Le Liban peut-il redevenir une porte énergétique ?

- Advertisement -

14

Lire l'article Stop

La crise du détroit d’Ormuz remet sur la table une fonction que le Liban avait perdue depuis plusieurs décennies : servir de débouché méditerranéen au pétrole du Moyen-Orient. L’Irak cherche désormais à diversifier ses routes d’exportation, tandis que Beyrouth prépare ses infrastructures pour accueillir, stocker et éventuellement réexporter des produits pétroliers irakiens. Tripoli possède pour cela une géographie favorable et des installations héritées de l’ancien corridor Kirkouk-Méditerranée. Mais transformer cette opportunité de crise en fonction énergétique durable suppose des investissements considérables, des volumes réguliers et surtout un corridor sécurisé à travers la Syrie.

La question aurait paru largement théorique il y a encore quelques mois. Elle l’est beaucoup moins depuis que les perturbations du détroit d’Ormuz ont montré à l’Irak le coût de sa dépendance aux terminaux du Golfe. Bagdad cherche désormais plusieurs voies permettant d’acheminer son pétrole vers la Méditerranée. Le Liban veut profiter de ce mouvement pour replacer Tripoli sur une carte énergétique dont le pays a progressivement disparu depuis la seconde moitié du XXe siècle.

Le gouvernement de Nawaf Salam a commencé à préparer cette possibilité. Le 10 août, une réunion a rassemblé les ministères et administrations concernés par un éventuel transit de pétrole irakien à travers le territoire libanais. Dans un premier temps, il ne s’agit pas de ressusciter l’ancien oléoduc. Le scénario étudié repose sur le transport terrestre, le stockage et la réexportation.

Cette première étape paraît modeste par rapport aux grands projets de pipelines étudiés entre l’Irak et la Syrie. Elle pose pourtant une question stratégique : le Liban peut-il profiter de la crise d’Ormuz pour redevenir une porte énergétique de la Méditerranée orientale ?

Ormuz redonne de la valeur aux débouchés méditerranéens

L’intérêt irakien explique le retour du dossier. Les exportations d’hydrocarbures constituent la principale source de revenus publics de l’Irak et une part considérable du brut quitte normalement le pays par ses installations méridionales. Cette organisation rend Bagdad particulièrement vulnérable aux perturbations du Golfe et du détroit d’Ormuz.

La crise de 2026 a transformé cette vulnérabilité théorique en problème immédiat. Selon les chiffres rapportés fin juillet, les exportations irakiennes avaient chuté de 4,2 millions de barils par jour en février à 1,5 million en mai, au plus fort des perturbations liées au conflit avec l’Iran.

Pour Bagdad, la diversification des routes n’est donc plus seulement une question d’optimisation commerciale. Elle devient une assurance contre l’interruption d’une voie maritime dont dépend une grande partie des recettes de l’État.

La Méditerranée constitue la sortie naturelle vers l’ouest. Un pétrole acheminé directement vers la côte syrienne, turque ou libanaise peut rejoindre les marchés internationaux sans franchir Ormuz. La question n’est cependant pas de remplacer totalement les terminaux du sud irakien. Les capacités nécessaires seraient considérables. Il s’agit plutôt de disposer de plusieurs corridors capables de maintenir une partie des exportations lorsqu’une route devient vulnérable.

C’est précisément ce changement de logique qui crée une opportunité pour le Liban.

Tripoli possède la géographie, mais pas encore l’outil moderne

Le principal atout libanais se trouve à Tripoli. La ville est située sur la Méditerranée, à proximité immédiate de la Syrie et sur l’ancienne route énergétique reliant les champs pétroliers irakiens au littoral levantin.

Cette fonction n’est pas nouvelle. L’Iraq Petroleum Company acheminait autrefois le brut de Kirkouk par un réseau d’oléoducs traversant la Syrie. Une branche aboutissait à Tripoli, où le pétrole pouvait être exporté ou raffiné.

