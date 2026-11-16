COP31 : un projet pour accélérer la sortie des fossiles

Un premier projet présenté à Antalya propose d’accélérer la sortie des énergies fossiles et de renforcer le financement de l’adaptation. La présidence souligne que le texte ne traduit aucun consensus. Les pays doivent encore négocier son contenu, avant la clôture prévue vendredi de la conférence climatique annuelle des Nations unies.

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Un premier projet de décision présenté lundi 16 novembre à la COP31 d’Antalya propose d’accélérer l’abandon des énergies fossiles et de porter le financement de l’adaptation à au moins 120 milliards de dollars. Ces orientations restent soumises aux négociations entre les pays réunis en Turquie.

Le document de 18 pages et 144 paragraphes aborde les principaux dossiers de la conférence : énergie, financement, adaptation et réponse scientifique au réchauffement. Sa publication ouvre une nouvelle étape des discussions, alors que la conférence doit se terminer vendredi 20 novembre.

Une transition énergétique plus rapide proposée

Le projet appelle à accélérer la sortie des combustibles fossiles, en engageant immédiatement la transition dans les systèmes énergétiques. Il reprend également l’objectif d’une transition juste et ordonnée, adaptée aux situations nationales.

Un autre volet propose de porter la part de l’électricité à 35 % de la consommation finale mondiale d’énergie en 2035. Cette ambition s’accompagne de références au développement des renouvelables, aux réseaux et au stockage. Elle est formulée comme un effort mondial auquel les États contribueraient selon leurs circonstances, et non comme une obligation identique imposée à chacun.

Au moins 120 milliards pour l’adaptation

Le texte propose que le triplement des financements de l’adaptation atteigne au moins 120 milliards de dollars. Les pays développés seraient appelés à préciser la trajectoire de leur soutien aux pays en développement. L’adaptation vise à réduire leur vulnérabilité face aux conséquences du changement climatique.

Ces dispositions financières sont encore en discussion. Elles ne correspondent pas à des fonds déjà versés. Le projet évoque aussi les obstacles liés au coût du capital et à la dette, ainsi que le recours aux dons et aux instruments qui ne créent pas d’endettement supplémentaire.

Une base de discussion, pas un accord

Dans la note accompagnant le document, la présidence explique avoir retenu une approche large pour rendre compte des propositions reçues. Elle souligne expressément que cette première version ne traduit pas un consensus. Certaines mesures soutenues par des délégations sont rejetées par d’autres.

Tous les éléments restent ouverts à la négociation, y compris la question de leur maintien dans le texte final. La présence de paragraphes sans crochets ne signifie donc pas qu’ils sont acceptés. La présidence demande aux parties de poursuivre leurs échanges pour rapprocher leurs positions ; une issue commune devra recueillir leur consensus.

Les prochains jours doivent ainsi déterminer quelles formulations énergétiques et financières pourront figurer dans la décision finale, après les consultations engagées entre les délégations.

Photographie d’archives : Antalya, 19 février 2022. Sharon Hahn Darlin / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Photo entière conservée, habillage Libnanews.

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