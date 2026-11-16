Kyiv affirme que les limites de Starshield perturbent ses drones intercepteurs et la protection du réseau électrique. SpaceX conteste les restrictions signalées. Deux sénateurs américains réclament les documents techniques et contractuels. Le seuil de 161 kilomètres par heure concerne le déplacement des terminaux, pas le débit de leur connexion internet.

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Volodymyr Zelensky demande aux États-Unis et à SpaceX de lever les limitations qui, selon lui, perturbent les drones intercepteurs ukrainiens équipés de terminaux Starshield. Dimanche 15 novembre 2026, le président ukrainien a relié ces difficultés à la défense des infrastructures énergétiques avant l’hiver. À Washington, deux sénateurs démocrates réclament parallèlement la conservation des documents permettant de comprendre l’origine et la portée des restrictions signalées.

Une limite de déplacement, pas un débit internet

Le seuil évoqué par Zelensky est de 161 kilomètres par heure, soit 100 miles par heure. Il concerne la vitesse de déplacement des terminaux, non un débit de téléchargement. Selon le président, les intercepteurs perdent leur liaison avec les opérateurs à cette vitesse et ne peuvent plus rattraper certains drones russes à réaction.

Zelensky situe les difficultés le long du front et dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie. Il affirme que certaines frappes sur les sous-stations électriques passent en raison de ces limitations. Ce lien causal relève de l’évaluation ukrainienne : les documents publics consultés ne permettent pas de mesurer indépendamment combien d’interceptions ont échoué pour cette raison.

Des tests répétés, selon la diplomatie ukrainienne

Le 14 novembre, Denys Sienik, représentant diplomatique de l’Ukraine à Washington, a déclaré que les problèmes étaient répandus et persistaient malgré des essais quotidiens menés depuis cinq jours. Selon son explication, les unités concernées doivent attendre que les drones russes atteignent d’autres lignes défensives pour tenter de les intercepter.

Le service de presse de SpaceX avait, dès le 12 novembre, contesté ces accusations dans une réponse à un média spécialisé, affirmant qu’aucun changement n’avait été apporté. Des responsables ukrainiens ont ensuite rapporté que l’entreprise évoquait des difficultés techniques dans ses échanges avec leur ministère de la Défense. Les deux parties ne donnent donc pas la même explication des perturbations signalées.

Les sénateurs demandent de conserver les traces

Dans une lettre du 13 novembre à Elon Musk, Jeanne Shaheen et Chris Coons demandent à SpaceX de préserver les contrats, les journaux techniques et les communications concernant Starlink et Starshield en Ukraine. Le périmètre remonte au 1er septembre 2026 et comprend les documents ultérieurs relatifs aux mêmes événements.

Les élus cherchent notamment à identifier qui a proposé, autorisé ou mis en œuvre les changements. Ils demandent une chronologie des restrictions et des rétablissements, leur étendue géographique ainsi que les évaluations de leurs conséquences. Une confirmation des mesures de conservation et des réponses écrites sont attendues au plus tard le 30 novembre.

Cette démarche de contrôle parlementaire ne constitue pas une conclusion sur la responsabilité de SpaceX ou du gouvernement américain. Les sénateurs soulignent précisément les contradictions entre les explications attribuées aux différents responsables et veulent établir les règles contractuelles applicables.

Le précédent d’octobre demeure au cœur du dossier

La lettre rappelle un premier épisode situé entre les 13 et 24 octobre, puis de nouvelles perturbations signalées le 12 novembre. Pour Kyiv, l’urgence porte sur le rétablissement d’une liaison utilisable par ses moyens défensifs. Pour les élus américains, elle se double d’une question de contrôle : qui peut modifier un service de communication dont dépend une capacité militaire, et selon quelles procédures ?

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