembre à Hammana, après Amman.

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La pièce libanaise « La Misérable », de Layal Ghossain, a reçu le prix spécial du jury du 31e Festival de théâtre de Jordanie. La distinction a été annoncée lors de la clôture, samedi 14 novembre 2026, au Centre culturel royal d’Amman. Le palmarès communiqué par le ministère jordanien de la Culture récompense cette adaptation centrée sur Fantine, l’un des personnages des « Misérables » de Victor Hugo.

Ce prix est distinct de celui du meilleur spectacle, attribué à la production marocaine « 40 degrés », mise en scène par Oussama El Aroussi. Celle-ci a également obtenu le prix de la mise en scène. Le festival réunissait dix spectacles et des participants de quatorze pays arabes.

Fantine au centre de l’adaptation

Layal Ghossain signe la mise en scène et interprète le rôle principal. La présentation de la production décrit une œuvre musicale suivant le parcours de Fantine : une jeune femme abandonnée, qui doit élever seule sa fille et affronte la pauvreté ainsi que le jugement social. Le spectacle resserre donc son regard sur cette trajectoire plutôt que de chercher à restituer l’ensemble du roman.

Julien Chaaya partage la scène avec elle. D’après le dossier du spectacle, il assume à la fois la narration et les différents personnages masculins qui traversent la vie de Fantine. Le passage d’une figure à l’autre accompagne les rapports de désir, d’autorité et de domination auxquels le personnage est confronté.

La musique repose sur le chant en direct et l’accompagnement d’un piano, tenu par Anthony Youssef. Ce dispositif est présenté par l’équipe comme une composante de la narration, et non comme un simple fond sonore. La production associe aussi Rahaf Jammal à la conception des lumières, Aly Harkous à leur conduite et Mayam Khoury à la régie de plateau.

Un prix dans un palmarès régional

Le jury était présidé par Hassan Rachid, du Qatar, avec des membres venus de Jordanie, du Koweït, du Soudan, d’Algérie et d’Oman. Dans ses recommandations générales, il a notamment insisté sur le rôle dramatique de la musique et sur son articulation avec la scénographie.

Le jury a également appelé à privilégier la nécessité dramatique plutôt que les effets techniques spectaculaires. Ces recommandations concernent l’ensemble du festival : elles ne constituent pas une motivation détaillée du prix remis à « La Misérable ».

Deux rendez-vous annoncés au Liban

Après la distinction d’Amman, la billetterie annonce une représentation à Hanine Beirut le dimanche 29 novembre. Une autre séance est proposée le samedi 12 décembre à la Hammana Artist House, au Mont-Liban, à 20 h 30.

Pour cette dernière date, l’annonce indique une durée de 45 minutes, un accès à partir de 13 ans et un billet à 15 dollars. La réservation passe par la billetterie ou la maison d’artistes. Ces rendez-vous permettent de retrouver au Liban le spectacle distingué en Jordanie ; ils ne doivent pas être confondus avec les dates du festival, désormais terminé.

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