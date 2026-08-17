Le Liban abolit définitivement la peine de mort

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Le président de la République, Joseph Aoun, a promulgué lundi 17 août 2026 la loi n° 68 abolissant la peine de mort au Liban. Sa signature achève le parcours institutionnel d’une réforme adoptée quelques jours plus tôt par le Parlement et transforme en abolition juridique un moratoire de fait qui durait depuis 2004. Les condamnations capitales disparaissent ainsi de la législation libanaise et sont remplacées par la réclusion à perpétuité assortie de travaux forcés aggravés. Cette décision constitue un changement historique pour la justice libanaise, même si elle intervient au milieu d’un débat beaucoup plus large sur les prisons, les longues détentions et la loi controversée d’amnistie générale.

Joseph Aoun promulgue la loi n° 68

Le dernier acte institutionnel est intervenu lundi 17 août au palais de Baabda. Le président Joseph Aoun a promulgué la loi n° 68, votée quelques jours auparavant par la Chambre des députés, qui prévoit l’abolition de la peine de mort au Liban. La présidence de la République a annoncé la promulgation du texte, achevant ainsi la procédure constitutionnelle nécessaire à son entrée dans l’ordre juridique libanais.

Cette signature donne une portée définitive à la décision prise par les députés le 11 août. Jusqu’à présent, le Liban se trouvait dans une situation intermédiaire : la peine capitale figurait toujours dans plusieurs textes pénaux et les tribunaux pouvaient encore prononcer des condamnations à mort, mais les autorités n’exécutaient plus ces sentences depuis plus de vingt-deux ans. Le dernier recours à la peine capitale remontait au 19 janvier 2004.

La réforme modifie donc la nature même de ce moratoire. L’absence d’exécutions dépendait jusque-là d’une pratique politique et institutionnelle. Elle devient désormais une règle inscrite dans la loi. Un gouvernement ne pourra plus simplement décider de reprendre les exécutions sur la base des dispositions pénales existantes, puisque la peine elle-même disparaît de l’arsenal des sanctions.

La portée de la promulgation présidentielle dépasse ainsi la simple formalité. Le vote parlementaire avait arrêté le principe de l’abolition. La publication de la loi par Joseph Aoun ferme le processus législatif et inscrit la réforme dans le droit positif libanais.

Peine de mort au Liban : ce que change concrètement la loi

Le changement le plus immédiat concerne les sanctions applicables aux crimes qui pouvaient jusqu’ici entraîner une condamnation à mort. Le nouveau dispositif remplace la peine capitale par la réclusion à perpétuité assortie de travaux forcés aggravés. L’abolition ne signifie donc ni la disparition des peines les plus lourdes ni une libération automatique des personnes condamnées pour des crimes graves.

Cette précision est essentielle dans le contexte libanais. Le débat sur la peine de mort s’est déroulé au même moment qu’une autre discussion beaucoup plus controversée sur l’amnistie générale. Les deux réformes touchent au système pénal, mais elles répondent à des logiques différentes. L’abolition supprime une catégorie de sanction. L’amnistie, elle, agit sur certaines condamnations ou poursuites déjà prononcées ou engagées.

Pour les personnes qui se trouvaient sous le coup d’une condamnation à mort, la réforme écarte désormais la possibilité d’une exécution. Les peines capitales existantes doivent être transformées conformément au nouveau cadre légal. Avant le vote, environ 85 personnes se trouvaient encore dans les couloirs de la mort au Liban, selon les données rapportées lors du débat sur l’abolition.

Le changement concerne aussi les futures décisions des juridictions. Les juges ne pourront plus prononcer la peine capitale pour les crimes auxquels elle était jusqu’ici attachée. Ils devront appliquer la nouvelle peine maximale prévue par le législateur.

L’abolition ne modifie pas pour autant la qualification des crimes concernés. Un meurtre aggravé, un acte de trahison ou d’autres infractions extrêmement graves restent passibles de sanctions pénales lourdes. La réforme porte sur la nature de la peine ultime et non sur la suppression de la responsabilité pénale.

