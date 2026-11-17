Le 13 novembre 2026, la Fondation Charles Corm et les Éditions Artliban Calima ont organisé une rencontre autour des Voix d’Antoura, le roman de Michel Edmond Ghanem. Les interventions ont abordé la mémoire des enfants arméniens de l’orphelinat, la transmission de leur histoire et sa transformation en littérature. À travers les lettres, les témoignages et les souvenirs, le livre fait entendre des expériences singulières marquées par la violence et l’exil, tout en interrogeant la responsabilité et le devoir de reconnaissance.

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Le 13 novembre 2026, la Fondation Charles Corm et les Éditions Artliban Calima ont consacré une rencontre aux Voix d’Antoura, le roman de Michel Edmond Ghanem retenu dans la première sélection du Prix France Liban 2026. La soirée s’est tenue en présence du poète Henri Zogheib, du ministre Vrej Saboundjian, Monsieur Fadi Yarak, directeur général du ministère de l’éducation nationale, du Dr Charaf Abou Charaf, ancien président de l’Ordre des médecins, et de Krikor Alozian, directeur du musée Aram Bezikian à Byblos, consacré aux orphelins du génocide arménien.

Nidal Haddad a expliqué pourquoi elle avait tenu à publier le roman. Elle a évoqué la langue et la culture que les Arméniens ont continué à transmettre après le génocide, puis les enfants qui grandissent aujourd’hui sous les bombardements ou sur les routes de l’exil.

S’appuyant sur sa préface, Christine Babikian Assaf est revenue sur la découverte, en 1993, d’ossements d’enfants lors de travaux au collège des lazaristes d’Antoura. Pendant la Première Guerre mondiale, les autorités ottomanes avaient réquisitionné le collège pour en faire un orphelinat. Les témoignages des survivants disent ce que la politique d’assimilation signifiait au quotidien. On retirait aux enfants leur prénom, on leur attribuait un numéro et on les punissait pour avoir parlé arménien. Dans ses mémoires, Halide Edib, qui avait la charge de l’orphelinat, évoquait son passage à Antoura comme l’une des périodes les plus heureuses de sa vie.

Zeina Saleh Kayali a rappelé que les enfants avaient dû interpréter à treize reprises Les Bergers de Canaan, un opéra composé par Wadia Sabra sur un livret en turc de Halide Edib. Ils chantaient sur scène dans la langue qu’on leur imposait à l’orphelinat. Biographe de Sabra, Zeina Saleh Kayali a précisé que les archives du compositeur laissent ouverte la question de ce qu’il savait des conditions dans lesquelles les enfants interprétaient son œuvre.

Dans son intervention « Quand les silences deviennent littérature », Ghada Karaki s’est attachée à la forme du roman. Les lettres, les souvenirs et les témoignages y reviennent par fragments, comme les souvenirs d’une enfance marquée par la violence. Le pluriel du titre tient à cette manière de faire entendre des expériences singulières.

Bahjat Rizk a distingué ce qui se négocie en politique de ce qui appelle une condamnation universelle. Les États peuvent négocier les termes de leurs relations. Une idéologie qui déshumanise un peuple doit être condamnée sans réserve. Il a insisté sur la nécessité, pour les autorités turques, de reconnaître le génocide arménien. Le refus de cette reconnaissance explique pourquoi l’histoire des enfants d’Antoura reste une question du présent.

Michel Edmond Ghanem a raconté comment il avait découvert l’histoire de l’orphelinat dans un collège où deux de ses aïeux, Khalil et Chekri Ganem, avaient étudié bien avant la guerre. Les témoignages de Karnig Panian, de Melkon Bedrossian et de Harutyun Alboyajian ont nourri le roman. À partir de ces récits, l’auteur a imaginé une correspondance entre un ancien orphelin et Halide Edib, dont il a voulu explorer la responsabilité en gardant l’expérience des enfants au premier plan. Il a résumé sa démarche en deux phrases. « Les lettres sont inventées. Les voix, elles, ne le sont pas. »

Le livre

Les Voix d’Antoura, roman de Michel Edmond Ghanem, Éditions Artliban Calima. Préface de Christine Babikian Assaf et postface de Jacques Bedrossian.

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