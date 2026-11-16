Des sources proches du dossier décrivent des missions françaises de formation et de maintenance en Ukraine, baptisées Volia. Ces activités sont présentées comme non combattantes. Elles se distinguent de la future force multinationale prévue après les hostilités, tandis que l’Union européenne prolonge sa propre mission d’assistance et renforce sa coordination.

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Des militaires français effectuent des missions de formation et de maintenance en Ukraine depuis plusieurs mois, selon des informations rendues publiques lundi 16 novembre et confirmées par des sources proches du dossier s’exprimant anonymement. Ce dispositif, baptisé « Volia », est présenté comme un soutien non combattant aux forces ukrainiennes.

Les témoignages recueillis décrivent de petits effectifs envoyés pour des missions courtes, notamment afin de former des soldats ukrainiens et de participer à l’entretien de matériels. Ils situent cette présence au moins à l’été 2026. Une source ayant connaissance du dossier précise que des formateurs interviennent en France, en Pologne et ponctuellement en Ukraine, sans intention de participer à des actions coercitives.

La nature et l’étendue de cette mission n’ont pas fait l’objet d’une annonce publique détaillée de l’état-major français. Les éléments rapportés reposent sur des témoignages anonymes, et non sur la présentation officielle d’un déploiement de troupes combattantes.

Un soutien européen dont le cadre évolue

Ces révélations interviennent alors que l’Union européenne vient de prolonger sa mission d’assistance militaire à l’Ukraine, EUMAM Ukraine. Le Conseil de l’UE a adopté le 9 novembre une extension de deux ans, jusqu’au 15 novembre 2028, avec une enveloppe de près de 300 millions d’euros pour cette période.

Il a également décidé d’établir une présence en Ukraine afin de coordonner directement le travail de la mission avec les autorités militaires ukrainiennes et les partenaires internationaux. Le mandat doit davantage intégrer les enseignements du champ de bataille et les besoins des forces ukrainiennes.

Créée à la demande de Kyiv en octobre 2022, EUMAM a formé plus de 100 000 militaires ukrainiens, selon le Conseil. Elle organise et coordonne des formations individuelles, collectives et spécialisées sur le territoire des États membres. Cette décision européenne documente une évolution de l’assistance ; elle ne constitue pas, à elle seule, une confirmation publique des modalités de Volia.

À distinguer de la force prévue après les hostilités

Un autre dispositif fait l’objet de préparatifs publics : la Force multinationale-Ukraine, placée sous commandement franco-britannique dans le cadre de la Coalition des volontaires. Dans un communiqué du 3 novembre, le ministère français des Armées indique qu’elle est conçue pour des activités de formation et de réassurance une fois les hostilités terminées, à la demande du gouvernement ukrainien.

L’exercice KOALICJA 26.2, organisé en Pologne du 9 au 22 novembre avec 2 800 militaires de onze nations, prépare cette force à un scénario d’après-conflit. Il reste distinct des missions ponctuelles de soutien en Ukraine décrites par les sources proches du dossier Volia.

Illustration d’archives : Bruxelles, 21 août 2026. Xavier Lejeune / Commission européenne, © Union européenne 2026, CC BY 4.0. Photo entière conservée, habillage Libnanews.

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