Un vote historique intervenu le 11 août

La signature présidentielle intervient six jours après le vote du Parlement. Le 11 août 2026, la Chambre des députés avait approuvé l’abolition lors d’une séance qui a marqué une rupture avec plusieurs décennies de débats sans aboutissement.

Le ministre de la Justice Adel Nassar avait présenté cette décision comme une étape historique. Plusieurs parlementaires engagés de longue date en faveur de l’abolition avaient également défendu la réforme en invoquant le droit à la vie, le risque d’erreur judiciaire et la nécessité de rapprocher le système pénal libanais des normes appliquées par les États abolitionnistes.

La députée Halimé El Kaakour figurait parmi les personnalités politiques ayant joué un rôle dans la promotion de cette réforme. Le dossier avait aussi bénéficié du travail mené pendant plusieurs décennies par des juristes, des associations et des militants libanais opposés à la peine capitale.

Le vote n’a cependant pas fait l’unanimité. Le bloc parlementaire du Hezbollah s’est opposé à l’abolition, selon les comptes rendus de la séance. Cette divergence rappelle que la peine de mort reste une question politique, juridique et sociale sensible au Liban, particulièrement lorsqu’elle concerne des crimes ayant provoqué de nombreuses victimes ou des atteintes à la sécurité nationale.

Malgré ces oppositions, une majorité parlementaire a choisi de supprimer la peine capitale. La promulgation par Joseph Aoun, le 17 août, rend désormais ce choix applicable et met fin à l’incertitude qui pouvait encore subsister entre le vote de la Chambre et l’achèvement de la procédure constitutionnelle.

Le Liban n’avait exécuté personne depuis 2004

L’abolition de la peine de mort au Liban officialise en réalité une évolution amorcée depuis plus de deux décennies. La dernière exécution remonte au 19 janvier 2004, lorsque trois condamnés avaient été exécutés à la prison de Roumieh. Deux avaient été fusillés et le troisième pendu.

Cet épisode avait profondément relancé le débat national sur la peine capitale. Les exécutions de 2004 avaient été les premières depuis plusieurs années et elles furent finalement les dernières.

Le Liban avait pourtant connu une période beaucoup plus active dans l’application de la peine de mort au cours des années 1990. Entre 1994 et 1998, sous la présidence d’Elias Hraoui, quatorze condamnations à mort avaient été exécutées. Cette période correspondait à une politique pénale plus sévère, dans un pays encore marqué par les conséquences de la guerre civile et confronté à de graves problèmes sécuritaires.

À partir du milieu des années 2000, la situation a radicalement changé. Les gouvernements successifs ont maintenu un moratoire de fait. Aucun texte n’abolissait formellement la peine capitale, mais les procédures nécessaires à l’exécution des condamnations n’étaient plus menées jusqu’à leur terme.

Cette situation pouvait durer, mais elle restait juridiquement réversible. Les tribunaux continuaient à prononcer des condamnations à mort. Le Liban demeurait donc considéré comme un État maintenant la peine capitale dans sa législation, même s’il ne l’appliquait plus.

La loi n° 68 supprime précisément cette contradiction. Le pays ne se contente plus de ne pas exécuter les condamnés : il retire la peine de mort de son système juridique.

Pourquoi le moratoire ne suffisait plus

Pendant vingt-deux ans, le moratoire a permis d’éviter toute nouvelle exécution. Mais cette pratique ne garantissait pas que la situation serait irréversible. La peine restait disponible dans le droit et pouvait théoriquement être remise en application si les autorités politiques décidaient de signer les décrets nécessaires.

Au Liban, l’exécution d’une peine capitale nécessitait plusieurs étapes institutionnelles. Le système avait donc créé, en pratique, une barrière politique importante. L’absence de volonté de franchir ces étapes avait transformé la peine de mort en sanction prononcée mais non exécutée.

