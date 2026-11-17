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L’essentiel en 5 minutes | 17 novembre 2026 | Édition de midi



L’essentiel en 5 minutes, édition de midi du 17 novembre 2026, heure de Beyrouth. Sud-Liban, diplomatie, Bahreïn, consommation, logement, COP31, France et Anfeh. Synthèse des informations vérifiées en matinée.



Narration : Vivienne, voix de synthèse française. Photos documentaires d’archives, utilisées comme illustrations et non comme images des événements du jour.

Crédits : Ras Naqoura, François el Bacha / Libnanews (archive de la banque depuis août 2019, date de prise de vue inconnue), avec autorisation. Marché de Beyrouth, juillet 2016 : Peter Feghali / Unsplash, CC0 1.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vegetable_Market_1_(Unsplash).jpg . Antalya, 19 février 2022 : Sharon Hahn Darlin, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antalya,_Turkey_skyline_19_February_2022.jpg . Paris, manifestation du 6 février 2020 : Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0, https://www.flickr.com/photos/jmenj/49498066496/ . Images mises à l’échelle et intégrées au montage. Licences : https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ et https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ .

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