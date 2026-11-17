Le trafic routier et ferroviaire est suspendu après une nouvelle attaque. Kyiv revendique l’opération ; Moscou évalue les dégâts et prépare les réparations.

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La circulation routière et ferroviaire a été suspendue sur le pont de Crimée après une nouvelle attaque dans la nuit du 16 au 17 novembre 2026, selon les autorités russes. Volodymyr Zelensky a revendiqué une opération ukrainienne contre l’ouvrage, tandis que le Kremlin a annoncé préparer sa remise en état. L’étendue des dégâts n’est pas établie de manière indépendante.

Kyiv revendique une réponse aux frappes russes

Le président ukrainien a présenté l’attaque comme une réponse aux bombardements russes contre les infrastructures de son pays. Il a affirmé que les parties routière et ferroviaire du pont avaient été endommagées. Ces déclarations établissent la revendication de Kyiv, mais ne permettent pas, à elles seules, de mesurer l’état des différentes sections ni la durée pendant laquelle elles pourraient rester inutilisables.

La fermeture de l’ouvrage est, elle, annoncée du côté russe. Dans les informations gouvernementales publiées mardi, le ministère des Transports évoque une nouvelle attaque de drones et indique que des spécialistes évaluent les dommages. Les automobilistes sont invités à ne pas se diriger vers le pont.

Moscou prépare les réparations

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a assuré que le pont serait réparé et rendu meilleur qu’auparavant. Il a indiqué que le vice-premier ministre Marat Khousnoulline avait rendu compte à Vladimir Poutine après une réunion de la commission gouvernementale chargée du dossier.

Cette commission doit notamment examiner la restauration de l’infrastructure et l’organisation des transports. Les déclarations consultées ne fixent toutefois pas de date de reprise complète du trafic. L’annonce de réparations ne vaut donc pas calendrier de réouverture.

Une distinction chronologique importe : le trafic routier avait déjà été interrompu le 16 novembre, puis partiellement rétabli dans l’après-midi en circulation alternée, selon les informations russes. Cette reprise précédait la nouvelle attaque nocturne et ne signifie pas que la liaison fonctionne de nouveau le 17 novembre.

Un axe stratégique dont l’état reste à préciser

Le pont franchit le détroit de Kertch et relie le territoire russe à la Crimée, péninsule ukrainienne annexée par Moscou en 2014. Sa double fonction routière et ferroviaire lui donne une importance logistique, au-delà de sa portée politique.

À ce stade, trois éléments doivent rester distincts : la revendication ukrainienne, la suspension des circulations annoncée par la Russie et l’évaluation technique des dégâts, encore en cours. Ni la durée de l’interruption ni le coût des travaux ne peuvent être déduits des seules déclarations des deux camps.

Sources : déclaration de Volodymyr Zelensky ; réponse du Kremlin ; informations gouvernementales russes sur la circulation. Photo d’archives : Volodymyr Zelensky à Vilnius en juillet 2023, ambassade d’Ukraine en Lituanie, CC BY 4.0.

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