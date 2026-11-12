Trump dit ne plus avoir besoin d’un accord avec l’Iran

Donald Trump demande à JD Vance de privilégier la lutte contre la fraude aux États-Unis et affirme ne plus avoir besoin d’un accord avec Téhéran.

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Donald Trump a affirmé jeudi 12 novembre que les États-Unis n’avaient plus besoin d’un accord avec l’Iran. Dans un message sur les réseaux sociaux, le président américain a demandé à son vice-président JD Vance de consacrer son attention à la lutte contre la corruption et la criminalité qu’il dénonce dans les villes et États dirigés par les démocrates. Cette réorientation intervient alors que Vance a participé aux efforts diplomatiques visant à régler le conflit avec Téhéran.

« Nous n’avons pas besoin d’un accord avec l’Iran », a écrit Donald Trump, selon des propos concordants rapportés par deux agences de presse. Le président a également revendiqué la maîtrise de ressources financières iraniennes et du détroit. Ces affirmations expriment sa position politique : elles ne constituent pas, à elles seules, un bilan vérifié des avoirs détenus ni de la situation militaire à Ormuz.

Vance renvoyé à une mission intérieure déjà existante

Donald Trump présente la lutte contre les détournements de fonds comme un moyen de rétablir l’équilibre budgétaire américain. Il vise notamment le Minnesota, la Californie et l’Illinois. Ses accusations générales contre les responsables démocrates ne sont pas accompagnées, dans le message rapporté, d’un audit permettant d’en vérifier l’ampleur ou l’effet annoncé sur les finances fédérales.

La mission intérieure confiée à Vance n’est pas nouvelle. Le décret présidentiel 14395 du 16 mars 2026 a créé une task force chargée de combattre la fraude dans les programmes fédéraux de prestations sociales. Le texte désigne le vice-président comme président de cette structure, placée sous la supervision directe du chef de l’État, et le président de la Federal Trade Commission comme vice-président.

Son mandat comprend la vérification de l’éligibilité des bénéficiaires, les contrôles avant versement, le partage d’informations entre administrations et les audits. Le décret vise notamment des programmes administrés avec les États et les collectivités locales. Il prévoit que les mesures soient appliquées conformément au droit et aux crédits disponibles. L’annonce du 12 novembre porte donc sur la priorité politique donnée à cette fonction, et non sur la création d’une nouvelle institution.

Un signal restrictif pour la diplomatie avec Téhéran

Interrogé par une agence de presse, le service de presse de la Maison-Blanche a renvoyé au message présidentiel pour souligner que Donald Trump ne voyait pas de nécessité à négocier avec l’Iran. Le bureau du vice-président n’avait pas répondu à la demande de commentaire au moment de cette dépêche. Le texte rapporté ne nomme aucun remplaçant à Vance pour conduire d’éventuels contacts.

Ce positionnement contraste avec les signaux diplomatiques du début de semaine. Le 9 novembre, après une rencontre avec le Premier ministre qatari, Donald Trump avait présenté la guerre comme pratiquement terminée sur le plan militaire et évoqué les efforts de médiation de Doha. Une déclaration présidentielle sur l’absence de besoin d’accord ne vaut toutefois ni annonce d’un règlement négocié ni confirmation de la fin du conflit.

La version iranienne reste distincte

De son côté, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, affirme dans un entretien que Washington a sollicité Vladimir Poutine pour faciliter des discussions directes avec Téhéran. Selon lui, Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, a présenté à Moscou les positions iraniennes. La Maison-Blanche n’a pas répondu directement à la question portant sur cette médiation russe, selon une agence de presse. Il s’agit donc d’une affirmation iranienne, et non d’une démarche américaine confirmée par les deux parties.

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