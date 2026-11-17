https://libnanews.com/wp-content/uploads/2026/11/essentiel-17-novembre-2026-12h.mp4 L’essentiel en 5 minutes : 17 novembre 2026, 12 h

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Mardi 17 novembre 2026, édition de 12 h, heure de Beyrouth. Le Sud-Liban reste sous pression, l’Iran revendique une nouvelle attaque à Bahreïn et plusieurs annonces concernent directement les ménages libanais. Informations vérifiées à 11 h 05, heure de Beyrouth. Ce point actualise l’édition de 8 h et distingue les faits rapportés, les déclarations et les mesures encore attendues.

Sud-Liban : tirs vers Beit Yahoun et drones au-dessus de Tyr

Au Sud-Liban, les signalements de la matinée prolongent ceux de la nuit. L’agence officielle libanaise rapporte des tirs de mitrailleuses lourdes en direction de Beit Yahoun et des drones israéliens volant à basse altitude au-dessus de Tyr et de villages du district. Le survol ne doit pas être présenté comme une frappe. Les dépêches ne donnent pas de bilan humain ou matériel.

Plus tôt, une frappe nocturne avait été signalée à Houla, avec des tirs à Khiam. À l’aube, l’artillerie avait visé Wadi Slouqi et les montagnes autour de Chaqra et Qabrikha. L’absence de bilan publié ne permet pas de conclure à l’absence de victimes. Ces informations ne constituent pas non plus une garantie de sécurité pour les déplacements dans les localités concernées.

Après-FINUL : aucune formule finale annoncée

Sur le plan diplomatique, la formule destinée à préserver une présence internationale au Sud reste en discussion. Après son entretien avec Joseph Aoun ce mardi, le député Simon Abi Ramia affirme qu’aucune formule finale n’a encore été obtenue. Il dit compter sur la France et les partenaires internationaux pour parvenir à un dispositif sous l’égide des Nations unies et éviter un vide après la FINUL.

Il appelle aussi les forces politiques, dont le Hezbollah, à dialoguer directement avec les institutions libanaises plutôt qu’à attendre l’issue des développements entre Washington et Téhéran. Ce sont les déclarations du député après sa visite, pas l’annonce d’un accord international. Elles prolongent les discussions ouvertes après le passage de Mike Waltz à Beyrouth.

Bahreïn : une attaque revendiquée, des interceptions annoncées

À Bahreïn, les Gardiens de la révolution iraniens revendiquent une attaque de drones à l’aube contre un radar américain sur la base de Cheikh Issa. Les autorités bahreïniennes annoncent des interceptions. Une alerte a été émise, puis la fin du danger annoncée. Aucun dommage au radar ni bilan humain n’est établi indépendamment dans les éléments vérifiés.

Il faut distinguer cet épisode des précédents. La revendication du 15 novembre concernait Al-Riffa ; le démenti américain du 13 novembre ne répond pas automatiquement à l’annonce de ce mardi. Une cible revendiquée n’est pas une cible dont la destruction est confirmée. Aucune réponse américaine spécifique à cette nouvelle revendication n’a été retrouvée lors de la préparation de ce point.

Consommation : les générateurs au premier plan des contrôles

Au Liban, le ministère de l’Économie et du Commerce publie son bilan des contrôles du 2 au 13 novembre. Il annonce 21 114 inspections et 1 119 procès-verbaux. Les générateurs électriques en représentent 675, soit environ 60 % du total. Les autres concernent notamment les denrées alimentaires, les prix et les instruments de pesage.

Le ministère précise que 983 procès-verbaux ont été transmis à la justice, dont certains plus anciens. Ce ne sont pas des condamnations. Il a reçu 2 276 plaintes. Les consommateurs peuvent signaler les pratiques d’un commerce ou d’une entreprise au 1739, numéro officiel de la protection du consommateur.

Anciens loyers : un rassemblement, pas une nouvelle loi

À Beyrouth, un rassemblement place Riad el-Solh remet les anciens loyers dans l’actualité. Jamal Halawani réclame, au nom du comité civil des locataires, une prolongation transitoire des baux et la suspension des expulsions pendant le travail parlementaire. Le comité demande aussi un encadrement des loyers libres et une politique de logement abordable. Ces revendications ne constituent ni une nouvelle loi ni une suspension générale des procédures judiciaires.

COP31 : les délégations reprennent la parole

À Antalya, la COP31 poursuit sa séquence ministérielle. Le programme officiel prévoit ce mardi et mercredi les déclarations des délégations qui ne se sont pas exprimées lors du premier segment de haut niveau. Une table ronde sur l’ambition climatique avant 2030 figure également au programme de mardi. Ces rendez-vous sont des étapes de négociation, pas l’annonce d’un accord final sur les engagements ou les financements.

France : le rendez-vous parisien est place de la Nation

En France, attention au lieu de rassemblement parisien : les appels syndicaux actualisés donnent rendez-vous à 14 heures place de la Nation, et non aux Invalides. Cette précision corrige l’indication initiale de notre direct. La RATP annonce par ailleurs des fermetures de stations dès 11 heures, heure de Paris. Il faut vérifier les correspondances et le trajet de retour, sans confondre ces mesures de sécurité avec les suppressions liées à la grève.

À retenir : exercices navals mercredi à Anfeh

Enfin, une consigne pratique pour demain au Liban-Nord : l’armée annonce des exercices navals avec tirs réels devant le littoral d’Anfeh, dans le Koura, mercredi 18 novembre à partir de 9 heures et jusqu’à leur fin. Elle demande aux habitants et aux propriétaires de bateaux de pêche de ne pas approcher la zone pendant les exercices.

Illustration géographique d’archives : la Ligne bleue à Ras Naqoura. François el Bacha / Libnanews. Date de prise de vue non établie ; photographie présente dans la banque depuis août 2019. Cette image ne représente pas un événement du 17 novembre.

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