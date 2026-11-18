Objectifs invoqués par Israël, rôle du Hezbollah, histoire des occupations et protection des civils : les clés pour comprendre les frappes sur le Liban.

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Israël affirme frapper le Liban pour détruire les capacités militaires du Hezbollah et empêcher des attaques contre son territoire. Cette justification ne résume ni l’histoire du conflit ni les conséquences des opérations : le Liban dénonce les violations de sa souveraineté, tandis que les civils subissent les destructions, les déplacements et l’insécurité.

La question « Pourquoi Israël frappe le Liban ? » appelle plusieurs réponses distinctes. Il y a les objectifs déclarés par les autorités israéliennes, les affrontements avec le Hezbollah, les occupations successives du territoire libanais et les règles qui s’imposent à toute opération militaire. Expliquer les raisons invoquées pour une frappe ne revient pas à établir sa légalité, ni à justifier ses effets sur les habitants.

Ce qu’Israël dit vouloir obtenir

Dans ses communications militaires, Israël présente ses opérations comme un moyen d’éliminer des armes, des tunnels et des infrastructures du Hezbollah, de réduire sa capacité d’action et de protéger sa population et ses soldats. Le gouvernement israélien a ainsi revendiqué, le 31 juillet 2026, la destruction de tunnels dans le secteur de Beaufort, en les présentant comme liés à un projet d’incursion en Galilée.

Cette formulation relève de la position israélienne. Elle ne permet pas d’attribuer automatiquement chaque bâtiment frappé, chaque personne tuée ou chaque terrain occupé au Hezbollah. Les raisons avancées pour une opération particulière doivent être distinguées d’un objectif militaire général. La présence alléguée d’un équipement armé ne transforme pas non plus l’ensemble d’un village en cible militaire.

Le Liban ne se confond pas avec le Hezbollah

Le Hezbollah est un acteur politique et armé libanais soutenu par l’Iran. Il ne constitue ni l’armée nationale ni l’ensemble de la société libanaise. Ses décisions militaires et celles du gouvernement ne peuvent pas être traitées comme celles d’un commandement unique. Les débats sur ses armes portent précisément sur l’autorité de l’État et sur la maîtrise des décisions de guerre et de paix.

Cette distinction est essentielle pour comprendre la situation des habitants. Vivre dans une région où le Hezbollah est présent ne fait pas d’une personne un combattant. Le droit humanitaire protège les civils indépendamment de leurs opinions politiques, de leur communauté ou de leur lieu de résidence. Une population ne perd pas collectivement sa protection du fait de la présence d’un groupe armé.

Un conflit qui ne commence pas en 2023

Les interventions israéliennes au Liban précèdent de plusieurs décennies la séquence actuelle. L’invasion de 1978 conduit à la création de la FINUL. Israël envahit de nouveau le Liban en 1982. L’occupation d’une partie du Sud se prolonge jusqu’au retrait de mai 2000. Cette histoire explique pourquoi, du côté libanais, la sécurité ne se limite pas à l’arrêt des tirs : elle comprend aussi la fin de l’occupation et la possibilité de vivre et de travailler sur le territoire national.

En 2000, l’ONU identifie la Ligne bleue afin de vérifier le retrait. Ce tracé n’est pas un traité de paix. En 2006, une nouvelle guerre oppose Israël au Hezbollah. La résolution 1701 élargit alors le rôle de la FINUL et prévoit l’appui au déploiement de l’armée libanaise dans le Sud. Les textes successifs cherchent ainsi à traiter les deux dimensions du problème : les hostilités transfrontalières et l’exercice de l’autorité de l’État libanais.

Le tournant du 8 octobre 2023

La séquence qui débouche sur la guerre de 2024 commence le 8 octobre 2023, lorsque le Hezbollah ouvre le feu sur des cibles israéliennes en affirmant soutenir Gaza, au lendemain de l’attaque du Hamas contre Israël. Les échanges de tirs s’installent de part et d’autre de la Ligne bleue, puis s’intensifient. En septembre et octobre 2024, l’escalade prend une ampleur majeure, avec des bombardements israéliens dans différentes régions du Liban et des attaques du Hezbollah contre Israël. Ce déclenchement récent ne remplace pas l’histoire antérieure du conflit, mais il explique l’enchaînement de cette phase militaire.

Pourquoi les accords n’ont-ils pas fait cesser les frappes ?

L’arrangement de cessation des hostilités de novembre 2024 n’a pas réglé l’ensemble des différends. La reprise du conflit en 2026 a été suivie, en juin, d’un cadre négocié avec les États-Unis. Ce dispositif prévoit une progression réciproque et séquencée, avec un désarmement vérifié des groupes non étatiques et un redéploiement progressif des forces israéliennes hors du territoire libanais, en commençant par des zones pilotes.

Les parties ne présentent cependant pas les obstacles dans le même ordre. Israël met en avant les capacités et les menaces du Hezbollah. Les responsables libanais insistent sur le retrait, les destructions et les limites imposées au déploiement de leur armée. Le 16 novembre, Nabih Berri a de nouveau affirmé que l’occupation et les attaques empêchaient le déploiement national et le retour des habitants.

Le constat de la FINUL porte sur les faits observés : malgré une baisse des violences depuis juin, elle signalait encore en novembre des violations quotidiennes, des constructions de positions, des démolitions et des frappes du côté libanais de la Ligne bleue. Un accord peut donc rester le cadre diplomatique de référence sans que ses engagements soient pleinement appliqués sur le terrain.

Les frappes sont-elles légales parce qu’Israël invoque sa sécurité ?

Non. Une justification sécuritaire ne dispense pas de respecter le droit international. Le CICR rappelle trois exigences centrales dans la conduite des hostilités : distinguer civils et objectifs militaires, ne pas provoquer de dommages civils excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu, et prendre toutes les précautions possibles pour épargner la population.

La proportionnalité ne consiste pas à comparer mécaniquement le nombre de victimes de chaque camp. Elle s’apprécie au regard d’une attaque et des dommages civils prévisibles. Un avertissement d’évacuation ne donne pas davantage carte blanche : les obligations de distinction, de proportionnalité et de précaution subsistent. Les personnes qui ne peuvent pas partir conservent leur protection.

Ces règles s’imposent à toutes les parties. Elles interdisent les attaques dirigées contre les civils, qu’elles soient menées depuis le Liban ou contre le Liban. Leur application ne dépend pas de la manière dont un camp qualifie son adversaire.

Pourquoi les conséquences dépassent-elles les cibles annoncées ?

Une guerre affecte aussi les routes, les logements, les récoltes, les écoles et les activités économiques. La Banque mondiale relevait en août 2026 que la reprise du conflit avait brisé la reprise économique de 2025, en pesant notamment sur le tourisme, la consommation et les capacités de production. Même quand un bâtiment n’est pas directement touché, l’impossibilité d’y accéder ou de s’y maintenir peut empêcher une famille ou une entreprise de reprendre son activité.

La réponse ne se réduit donc pas à « Israël frappe le Hezbollah ». Israël dit viser les moyens militaires du mouvement ; ses opérations se déroulent sur le territoire d’un État souverain et ont des conséquences sur toute une population. Pour le Liban, la sortie du conflit exige à la fois l’arrêt des attaques, le retrait des forces étrangères et une autorité nationale capable d’assurer effectivement la sécurité du territoire.

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