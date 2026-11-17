Santé Canada avertit que certains détecteurs de radon vendus en ligne peuvent afficher des mesures erronées. Son avis du 16 novembre renvoie à plusieurs rappels antérieurs et invite à vérifier les appareils utilisés. Pour les logements, le guide canadien recommande une mesure d’au moins 91 jours. Une concentration dépassant 200 becquerels par mètre cube appelle des travaux correctifs dans l’année, plus rapidement lorsque les niveaux sont élevés. L’alerte concerne la fiabilité des mesures, pas l’ensemble des appareils électroniques.

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Santé Canada met en garde contre des détecteurs de radon vendus en ligne dont les mesures peuvent être erronées. Dans un avis du 16 novembre 2026, l’autorité sanitaire invite les ménages à vérifier les appareils utilisés. Une valeur faussement basse peut laisser passer une exposition prolongée ; une valeur trop élevée peut provoquer une inquiétude injustifiée.

Des appareils de mesure du radon déjà rappelés

L’avis rassemble plusieurs mises en garde et rappels antérieurs. Il ne signifie pas que tous les détecteurs électroniques sont défectueux. Santé Canada recommande de choisir un appareil ayant réussi les essais de rendement du Programme national de compétence sur le radon au Canada.

Les propriétaires d’un modèle rappelé doivent cesser de l’utiliser et respecter les consignes municipales relatives aux déchets électroniques. L’alerte intervient pendant le mois canadien de sensibilisation au radon.

Une mesure sur au moins 91 jours

Le guide de Santé Canada recommande une mesure d’au moins 91 jours. Une lecture ponctuelle ou quelques journées de test ne suffisent pas à estimer l’exposition moyenne d’un logement. Le résultat dépend notamment de la durée et des conditions de mesure.

Le guide distingue ainsi une concentration instantanée d’une moyenne calculée sur une période longue. Cette différence compte pour interpréter les appareils électroniques qui affichent plusieurs valeurs. Un chiffre sur l’écran ne remplace pas, à lui seul, un protocole de mesure adapté.

Une mesure trop courte doit conduire à recommencer le test dans des conditions permettant une évaluation représentative. Les recommandations portent sur l’habitation mesurée : elles ne permettent pas de déduire le niveau d’une autre maison à partir de celui du voisinage.

Le seuil canadien et les travaux correctifs

La ligne directrice canadienne fixe un niveau de référence de 200 becquerels par mètre cube. Cette unité exprime la concentration de radioactivité dans l’air. Lorsque la mesure dépasse ce niveau, Santé Canada recommande des travaux correctifs dans l’année. Plus la concentration est élevée, plus l’intervention doit être rapide.

L’objectif n’est pas de s’arrêter automatiquement à 200 becquerels par mètre cube. Les mesures correctives doivent réduire l’exposition autant que raisonnablement possible. Le choix des travaux dépend du bâtiment et du niveau mesuré ; la ligne directrice n’impose pas une solution identique à toutes les habitations.

Santé Canada recommande de recourir à un professionnel certifié pour réduire les concentrations. Le premier enjeu reste de disposer d’un résultat fiable, obtenu avec un dispositif approprié et une durée de mesure suffisante.

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