Cette situation produisait aussi une catégorie particulière de détenus. Des personnes restaient juridiquement condamnées à mort tout en sachant qu’un moratoire non écrit empêchait leur exécution. L’incertitude pouvait se prolonger pendant des années.

L’abolition met fin à cette ambiguïté. La question n’est plus de savoir si un président, un gouvernement ou un ministre acceptera un jour de relancer les exécutions. La peine capitale n’est désormais plus une sanction que l’État peut légalement mettre en œuvre.

Cette transformation était l’un des principaux objectifs des défenseurs de l’abolition. Ils estimaient qu’un moratoire, même prolongé pendant plusieurs décennies, restait plus fragile qu’une interdiction législative.

Une conséquence sur la coopération judiciaire internationale

La réforme possède également une dimension internationale très concrète. Le maintien de la peine capitale pouvait compliquer les demandes libanaises d’extradition adressées à des États qui refusent de remettre un suspect à un pays où celui-ci risque une condamnation à mort.

Cette difficulté avait été évoquée lors des débats précédant le vote. Des pays abolitionnistes exigent régulièrement des garanties avant d’accepter une extradition. Les autorités requérantes doivent alors s’engager à ne pas demander ou appliquer la peine capitale contre la personne recherchée.

Le cas de la Bulgarie avait notamment été cité dans les discussions sur la réforme. L’existence de la peine de mort dans le droit libanais pouvait constituer un obstacle dans certains dossiers d’extradition.

Sa suppression simplifie cette question. Elle ne garantit évidemment pas qu’une demande libanaise d’extradition sera acceptée, car les États sollicités examinent de nombreux autres critères. Mais le risque d’une exécution ne pourra plus constituer le même obstacle juridique.

Cette évolution peut également rapprocher le Liban des normes pénales appliquées par les pays européens, qui ont fait de l’abolition une condition importante de leur politique en matière de droits fondamentaux et de coopération judiciaire.

Une décision majeure dans un système judiciaire en crise

L’importance symbolique de la réforme ne fait pas disparaître les difficultés profondes de la justice libanaise. L’abolition intervient alors que les tribunaux et les prisons restent confrontés à des problèmes structurels accumulés depuis plusieurs années.

Les longues détentions provisoires constituent l’une des principales difficultés. Des détenus peuvent attendre pendant des périodes importantes avant leur jugement définitif. La lenteur des procédures alimente directement la surpopulation carcérale.

La prison de Roumieh demeure le symbole de cette crise. Les établissements pénitentiaires libanais accueillent une population largement supérieure aux capacités prévues dans plusieurs sites, tandis que les moyens financiers de l’administration pénitentiaire restent limités.

Ces problèmes expliquent pourquoi le Parlement s’est également penché sur une loi d’amnistie générale. Le texte adopté après celui concernant la peine de mort vise notamment à réduire une partie de la pression sur les prisons, mais il a déclenché un débat beaucoup plus conflictuel.

Les critiques soulignent qu’une amnistie peut réduire temporairement le nombre de détenus sans résoudre les causes de la surpopulation. Si les procédures judiciaires restent lentes, si la détention provisoire continue de s’allonger et si les infrastructures pénitentiaires ne sont pas réformées, les mêmes difficultés peuvent rapidement réapparaître.

L’abolition de la peine capitale et la crise des prisons sont donc liées par le contexte, mais elles ne doivent pas être confondues. La première constitue une réforme durable de la sanction pénale. La seconde exige des changements dans le fonctionnement quotidien de la justice.

L’amnistie générale ne doit pas être confondue avec l’abolition

La proximité des deux votes parlementaires peut créer une confusion. Le Parlement a adopté l’abolition de la peine de mort le 11 août, puis une loi d’amnistie générale le lendemain. Pourtant, leurs conséquences juridiques sont distinctes.

La loi sur la peine capitale pose un principe permanent : l’État libanais ne peut plus condamner une personne à mort. Elle concerne donc aussi bien les condamnations existantes que les futurs procès, selon les modalités d’application du nouveau texte.

