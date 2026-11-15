Golfe : ce que mesure le manque à gagner d’Allianz

Allianz projette 790 milliards de dollars de production perdue entre 2026 et 2030. Ce manque à gagner ne se confond ni avec les dégâts matériels ni avec un déficit public.

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La guerre pourrait priver les six économies du Conseil de coopération du Golfe de 790 milliards de dollars de production cumulée entre 2026 et 2030, selon une étude d’Allianz Research publiée le 9 novembre. L’estimation compare la trajectoire économique désormais anticipée à celle prévue avant le conflit. Elle ne décrit donc ni une somme déjà dépensée ni le seul coût des bâtiments détruits.

Des pertes de production, pas une facture unique

Allianz distingue ce manque à gagner de dommages matériels évalués à un peu plus de 200 milliards de dollars. Les deux mesures ne portent pas sur le même objet : l’une concerne l’activité qui ne serait pas produite, l’autre des actifs endommagés.

Pour 2026, les économistes prévoient une contraction de 4 % de l’économie du CCG. Ils anticipent des reculs de 14 % au Qatar et de 11 % au Koweït, contre une croissance de 3,3 % à Oman. Leur scénario de reprise suppose l’absence de nouvelle escalade majeure et une normalisation progressive des transports maritimes.

Ormuz ne résume pas tout le choc

Le diagnostic rejoint des mécanismes décrits par le Fonds monétaire international le 1er octobre devant les ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales du Golfe. Le FMI relevait trois canaux : les exportations énergétiques entravées par les perturbations maritimes, les capacités de production réduites par les dommages aux installations et le ralentissement des activités non pétrolières.

Le commerce, la confiance des entreprises et le prix des biens essentiels transmettent ainsi le choc au-delà des hydrocarbures. Selon le Fonds, les itinéraires alternatifs ont néanmoins permis de maintenir des approvisionnements et de limiter les conséquences mondiales. La reprise reste conditionnelle à la durée, à l’intensité et à l’étendue géographique du conflit.

Des réponses différentes selon les pays

Le FMI recommande des aides temporaires, ciblées et transparentes aux ménages et entreprises. Il met aussi en garde contre une relance générale lorsque les difficultés viennent surtout de l’offre : davantage de demande ne répare pas un port et peut accentuer la pression sur les prix.

À plus long terme, l’institution souligne l’importance des stocks, des capacités logistiques et des routes de substitution. Elle distingue les réserves financières, nécessaires pour absorber un choc, de la capacité matérielle à maintenir les échanges.

Les comptes omanais illustrent cette diversité des situations sans préjuger des résultats futurs. Selon le bulletin du ministère des Finances publié le 11 novembre, le sultanat a dégagé 90 millions de rials d’excédent sur neuf mois, avec des recettes gazières en hausse de 61 %. Un solde budgétaire national positif peut donc coexister avec une perte de production régionale projetée sur plusieurs années : les périodes, les pays et les indicateurs ne sont pas interchangeables.

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