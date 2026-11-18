L’essentiel en cinq minutes | 19 novembre 2026 | Minuit à Beyrouth
Le journal de minuit à Beyrouth, jeudi 19 novembre 2026. Mission européenne au Liban, Sud, concertation à Baabda, Banque du Liban, budget social français, produits des colonies et office européen des sanctions. Photographies d’archives explicitement légendées, sans images des opérations évoquées. Narration générée par IA : Vivienne, français de France. Crédits : François el Bacha / Libnanews ; Archives Libnanews ; Reichstag, Gravitatas, 16 octobre 2026, CC0 ; Palais du Luxembourg, Dinkum, 29 août 2010, CC0.
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