Les installations existent toujours en partie. Le site pétrolier de Tripoli comprend un terminal et l’ancienne raffinerie. Les données de la Direction générale du pétrole indiquent que le terminal avait historiquement été conçu pour recevoir le brut par trois conduites de 12, 16 et 30/32 pouces. Sa capacité maximale de pompage avait atteint, sur le papier, 900 000 barils par jour.

Ce chiffre ne doit surtout pas être interprété comme une capacité disponible aujourd’hui.

Les infrastructures ont vieilli, plusieurs équipements nécessitent des travaux et l’ancien réseau reliant l’Irak au Liban ne peut pas être considéré comme opérationnel. La raffinerie elle-même est arrêtée depuis 1992. Certaines cuves des installations de Tripoli sont également répertoriées comme hors service.

Le véritable avantage du Liban est donc moins de posséder immédiatement une infrastructure capable de recevoir des centaines de milliers de barils que de disposer d’un site énergétique existant, d’une emprise foncière, de réservoirs, d’installations portuaires et d’une mémoire industrielle qui peuvent réduire le coût d’une remise à niveau par rapport à un projet entièrement construit à partir de zéro.

Le corridor irakien pourrait replacer Tripoli sur la carte

Le projet le plus ambitieux se dessine actuellement entre l’Irak et la Syrie. Bagdad étudie la construction d’un nouvel oléoduc reliant ses zones de production à la Méditerranée par le territoire syrien.

L’ancienne conduite Kirkouk-Banias est trop endommagée et trop ancienne pour constituer la solution principale. Les études actuelles portent donc sur une infrastructure nouvelle. Le projet envisagé utiliserait notamment Haditha comme point de connexion entre les champs du nord et du sud irakiens avant de poursuivre vers le port syrien de Banias.

Les estimations disponibles donnent la mesure du projet. La capacité étudiée pourrait atteindre 2 millions de barils par jour. Sa construction demanderait environ quatre ans et représenterait au moins 15 milliards de dollars d’investissement. Des études techniques et financières sont en cours, mais aucun calendrier définitif de construction ne permet encore de considérer le corridor comme acquis.

Pour le Liban, le risque est évident. Si le nouveau réseau irakien s’arrête à Banias, la Syrie concentrera l’essentiel de la fonction de transit et d’exportation méditerranéenne. Tripoli restera à l’écart du grand corridor.

Beyrouth cherche donc à se positionner avant que cette architecture soit définitivement arrêtée.

Le pétrole irakien pourrait d’abord arriver par la route

La stratégie libanaise est pragmatique : commencer avant même qu’un pipeline existe.

La réunion gouvernementale du 10 août a porté sur les routes, les passages frontaliers, les douanes, les installations de stockage et les conditions de sécurité nécessaires au transit. Le dispositif envisagé dans une première phase repose donc sur des camions-citernes venant d’Irak à travers la Syrie.

Le Liban deviendrait alors un prestataire logistique. Le pétrole ou les produits pétroliers ne seraient pas nécessairement destinés au marché libanais. Ils pourraient entrer dans le pays, être stockés dans les installations disponibles puis réexportés par la Méditerranée.

Le modèle économique changerait ainsi par rapport à l’accord énergétique qui lie déjà Beyrouth et Bagdad. Depuis 2021, le Liban reçoit du combustible irakien pour soutenir sa production électrique. Dans le nouveau schéma, il chercherait aussi à vendre des services de transit, de stockage, de manutention et de réexportation.

Aucun revenu précis ne peut encore être avancé. Le gouvernement n’a annoncé ni les volumes susceptibles de transiter, ni les tarifs qui seraient appliqués, ni la date des premières cargaisons. Sans ces trois données, il serait prématuré d’attribuer au projet une valeur financière déterminée.

Le transport routier possède aussi une limite physique évidente. Des convois de camions peuvent amorcer un corridor et tester les procédures douanières. Ils ne peuvent pas remplacer économiquement un oléoduc capable de transporter plusieurs centaines de milliers de barils par jour.

