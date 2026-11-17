Michael Freeman défend auprès de la BBC une interprétation homicide de la mort de Jeffrey Epstein. Son analyse documentaire, non évaluée par les pairs, contredit la conclusion officielle de suicide. Les rapports fédéraux distinguent pourtant les graves défaillances de surveillance carcérale des preuves nécessaires pour établir une intervention criminelle extérieure.

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Michael Freeman, expert en médecine légale, a affirmé à BBC Newsnight que Jeffrey Epstein aurait été victime d’un homicide. Présentée le 16 novembre 2026, cette interprétation contredit la conclusion officielle de suicide. Elle ne constitue ni une nouvelle autopsie ni une décision judiciaire.

Une analyse de documents, pas un examen du corps

Selon le compte rendu publié par la BBC, Freeman a étudié des photographies et le dossier médico-légal transmis par Mark Epstein, frère du défunt. Il n’a pas examiné le corps. Il dit avoir travaillé indépendamment, sans rémunération de la famille. La BBC précise que cette recherche n’a pas été évaluée par les pairs.

L’expert interprète certaines lésions comme les indices d’une agression et d’un étranglement. Interrogé sur l’auteur éventuel d’un homicide, il ne désigne personne. Ces propos sont ceux du spécialiste interrogé par Newsnight, et non une conclusion adoptée par la chaîne.

La conclusion officielle reste le suicide

Jeffrey Epstein est mort le 10 août 2019 au Metropolitan Correctional Center de New York, où il était détenu dans l’attente de son procès pour trafic sexuel de mineures. Le service médico-légal de la ville a retenu le suicide. L’enquête fédérale n’a pas établi d’intervention criminelle à l’origine de sa mort.

Le rapport de juin 2023 de l’inspection générale du ministère américain de la Justice expose également la position du médecin ayant réalisé l’autopsie : les blessures lui paraissaient compatibles avec un suicide par pendaison, sans les lésions défensives attendues dans un étranglement homicide. Il existe donc une divergence d’interprétation, et non une reconnaissance officielle d’une erreur.

Barbara Sampson, qui dirigeait alors le service médico-légal, avait défendu cette conclusion. La BBC indique l’avoir sollicitée de nouveau, sans publier dans l’article consulté de réponse nouvelle à Freeman.

Des fautes carcérales documentées

L’inspection générale n’a pas pour autant exonéré l’administration pénitentiaire. Son enquête a constaté des manquements graves : absence de codétenu malgré les instructions des services psychologiques, rondes et comptages non effectués comme prévu, défauts de surveillance et problèmes de fonctionnement des caméras.

Dans son message accompagnant le rapport, l’inspecteur général Michael Horowitz distinguait ces fautes des circonstances médico-légales du décès. Ses services n’avaient trouvé aucun élément contredisant la conclusion du FBI quant à l’absence d’acte criminel ayant causé la mort. Il soulignait aussi que les carences de la prison avaient privé les victimes d’Epstein de la possibilité de voir aboutir son procès pénal.

Un mémorandum conjoint du ministère de la Justice et du FBI, diffusé en juillet 2025, a réaffirmé le suicide. Les deux institutions invoquaient notamment l’analyse des images de la zone commune de l’unité de détention. Selon leur lecture, personne n’était entré dans les coursives concernées pendant la période examinée. Ce document précède les déclarations de novembre 2026 : il doit être lu comme la position fédérale antérieure, pas comme une réponse à cette nouvelle analyse.

Ce que cette controverse permet d’affirmer

La distinction est essentielle : constater une surveillance défaillante ne démontre pas, à elle seule, qu’un détenu a été tué. Inversement, une conclusion officielle peut être discutée sur des éléments précis, sans que chaque avis divergent acquière automatiquement valeur de preuve.

Le fait nouveau est ici la présentation publique d’une analyse contradictoire. Pour en mesurer la portée, il faudra distinguer les documents examinés, les interprétations proposées et leur éventuelle confrontation à d’autres spécialistes. Présenter dès aujourd’hui l’homicide comme établi ferait disparaître ces étapes et transformerait un désaccord médico-légal en certitude que les pièces consultées ne permettent pas d’affirmer.

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