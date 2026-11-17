Charles Hage annonce l’adoption d’une révision de la résolution 159 de l’UIT pour le Liban. Le financement et les modalités restent à préciser.

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Le ministre des Télécommunications, Charles Hage, a annoncé mardi 17 novembre depuis Doha l’adoption d’une révision de la résolution 159 de l’Union internationale des télécommunications (UIT), destinée à soutenir la reconstruction et la modernisation des réseaux libanais. Cette annonce marque une avancée diplomatique ; elle ne s’accompagne toutefois d’aucun montant de financement ni d’un calendrier de travaux.

Dans son message sur X, repris par l’Agence nationale d’information, le ministre remercie l’Arabie saoudite, l’Égypte et les États-Unis pour leur soutien, ainsi que le Qatar pour son accueil. Il situe cette décision dans les travaux de la conférence de plénipotentiaires de l’UIT, PP-26.

Une proposition tournée vers la reconstruction

L’Autorité de régulation des télécommunications avait présenté le 11 novembre le contenu de la proposition libanaise, alors acceptée pour examen. Elle rappelait que la résolution, adoptée en 2006, n’avait pas été actualisée depuis 2014. La révision répond aux dégâts subis par les réseaux depuis 2024 et à la pression sur les équipements des zones accueillant des déplacés.

Le projet visait un programme UIT pour le Liban sur la période 2027–2030. Il associait remise en état des réseaux, préparation aux urgences, renforcement de la régulation, cybersécurité et compétences numériques. Il prévoyait aussi une actualisation de l’évaluation des dommages, la recherche de partenaires et de financements, ainsi qu’un suivi annuel des moyens mobilisés et des besoins restant à couvrir.

Ne pas confondre adoption et financement disponible

Ces éléments décrivent la proposition rendue publique le 11 novembre, non une lecture du texte définitif adopté. Le registre des propositions de l’UIT référence une révision du document libanais 108 relatif à la résolution 159. L’annonce ministérielle du 17 novembre ne détaille pas les éventuelles modifications apportées pendant les négociations.

À ce stade, aucun contrat de travaux, décaissement ou échéancier de remise en service n’est annoncé dans les documents consultés. Pour les abonnés, il n’est donc pas possible d’en déduire une amélioration immédiate du débit, de la couverture ou des tarifs. Les prochaines précisions attendues concernent le texte final, les projets retenus et les ressources effectivement engagées.

Illustration : antenne cellulaire, photographie d’archives Libnanews non datée. Elle ne montre pas la conférence de Doha ni un chantier lié à cette décision. © Archives Libnanews ; photographe individuel non renseigné.

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