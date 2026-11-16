SpaceX a récupéré Starship après un séjour en orbite, le 14 novembre au Texas. Le propulseur Super Heavy a toutefois été perdu. Le quinzième vol a déployé 26 satellites Starlink. Cette récupération du vaisseau marque une étape, sans démontrer encore la réutilisation complète des deux étages du lanceur orbital américain.

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SpaceX a récupéré pour la première fois son vaisseau Starship après un séjour en orbite, samedi 14 novembre 2026, à Starbase, au Texas. Les bras de la tour de lancement ont saisi l’étage supérieur, revenu environ vingt-deux heures et demie après son départ. Le succès reste partiel : le propulseur Super Heavy n’a pas été récupéré.

Starship revient après une mission orbitale

Le quinzième vol avait commencé le vendredi 13 novembre. Selon le compte rendu de SpaceX, le vaisseau a placé en orbite 26 satellites Starlink V3. L’entreprise indique avoir établi le contact avec chacun d’eux, avant le relèvement de leurs orbites.

Après plus de vingt heures de surveillance de ses systèmes, Starship a rallumé un moteur Raptor pour quitter son orbite. Trois moteurs ont ensuite assuré la manœuvre finale de redressement et de ralentissement, avant la capture par la tour.

Le retour du propulseur interrompu

La trajectoire du premier étage a connu un autre dénouement. SpaceX rapporte que 32 moteurs sur les 33 prévus se sont rallumés pour son retour. La poussée a cessé prématurément faute d’une masse suffisante de carburant. Le système de guidage a dérouté Super Heavy vers le large ; son système de destruction a finalement été déclenché. L’origine du manque de carburant reste à déterminer.

Deux étages, deux contraintes de récupération

Le nom Starship désigne à la fois le vaisseau supérieur et, dans la présentation de SpaceX, l’ensemble du lanceur. Super Heavy constitue son premier étage. L’entreprise conçoit les deux éléments pour une réutilisation complète, avec des missions de transport de fret et, à terme, d’équipages.

La capture de l’étage supérieur ne signifie donc pas que l’ensemble du système a effectué un cycle complet de récupération. Elle ne démontre pas non plus, à elle seule, la remise en vol rapide du véhicule récupéré. Cette distinction sépare la réussite d’une manœuvre du fonctionnement régulier recherché pour le lanceur.

Des essais distincts avant les missions lunaires

Le développement intéresse aussi le programme Artemis. Dans sa présentation du 23 octobre, la NASA prévoit pour Artemis III, en 2027, une mission d’environ quatorze jours en orbite terrestre. Quatre astronautes doivent tester les opérations de rendez-vous, d’amarrage et d’habitation avec des versions expérimentales d’atterrisseurs développés par SpaceX et Blue Origin.

Ces essais doivent précéder les opérations lunaires habitées envisagées à partir de 2028. Le retour de Starship à Starbase concerne la récupération terrestre du vaisseau ; il ne constitue ni un alunissage ni la validation de ces opérations avec des astronautes.

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