La raffinerie de Tripoli pose une autre équation

Le projet pourrait aller plus loin si le Liban retrouvait une capacité de raffinage. La raffinerie de Tripoli avait été construite en 1940 pour traiter le brut provenant de Kirkouk. Sa capacité historique officiellement indiquée est de 21 000 barils par jour.

Elle est cependant arrêtée depuis plus de trente ans.

Les études anciennes sur le secteur énergétique libanais avaient déjà soulevé des doutes sur la rentabilité d’une simple réhabilitation de cette installation, notamment en raison de sa petite capacité face aux raffineries modernes de la région. Remettre en service le site ne signifie donc pas nécessairement restaurer à l’identique les unités existantes.

Les discussions actuelles avec l’Irak portent d’ailleurs sur plusieurs options. Le ministre de l’Énergie, Joe Saddi, a indiqué fin juillet que la possibilité de construire une raffinerie faisait partie des sujets devant être étudiés par l’équipe technique libano-irakienne. Il ne s’agit pas encore d’une décision d’investissement.

Les projections concernant les emplois et les recettes doivent être traitées avec la même prudence. Une activité de raffinage créerait des besoins en exploitation, maintenance, sécurité, transport et services industriels. Un terminal plus actif générerait également des revenus de manutention et augmenterait l’activité portuaire. Mais aucun nombre officiel d’emplois ni aucune recette annuelle garantie n’ont encore été arrêtés.

À ce stade, le scénario le plus immédiatement accessible reste donc celui du terminal et du stockage, non celui d’une raffinerie pleinement remise en service.

La Syrie reste le maillon indispensable

La géographie qui donne au Liban son avantage constitue aussi sa principale faiblesse. Il n’existe aucune frontière entre l’Irak et le Liban. Toute route terrestre raisonnable doit traverser la Syrie.

Un corridor énergétique vers Tripoli nécessite donc trois accords politiques, et non deux.

Les procédures douanières doivent être compatibles. Les camions doivent pouvoir traverser les frontières sans délais excessifs. La sécurité des axes doit être garantie. Pour un pipeline, les contraintes sont encore plus importantes : droits de passage, protection des installations, stations de pompage, entretien et partage des recettes doivent être négociés sur plusieurs décennies.

L’évolution politique de la Syrie ouvre des possibilités qui n’existaient pas dans les mêmes conditions auparavant. Bagdad et Damas discutent directement d’un nouveau corridor. Beyrouth et Damas ont parallèlement repris le travail sur plusieurs dossiers économiques et frontaliers.

Mais l’instabilité syrienne reste un facteur de risque majeur. Un pipeline est une infrastructure fixe, coûteuse et vulnérable. Il traverse des centaines de kilomètres et ne peut pas modifier son itinéraire lorsqu’une région devient dangereuse.

La rentabilité du corridor dépendra donc autant de la stabilité politique syrienne que du prix du pétrole ou du coût des installations libanaises.

Le risque militaire ne disparaît pas en quittant Ormuz

Contourner Ormuz permet de réduire un risque, pas de supprimer le risque géopolitique.

La Méditerranée orientale reste exposée aux tensions régionales. La Syrie connaît encore des épisodes d’instabilité et des frappes israéliennes. Le Liban reste confronté aux opérations israéliennes dans le Sud et à l’incertitude entourant le règlement sécuritaire avec Israël.

Pour un investisseur, cette situation se traduit directement en coûts. Une infrastructure énergétique doit être assurée. Les cargaisons doivent pouvoir circuler. Les opérateurs doivent être certains que les terminaux resteront accessibles et que les contrats seront exécutés pendant plusieurs années.

La comparaison avec Ormuz doit donc rester économique. Si le coût du risque maritime dans le Golfe devient durablement supérieur au coût d’un corridor terrestre traversant l’Irak et la Syrie, la route méditerranéenne gagne en attractivité. Si Ormuz retrouve rapidement un fonctionnement normal tandis que le Levant reste instable, l’avantage peut disparaître.

