https://libnanews.com/wp-content/uploads/2026/11/journal-libnanews-19-novembre-2026-minuit-1.mp4 L’essentiel en 5 minutes : 19 novembre 2026, minuit

17

Lire l'article Stop

Jeudi 19 novembre 2026, édition de minuit à Beyrouth. L’Allemagne approuve sa contribution à la future mission européenne au Liban, tandis que les tensions au Sud restent au cœur de l’agenda sécuritaire. À Paris, le Sénat adopte le budget de la Sécurité sociale en première lecture. Une proposition visant les produits des colonies figure au programme de l’Assemblée nationale ce jeudi. Bruxelles crée un nouvel office chargé des sanctions.

Berlin prépare sa contribution à la mission européenne au Liban

Le gouvernement allemand a approuvé mercredi 18 novembre sa participation à EUSM Lebanon, la mission européenne de soutien aux institutions de défense et de sécurité libanaises. Berlin prévoit jusqu’à quinze policiers et douaniers pour son volet civil. La Bundeswehr doit également fournir un effectif limité à la formation de la marine libanaise, sans chiffre précisé dans le communiqué.

Cette décision nationale ne signifie pas que les personnels sont déjà déployés. Le gouvernement allemand indique que la décision de lancement de la mission pourrait intervenir au plus tôt en décembre. Le Conseil de l’Union européenne avait établi EUSM le 12 octobre, pour une durée initiale de trois ans, en prévoyant une décision distincte pour son démarrage après la planification opérationnelle.

La mission associe conseil et formation au profit des forces armées et des Forces de sécurité intérieure. Elle ne doit pas être assimilée à une force d’interposition ni à un remplacement à l’identique de la FINUL.

Sud-Liban : menaces israéliennes et opération revendiquée

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a menacé mercredi d’étendre les zones occupées au Liban en cas d’escalade. Il a lié le retrait israélien au désarmement du Hezbollah. Il s’agit d’une position politique et militaire affichée, pas du constat d’une nouvelle avancée territoriale.

L’armée israélienne a aussi annoncé la destruction d’un ouvrage souterrain qu’elle attribue au Hezbollah dans le secteur de Har Dov. Elle affirme que la brigade 810 et l’unité Yahalom sont intervenues au cours des vingt-quatre heures précédant son communiqué du 18 novembre. L’affiliation et l’utilisation de l’installation ne sont pas corroborées indépendamment dans les éléments disponibles. Aucun bilan humain vérifié n’accompagne cette annonce.

À Baabda, le Qatar et l’électricité au programme

Joseph Aoun et Nawaf Salam se sont entretenus mercredi matin à Baabda. Selon le compte rendu de la présidence, le Premier ministre a présenté les résultats de sa visite au Qatar et les avancées du dossier électrique. Les échanges ont également porté sur la nécessité de protéger le Liban des polarisations régionales et internationales.

Le communiqué ne présente ni contrat signé, ni volume d’électricité supplémentaire livré, ni date de mise en service. La rencontre marque donc une étape de concertation, sans permettre encore de chiffrer une amélioration de l’approvisionnement pour les ménages et les entreprises.

Banque du Liban : une baisse des intérêts, pas du principal

La circulaire intermédiaire 782 de la Banque du Liban, datée du 13 novembre, prévoit à partir du 1er janvier 2027 un abattement de 95 % sur les intérêts de certains placements bancaires en devises auprès de la banque centrale. Sont concernés les dépôts à terme et les certificats de dépôt en devises détenus par les banques opérant au Liban.

La règle applicable en 2026 prévoit déjà un abattement de 90 %. La fraction résiduelle des intérêts de référence passe ainsi de 10 à 5 %. Les paiements restent inscrits sur des comptes non-fresh. Cette disposition concerne la rémunération des placements des banques auprès de la BDL : elle n’annonce pas une nouvelle décote de 95 % sur le principal des dépôts des particuliers.

France : le Sénat adopte le PLFSS, la procédure continue

Le Sénat français a adopté mercredi le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027. Le scrutin public numéro 118 recense 201 voix pour, 124 contre et quinze abstentions, soit 325 suffrages exprimés.

Ce vote porte sur la première lecture au Sénat. Il ne constitue ni l’adoption définitive du budget ni son entrée en vigueur. Le texte avait été considéré comme rejeté à l’Assemblée nationale le 23 octobre avant sa transmission au Sénat. Les dispositions votées restent soumises à la suite de la procédure parlementaire.

Produits des colonies : un débat inscrit à l’Assemblée ce jeudi

Une proposition de loi visant à interdire l’importation et la commercialisation de produits issus des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés figure au programme de l’Assemblée nationale le 19 novembre. Le texte a été adopté en commission le 9 novembre. Son inscription à l’ordre du jour ne préjuge ni de l’issue du débat ni d’une adoption définitive.

Cette initiative française doit être distinguée des règles européennes existantes : l’indication de l’origine des produits et leur exclusion des préférences douanières ne constituent pas, à elles seules, une interdiction générale de vente dans toute l’Union européenne.

Bruxelles crée un office européen des sanctions

La Commission européenne a annoncé le 18 novembre la création d’un office chargé de renforcer la mise en œuvre des sanctions de l’Union. Sa mise en place est prévue le 16 janvier 2027. Le diplomate suédois Lars Danielsson doit prendre ses fonctions d’envoyé européen pour les sanctions le 6 février.

L’annonce concerne l’organisation et l’application du dispositif européen. Elle ne doit pas être présentée comme une nouvelle liste de personnes ou d’entreprises sanctionnées.

Couverture : le Parlement libanais à Beyrouth, photographie d’archives dont la date de prise de vue n’est pas établie. Illustration institutionnelle, et non scène photographiée le 19 novembre. © François el Bacha / Libnanews.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews