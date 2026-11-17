L’Iran revendique une attaque à l’aube du 17 novembre contre un radar américain à Cheikh Issa. Bahreïn annonce des interceptions ; les dommages restent non établis.

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Les Gardiens de la révolution iraniens revendiquent une attaque de drones menée à l’aube du mardi 17 novembre contre un système radar américain sur la base aérienne Cheikh Issa, à Bahreïn. Les autorités bahreïniennes annoncent de leur côté des interceptions. Aucun dommage au radar ni bilan humain n’est établi indépendamment dans les éléments disponibles à 8 h 35 UTC.

Une revendication visant Cheikh Issa

Le texte iranien présente l’opération comme une réponse à ce qu’il décrit comme des violations répétées de l’espace aérien de l’Iran par des drones militaires américains. Les Gardiens affirment avoir visé le système radar au cours d’une opération précise. Cette formulation identifie une cible revendiquée, sans établir à elle seule qu’elle a été atteinte ou détruite.

Le communiqué évoque également de précédentes opérations iraniennes d’interception et de guerre électronique contre des drones américains. Ces affirmations restent celles des Gardiens. Les éléments consultés ne permettent pas de les transformer en constat indépendant. La revendication du 17 novembre nomme explicitement Cheikh Issa et situe l’opération dans la matinée.

Bahreïn annonce des interceptions

La télévision bahreïnienne indique que les défenses aériennes interceptent des attaques iraniennes, sans fournir de bilan détaillé des appareils ni des éventuels dégâts. Le ministère de l’Intérieur avait émis une alerte et demandé aux habitants de rejoindre un lieu sûr. Il a ensuite annoncé la fin du danger, selon le compte rendu de ces annonces.

Aucune réponse spécifique du commandement américain CENTCOM à la revendication du 17 novembre n’a été retrouvée au moment de cette vérification. Cette absence de réponse consultable ne vaut ni confirmation de l’attaque contre le radar, ni preuve d’absence de dégâts.

Ne pas confondre les épisodes des 13, 15 et 17 novembre

Dimanche 15 novembre, l’Iran avait déjà revendiqué l’envoi de six drones contre un radar à Al-Riffa. Cette séquence figure dans notre édition du 16 novembre à minuit. Le nom de la base et la date diffèrent de la nouvelle annonce. Le chiffre de six drones ne doit donc pas être repris comme celui de mardi.

Le démenti américain du vendredi 13 novembre concernait encore une autre revendication. Le recycler comme réponse à celle du 17 reviendrait à mélanger trois moments distincts. À ce stade, une nouvelle attaque est revendiquée et des interceptions sont annoncées ; le résultat sur l’installation américaine reste à vérifier.

Illustration géographique d’archives : Bahreïn, fonds Libnanews / Pixabay, archive publiée en juin 2019. Date et lieu précis de prise de vue non établis. La photographie ne représente ni la base ni l’attaque revendiquée.

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