L’amnistie repose au contraire sur des critères définissant les infractions, les condamnations et les détenus susceptibles de bénéficier de réductions ou d’extinctions de peine. Plusieurs crimes graves en sont exclus, notamment certaines formes de meurtre prémédité, le viol, la traite, le financement du terrorisme et des infractions liées à la collaboration avec Israël.

Cette différence est politiquement importante. Les opposants à la peine de mort ne réclamaient pas nécessairement la libération des auteurs de crimes graves. Le principe abolitionniste consiste à considérer que l’État ne doit pas exécuter un condamné, tout en maintenant la possibilité de lui imposer une très longue peine d’emprisonnement.

La loi promulguée par Joseph Aoun conserve précisément cette logique punitive en substituant une peine de réclusion à perpétuité à l’exécution.

Une rupture juridique après des décennies de débats

La question de la peine capitale traverse la vie politique et judiciaire libanaise depuis bien avant le moratoire commencé en 2004. Elle oppose traditionnellement deux conceptions de la justice pénale.

Les partisans du maintien de la peine de mort invoquaient sa valeur dissuasive et la gravité exceptionnelle de certains crimes. Cet argument conserve une résonance particulière dans un pays qui a connu la guerre civile, des assassinats politiques, des attentats, des affrontements armés et des attaques meurtrières contre l’armée ou les forces de sécurité.

Les abolitionnistes mettent en avant un autre principe : une erreur judiciaire devient irréparable lorsque la sentence a été exécutée. Ils considèrent aussi que l’emprisonnement à perpétuité permet de protéger la société sans donner à l’État le pouvoir de mettre à mort un condamné.

Pendant plus de vingt ans, le Liban avait évité de trancher définitivement cette opposition. Le compromis implicite consistait à conserver la peine dans les textes tout en refusant de l’exécuter.

Le vote du 11 août et la promulgation du 17 août mettent fin à ce compromis. Le législateur a choisi l’abolition, et le président de la République vient d’en achever le parcours institutionnel.

Cette évolution place également le Liban dans une position particulière au Moyen-Orient. Selon les agences internationales ayant couvert le vote, le pays devient le premier de la région à supprimer entièrement la peine capitale de son système pénal. Cette qualification dépend toutefois du périmètre géographique retenu, plusieurs territoires ou systèmes juridiques de la région présentant des situations différentes.

La promulgation ouvre maintenant la phase d’application

Après la signature présidentielle, l’attention va désormais se déplacer vers l’application concrète de la loi n° 68. Les autorités judiciaires devront intégrer la suppression de la peine capitale dans les procédures en cours et adapter la situation des personnes déjà condamnées à mort.

Cette étape devra notamment clarifier les conséquences précises de la substitution des peines pour les quelque 85 condamnés qui se trouvaient dans les couloirs de la mort avant la réforme. Leur situation devra être examinée selon les dispositions du nouveau texte et, lorsque cela sera nécessaire, les décisions judiciaires correspondantes devront être adaptées.

Les juridictions devront également appliquer la nouvelle peine maximale aux dossiers futurs. Les procureurs ne pourront plus requérir une exécution et les tribunaux ne pourront plus la prononcer sur la base des anciennes dispositions.

La réforme aura enfin des conséquences sur les statistiques judiciaires, les demandes d’extradition et la gestion pénitentiaire. Remplacer la peine de mort par la perpétuité signifie que l’État doit assumer sur le long terme la détention de personnes condamnées pour les crimes les plus graves. Cette réalité pose directement la question des conditions carcérales, de la capacité des prisons et du traitement des longues peines.

La journée du 17 août 2026 marque néanmoins une rupture juridique nette. Vingt-deux ans après les trois dernières exécutions à Roumieh, le moratoire de fait appartient désormais au passé : Joseph Aoun a promulgué la loi qui retire la peine de mort du droit libanais. La prochaine étape sera celle de son application aux condamnations existantes et de l’adaptation des juridictions à cette nouvelle peine maximale.