Washington sanctionne trois Libanais, une association et deux sociétés pour leur soutien présumé au Hezbollah. Les inscriptions officielles visent Wa Ta’awanu et un réseau financier lié au commerce de l’or. Elles entraînent des restrictions américaines, sans établir un jugement pénal ni un bilan mondial des avoirs bloqués à ce jour.

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Les États-Unis ont ajouté mercredi 18 novembre trois ressortissants libanais et trois organisations à leur liste de sanctions antiterroristes. Le département du Trésor accuse les personnes et structures visées de soutenir le Hezbollah, à travers une association caritative et un réseau financier lié au commerce de l’or. La décision concerne des activités au Liban et en Turquie. Elle ne constitue pas une sanction générale contre ces deux pays.

La mise à jour officielle de l’Office of Foreign Assets Control, l’OFAC, confirme les six nouvelles inscriptions. Les personnes désignées sont Afif Abdel Rida Chouman, Hassan Khechen et Ibrahim Khechen. Les organisations sont Wa Ta’awanu Association, Gold Global Company et Sankari Gold Kuyumculuk Ticaret Limited Sirketi.

Une association et son dirigeant visés

Le Trésor présente Wa Ta’awanu comme une association installée au Liban qui fournit des secours d’urgence dans le Sud. Il l’accuse également de détourner des fonds de donateurs vers les activités du Hezbollah et de fournir une couverture à ses activités militaires.

Selon le communiqué américain, son fondateur et dirigeant, Afif Abdel Rida Chouman, coordonne ses activités sous la direction du mouvement. Washington affirme que cette organisation entrave les efforts de désarmement dans les zones où l’armée libanaise doit assurer la sécurité.

Ces affirmations constituent les motifs avancés par l’administration américaine pour justifier les sanctions. La publication de la décision confirme l’inscription sur la liste de l’OFAC ; elle ne vaut pas jugement pénal établissant les faits reprochés. Le communiqué ne contient pas de réponse de l’association ni de son dirigeant.

Deux sociétés liées au commerce de l’or

Le second volet concerne Hassan Khechen et son frère Ibrahim. Le Trésor les accuse d’avoir participé à des transferts de fonds de la Force Al-Qods des Gardiens de la révolution iraniens vers le Liban, pour le compte du Hezbollah.

Gold Global Company, basée au Liban, appartient selon Washington à Hassan Khechen. Sankari Gold, établie en Turquie, serait également sous son contrôle. L’administration américaine présente les deux sociétés comme des composantes du même réseau financier. La liste officielle les rattache à Hassan Khechen, tandis que les trois personnes et Wa Ta’awanu sont désignées pour leur soutien présumé au Hezbollah.

Le communiqué ne chiffre pas la valeur totale des flux qu’il attribue à ce réseau. Il ne donne pas non plus le montant des avoirs effectivement bloqués à la suite des nouvelles inscriptions. Aucun bilan de saisies ne peut donc être déduit du seul nombre de personnes et d’organisations sanctionnées.

Ce que signifie le blocage des avoirs

Les mesures reposent sur le décret présidentiel américain 13224, dans sa version modifiée. Elles bloquent les biens et intérêts patrimoniaux des personnes désignées qui se trouvent aux États-Unis, ou sous la possession ou le contrôle de personnes américaines. Ces avoirs doivent être déclarés à l’OFAC.

Le dispositif couvre aussi les entités détenues, directement ou indirectement, à au moins 50 % par une ou plusieurs personnes frappées de blocage. Les transactions impliquant les biens visés sont généralement interdites aux personnes américaines et dans la juridiction américaine, sauf autorisation ou exemption applicable.

Le Trésor avertit également les établissements financiers étrangers du risque de sanctions secondaires pour certaines opérations significatives réalisées sciemment au bénéfice de personnes désignées. Cette portée internationale ne signifie pas que tous les biens des intéressés, partout dans le monde, ont été confisqués.

Avec ces six inscriptions, Washington cible deux formes de soutien qu’il attribue au Hezbollah : l’utilisation d’une structure caritative et celle de sociétés commerciales. La décision rend les nouvelles désignations publiques, mais ne documente à ce stade ni l’exécution de blocages dans chaque pays ni leur effet financier mesuré.

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