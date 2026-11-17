Le festival BFL x Pro.Sec se tiendra du 20 au 23 novembre 2026 à la Cité sportive Camille-Chamoun. Ouverture vendredi à 19 h.

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La troisième édition du festival BFL x Pro.Sec se déroulera du vendredi 20 au lundi 23 novembre 2026 à la Cité sportive Camille-Chamoun, à Beyrouth. Organisé par Beirut Fighters League en partenariat avec Pro.Sec, le rendez-vous réunira des compétitions de muay-thaï et de jujitsu sous la supervision des fédérations libanaises des deux disciplines.

Selon le programme communiqué par les organisateurs, la cérémonie d’ouverture est prévue vendredi 20 novembre à 19 h, avant la soirée de combats de muay-thaï. Des sportifs venus du Liban, de Syrie, de Palestine et de Jordanie sont annoncés pour cette première soirée, dont les rencontres seront réparties sur trois rings.

Un titre WMC en jeu chez les 63,5 kg

Le combat principal opposera les deux Libanais Omar Serraj et Vasken Aynedjian. Les organisateurs annoncent une confrontation pour un titre du World Muaythai Council (WMC) dans la catégorie des 63,5 kg. La présentation de la soirée sur la billetterie Ihjoz précise que deux titres nationaux WMC seront disputés au cours de l’événement.

Avant cette soirée, une présentation en face-à-face des combattants est programmée jeudi 19 novembre à 18 h, au siège de Pro.Sec à Hazmieh. Elle réunira les athlètes, les organisateurs et les médias.

Jujitsu le samedi, muay-thaï les dimanche et lundi

Le festival se poursuivra samedi 21 novembre avec la Coupe du Liban de jujitsu. Dimanche 22 novembre, les compétitions de muay-thaï seront consacrées aux catégories d’âge allant de 4 à 13 ans, avec un début des rencontres annoncé à 10 h.

La dernière journée, lundi 23 novembre, sera réservée au muay-thaï pour les participants âgés de 14 ans et plus. Le programme distingue ainsi la soirée d’ouverture des trois journées suivantes, qui accueilleront d’autres catégories de compétiteurs.

Billets et accès

Pour la soirée du vendredi, le communiqué annonce trois catégories de billets, à 10, 20 et 30 dollars américains. La réservation est proposée sur la page officielle de l’événement sur Ihjoz. L’entrée sera gratuite les samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 novembre, selon les organisateurs.

En pratique : BFL x Pro.Sec, du 20 au 23 novembre 2026, Cité sportive Camille-Chamoun, Beyrouth. Cérémonie d’ouverture vendredi à 19 h. Les horaires indiqués sont ceux du Liban.

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