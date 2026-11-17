La CNSS annonce 20,255 milliards de livres d’avances pour neuf bureaux, afin de financer les dossiers de prestations de santé. Les décisions prises les 3, 10 et 13 novembre concernent les assurés ordinaires et volontaires. Cette enveloppe doit accélérer le règlement des demandes, selon la direction. Elle ne constitue ni une nouvelle allocation individuelle ni une modification du barème. Le circuit diffère des avances accordées aux hôpitaux et ne fixe pas la date de paiement de chaque dossier.

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La CNSS annonce 20,255 milliards de livres libanaises d’avances à neuf bureaux. Les fonds doivent financer les dossiers de prestations de santé des assurés ordinaires et volontaires. Le communiqué du 16 novembre présente neuf décisions prises depuis le début du mois par le directeur général, Mohammad Karaki.

CNSS : neuf décisions pour les prestations de santé

Les décisions concernent les bureaux de Choueifat, Jbeil, Tyr, Amioun, Tebnine, Halba, Tripoli, Jezzine et Jounieh. Elles datent des 3, 10 et 13 novembre 2026. Leur montant cumulé atteint 20 milliards et 255 millions de livres.

Ces avances alimentent le traitement des demandes de prestations auprès des bureaux de la Caisse. Elles ne constituent pas une nouvelle allocation uniforme versée à chacun des assurés. Le montant annoncé couvre l’ensemble de l’opération, sans indiquer une somme identique pour chaque antenne.

Les repères de l’annonce Élément Dispositif annoncé Enveloppe 20,255 milliards de livres libanaises Bureaux concernés Neuf Dates des décisions 3, 10 et 13 novembre 2026 Objet Dossiers de prestations de santé Assurés concernés Régimes ordinaire et volontaire

Une réponse à l’augmentation des demandes

La direction de la Caisse relie cette opération à la progression du nombre de dossiers déposés. Elle estime que les relèvements des tarifs médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ont encouragé les assurés à solliciter davantage ses prestations.

L’objectif affiché consiste à accélérer le règlement des sommes dues. Il ne s’agit pas, dans ces neuf décisions, d’annoncer un nouveau barème de remboursement. Les revalorisations évoquées expliquent la hausse des demandes ; les avances doivent fournir les moyens financiers nécessaires à leur traitement.

Mohammad Karaki place les prestations de santé au premier rang des priorités de la CNSS. La direction les présente comme un élément central du rétablissement de l’institution après les crises qui ont frappé le pays depuis 2019, parallèlement aux chantiers numériques.

Un circuit distinct des avances hospitalières

La Caisse avait annoncé le 2 novembre une autre opération : 351 milliards de livres destinés aux hôpitaux et médecins conventionnés. Cette tranche concernait 4 416 dossiers de soins déjà dispensés, sur la base de trois décisions du 30 octobre.

Les neuf avances présentées le 16 novembre concernent, elles, les bureaux de la CNSS et les dossiers des assurés. Les deux annonces répondent donc à des circuits différents. Le financement d’une antenne ne permet pas, à lui seul, de fixer la date de paiement de chaque demande individuelle.

La Caisse veut désormais absorber la progression des dossiers tout en accélérant les règlements aux assurés des neuf bureaux concernés.

Billets de livres libanaises, photographie d’archives publiée en mai 2020. Illustration monétaire, sans représentation d’un versement actuel. © François el Bacha / Libnanews.

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