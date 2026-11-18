Un prix affiché stable ne garantit pas une quantité identique. Ce décryptage distingue la dépense à la caisse du prix réellement payé au kilogramme. Il examine un relevé universitaire libanais publié en octobre, sans le présenter comme une enquête du jour ni le généraliser à tous les commerces. Des exemples fictifs détaillent les calculs et leurs limites. Le dispositif français d’information est présenté séparément, sans lui attribuer une portée juridique au Liban. Les chiffres et les périmètres restent explicitement datés.

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Une étiquette inchangée ne garantit pas un achat au même prix. Ce décryptage de la série économie du quotidien explique ce que révèle le prix au kilo, à partir d’un rapport universitaire libanais d’octobre et de calculs illustratifs.

Prix au kilo : ce que l’enquête libanaise établit

Dans son rapport publié le 9 octobre, le Labor and Equity Lab de l’Université américaine de Beyrouth relève 37 produits dont la quantité diminue sans baisse proportionnelle du prix, entre mai et début octobre 2026. Le conditionnement médian perd 11 % de son contenu ; son prix unitaire augmente d’environ 12 %. Les produits de grignotage dominent ce relevé. Quatre réductions particulièrement importantes restent à vérifier en magasin.

L’examen porte sur les catalogues en ligne de trois grandes chaînes, sans nommer les enseignes ni les marques. Il ne mesure pas l’ensemble du commerce libanais. Un nouvel emballage enregistré sous un nouveau code peut lui échapper. Ce relevé ne constitue ni un taux national de réduflation ni une comparaison pluriannuelle.

Le périmètre diffère de l’analyse principale du rapport, qui suit 2 562 produits de juin à octobre. Un seul des 37 cas appartient à cette sélection. Diviser 37 par 2 562 pour annoncer une proportion de produits concernés serait donc erroné.

Dix pour cent de produit en moins, davantage au kilo

Le mécanisme se calcule sans connaître la marge du fabricant. Prenons un exemple fictif : un paquet de 500 grammes vendu 4 dollars revient à 8 dollars le kilogramme. S’il passe à 450 grammes pour le même montant, le kilogramme coûte environ 8,89 dollars. La quantité baisse de 10 %, mais le prix unitaire augmente de 11,1 %.

Les pourcentages diffèrent parce que leurs bases changent. La perte de poids se rapporte aux 500 grammes initiaux. Le nouveau prix se répartit, lui, sur 450 grammes. Pour maintenir exactement le prix au kilogramme, le paquet réduit devrait coûter 3,60 dollars.

Exemple fictif Quantité Prix payé Prix au kilogramme Format initial 500 g 4,00 $ 8,00 $ Format réduit, prix inchangé 450 g 4,00 $ 8,89 $ Format réduit, baisse proportionnelle 450 g 3,60 $ 8,00 $

Ces montants illustrent un calcul, pas des tarifs constatés au Liban. Ils permettent aussi de distinguer une hausse du prix unitaire d’une hausse du bénéfice. Sans connaître les coûts de matière, de conditionnement, de transport et de distribution, aucune marge ne peut être déduite de cette seule comparaison.

Une baisse du ticket peut encore masquer une hausse

Si le même paquet réduit coûte 3,80 dollars, le ticket baisse de 5 %. Pourtant, le kilogramme atteint environ 8,44 dollars, soit 5,6 % de plus qu’au départ. Le consommateur dépense moins à chaque passage, mais obtient moins de produit pour chaque dollar.

Le raisonnement vaut aussi pour les lots. Un ensemble fictif de douze unités à 6 dollars revient à 50 cents l’unité. Dix unités au même prix reviennent à 60 cents. Il faut donc lire le nombre de pièces lorsque le poids n’est pas la bonne unité de comparaison. Pour deux références différentes, la composition et l’usage doivent également rester comparables.

En France, une obligation d’information distincte

La France a instauré, depuis le 1er juillet 2024, une information spécifique dans les grandes surfaces concernées de plus de 400 mètres carrés. La DGCCRF précise que les produits préemballés dont la quantité diminue et le prix unitaire augmente doivent être signalés pendant deux mois. L’indication porte sur la réduction de quantité et la hausse ramenée à l’unité. Les lots de plusieurs objets sont également concernés.

Ce dispositif français illustre une réponse à la difficulté de comparaison. Il ne constitue pas une règle libanaise et ne permet pas de qualifier automatiquement d’illégale une modification de conditionnement observée au Liban.

Pour documenter une évolution réelle, deux tickets ne suffisent pas si le format a changé sans être conservé. La comparaison doit réunir la date, le prix effectivement payé, le poids net ou le nombre d’unités, et la même référence. Un relevé limité au montant imprimé en caisse laisserait précisément disparaître l’information essentielle : la quantité obtenue.

Photographie d’illustration : façade d’un supermarché, archives Libnanews publiées en juillet 2021. Date de prise de vue non établie. Le commerce photographié n’est pas identifié comme participant à l’enquête et n’est pas mis en cause.

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