Des volumes réguliers sont indispensables

Le véritable test sera celui des volumes.

Réhabiliter des routes, moderniser des réservoirs, remettre aux normes des installations portuaires ou construire une branche d’oléoduc représente des investissements importants. Ils ne peuvent être amortis avec quelques cargaisons occasionnelles envoyées pendant une crise.

Le Liban doit donc obtenir de Bagdad davantage qu’une possibilité de transit. Il lui faudrait des engagements suffisamment réguliers pour justifier les dépenses nécessaires.

Cette condition explique l’importance de l’équipe technique conjointe annoncée entre les deux pays. Elle doit notamment examiner la faisabilité des différentes options et permettre de déterminer les volumes susceptibles de passer par le Liban.

La concurrence sera également déterminante. L’Irak ne mise pas sur une seule solution. Il développe ou étudie simultanément plusieurs débouchés, notamment vers la Turquie et la Syrie. Chaque route devra être comparée en fonction du coût du transport, des capacités disponibles, des droits de transit et du risque politique.

Tripoli possède un argument : offrir à Bagdad un deuxième débouché méditerranéen et éviter une dépendance exclusive envers un seul terminal côtier. Mais cette diversification doit avoir un prix acceptable.

Tripoli peut commencer par prouver son utilité

La stratégie la moins risquée pour le Liban consiste donc à avancer par étapes. Le transport routier permettrait de tester le corridor sans attendre plusieurs années de construction. Les premières cargaisons montreraient si les passages frontaliers fonctionnent, si les installations de stockage répondent aux normes et si la réexportation depuis le nord du Liban est commercialement compétitive.

Cette phase aurait également une valeur politique.

Si Tripoli devient effectivement utile au commerce irakien, le Liban disposera d’un argument beaucoup plus solide pour demander qu’une future infrastructure permanente ne s’arrête pas à la côte syrienne. Une branche vers Tripoli pourrait alors être étudiée dans le cadre du grand corridor irako-syrien.

À l’inverse, si le pays ne parvient pas à remettre ses installations aux normes ou à fluidifier le transit, Bagdad aura peu de raisons économiques d’ajouter un détour libanais à son dispositif méditerranéen.

La fenêtre ouverte par Ormuz est donc autant une opportunité qu’une mise à l’épreuve.

Infrastructure stratégique ou simple projet de crise ?

Deux scénarios se dessinent désormais.

Dans le premier, la crise d’Ormuz produit une solution temporaire. Quelques cargaisons irakiennes empruntent la Syrie et le Liban, Tripoli fournit du stockage et de la réexportation, puis les flux diminuent lorsque la navigation dans le Golfe se normalise. Le Liban aura alors gagné une activité ponctuelle sans retrouver une fonction énergétique structurelle.

Dans le second scénario, Bagdad considère que la crise a démontré une vulnérabilité durable. L’Irak maintient sa politique de diversification même après la normalisation d’Ormuz, investit dans des corridors méditerranéens et garantit des volumes sur plusieurs années. Tripoli peut alors prétendre à une place dans cette nouvelle architecture, à condition d’avoir modernisé ses installations et négocié son raccordement.

La différence entre les deux scénarios ne dépendra pas de l’histoire pétrolière de Tripoli. Elle dépendra de décisions beaucoup plus concrètes : volumes irakiens garantis, coûts de transit, état des réservoirs, investissements engagés, accords avec la Syrie et éventuelle construction d’une branche permanente vers le nord du Liban.

Les prochaines étapes permettront déjà de tester cette ambition. L’arrivée annoncée d’experts irakiens, l’évaluation des capacités de stockage et surtout la fixation des premiers volumes montreront si Tripoli redevient réellement un débouché énergétique méditerranéen ou si la crise d’Ormuz n’a fait que rouvrir, provisoirement, un vieux dossier libanais.