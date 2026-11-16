MTV et Cablevision confirment l’arrêt de la retransmission après l’échec de leurs négociations. La chaîne réclame une révision de sa rémunération, tandis que le CPL rejette toute implication. Le point sur les positions des parties, les droits de diffusion et les possibilités d’accès qui restent ouvertes aux téléspectateurs au Liban.

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Le désaccord entre MTV et Cablevision a pris une dimension politique lundi 16 novembre 2026. Le Courant patriotique libre (CPL) a rejeté toute implication dans le conflit commercial, après des insinuations de la chaîne sur les conditions de sa distribution. L’arrêt de la retransmission, lui, est confirmé par Cablevision : son site indique que MTV a demandé cette interruption après l’échec des négociations.

Une rémunération contestée, pas une fermeture de la chaîne

Dans son communiqué du 15 novembre, MTV assume la décision de retirer son signal du réseau. Elle affirme réclamer, depuis 2024, une révision des droits de retransmission dévalorisés par la chute de la livre. Selon la chaîne, cette demande doit être financée par les recettes du distributeur, sans hausse de la facture des abonnés.

MTV avance un versement mensuel de 0,50 dollar par abonné, face à un revenu moyen de 24 dollars pour Cablevision. Ces chiffres proviennent de la chaîne, non de comptes audités rendus publics. Le montant qu’elle réclame désormais n’est pas précisé dans le communiqué.

Le CPL conteste son implication

Le CPL récuse tout lien commercial ou politique avec Cablevision. Dans sa réponse du 16 novembre, il demande à MTV d’étayer ses insinuations sur une influence politique dans les négociations, ou de les retirer et de les corriger. Le parti présente donc cette affaire comme un différend entre deux entreprises auquel il dit être étranger.

Sa réponse élargit aussi la discussion aux obligations des médias. Elle met en avant l’indépendance éditoriale, la transparence des revenus et le respect des conditions de licence et d’enregistrement. Ces positions ne constituent ni une décision de régulation ni un constat judiciaire sur les pratiques des deux entreprises. Aucun lien politique n’est établi par les documents consultés.

Ce que prévoit le droit de retransmission

L’article 42 de la loi libanaise n° 75 du 3 avril 1999, consacrée à la propriété littéraire et artistique, reconnaît aux organismes de télévision et de radio protégés le droit d’autoriser ou d’interdire la rediffusion de leurs programmes, quel que soit le moyen utilisé. Ce droit figure parmi les droits voisins, distincts des droits des auteurs des œuvres diffusées.

Le même chapitre prévoit, à l’article 46, que les accords portant sur ces droits doivent être écrits. Il renvoie également aux exceptions prévues par la loi. Ce cadre permet de comprendre l’objet d’une négociation de distribution ; il ne fixe pas à lui seul un tarif et ne tranche pas ce différend contractuel. Les contrats entre les deux entreprises n’ont pas été rendus accessibles dans les annonces consultées.

Quels accès restent possibles ?

La disparition du signal chez Cablevision ne signifie pas l’arrêt de MTV. La chaîne renvoie les téléspectateurs vers son site, ses applications et d’autres modes de distribution, notamment Arabsat. Elle cite également Shahid et +TV, sans que cela permette de présumer la gratuité de toutes leurs offres.

Pour ses abonnés, Cablevision maintient sur sa page d’accueil l’annonce du retrait et son numéro d’assistance, le 1540. Cette information ne donne ni date de retour de MTV ni annonce de compensation. Un éventuel rétablissement doit donc être distingué d’une simple poursuite des discussions.

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