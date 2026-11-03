Midterms : Guam, incidents de vote et réactions

À Guam, les premiers décomptes restent provisoires : les républicains sont en tête pour le gouvernement, une démocrate pour le poste de délégué au Congrès. Ailleurs, les Américains continuent de voter. Les inondations perturbent des bureaux en Floride, une pénurie de bulletins retarde le vote au Kansas et les autorités précisent l’origine technique des problèmes de Westchester. Les réactions politiques se multiplient, tandis que des référendums sur l’avortement et la fiscalité accompagnent le renouvellement du Congrès. Le point avant les premières fermetures continentales.

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Point du 3 novembre 2026, à 22 h 18, heure de Beyrouth (20 h 18 UTC). Les midterms américains se poursuivent avec des difficultés locales de vote et de nouvelles réactions politiques. À Guam, dans le Pacifique, un décompte provisoire place les républicains en tête pour le gouvernement et une démocrate devant pour le poste de délégué au Congrès. En Floride, les inondations ont imposé le déplacement de bureaux. Au Kansas, une pénurie de bulletins a retardé des électeurs. À Westchester, les autorités ont précisé l’origine technique du problème de lecture des bulletins. Ces incidents surviennent avant les premières fermetures sur le territoire continental, sans permettre de conclure à un résultat national.

À Guam, un premier décompte encore provisoire

Dans le Pacifique, où la journée électorale est déjà terminée, le ticket républicain Ada-Calvo apparaît en tête du scrutin pour le gouvernement de Guam. Le relevé provisoire publié par la commission électorale à 1 h 30 mercredi, heure de Guam, lui attribue 15 945 voix, contre 14 925 au ticket démocrate. Ces chiffres ne sont pas encore certifiés.

Pour le poste de délégué au Congrès, la démocrate Alicia Limtiaco devance le républicain James Moylan, avec 15 645 voix contre 14 983 dans le même relevé. Le délégué de Guam ne dispose pas du vote en séance plénière de la Chambre. Ce résultat territorial ne représente donc pas un siège gagné dans le calcul de la majorité des 435 représentants.

Donald Trump a félicité Tony Ada dans une publication sur Truth Social et dit espérer un signe pour la suite. Cette lecture politique du président ne permet pas de déduire le résultat des scrutins encore ouverts dans les cinquante États.

En Floride, le vote déplacé à cause des inondations

Les fortes pluies ont conduit les responsables électoraux à transférer 21 sites de vote dans huit comtés de Floride. Le dispositif concerne notamment Brevard, Broward, Highlands, Indian River, Martin, Okeechobee, Palm Beach et St. Lucie. Certains sites accueillent plusieurs secteurs électoraux : le nombre de bureaux déplacés ne correspond donc pas au nombre de circonscriptions concernées.

Les électeurs ont été réorientés vers des lieux de remplacement. À Broward, le bureau installé au Paradise Village Clubhouse a ainsi été transféré à Tree Tops Park. Les services électoraux ont publié des listes actualisées pour permettre aux habitants de retrouver leur lieu de vote. Le déplacement d’un bureau ne signifie pas sa fermeture sans solution de remplacement.

Cette perturbation touche un État où les électeurs choisissent aussi leur gouverneur et leurs représentants au Congrès. Elle ajoute une difficulté matérielle à la journée de vote, mais ne constitue pas une mesure de la participation finale.

Au Kansas, des bulletins manquent à Linwood

Dans le comté de Leavenworth, des électeurs ont attendu plus d’une heure au Linwood Community Building. Le bureau manquait de bulletins correspondant au district H-38 de la Chambre des représentants du Kansas, selon les informations confirmées par les services du comté à une télévision locale.

De nouveaux bulletins ont été imprimés puis acheminés vers le site. L’incident concerne donc un lieu et un modèle de bulletin précis. Il ne permet pas de parler d’une pénurie générale au Kansas. La fermeture normale de ce bureau reste fixée à 19 heures, heure du Centre, soit 3 heures mercredi à Beyrouth.

Westchester : une explication technique, des accusations politiques

À New York, l’autorité électorale de l’État a fourni une nouvelle explication concernant Westchester. Une modification touchant une élection municipale a nécessité une mise à jour de la programmation après les préparatifs et les tests. Les scanners conservant l’ancienne configuration ne reconnaissaient plus les bulletins utilisés mardi.

La priorité annoncée consiste à rétablir au moins une machine dans chaque lieu de vote. Les bulletins déjà recueillis dans les sacs de secours pourront ensuite être traités. L’autorité de l’État a précisé ne pas avoir identifié de défaut du papier empêchant sa lecture une fois le problème d’équipement résolu.

L’incident a pourtant alimenté des accusations de fraude. Laura Loomer, Katie Miller et la représentante républicaine Claudia Tenney ont mis en cause les démocrates dans des publications sur X, rapportées par la presse. Les éléments techniques rendus publics n’établissent pas ces accusations. Les responsables électoraux maintiennent que les électeurs peuvent voter et que les bulletins valides seront comptés.

Le responsable du comté, Ken Jenkins, a annoncé une enquête bipartisane sur les défaillances. Mike Lawler, le représentant républicain qui défend son siège dans une circonscription comprenant une partie de Westchester, a lui aussi invité les électeurs à rester dans la file.

Des lettres menaçantes devant la justice fédérale

Les autorités fédérales ont par ailleurs inculpé Robin Martin, un habitant d’Oklahoma City, dans une affaire de courriers menaçants contenant une poudre blanche. Les envois visaient des responsables publics avant les élections de 2024 et de 2026.

Selon les documents du FBI rendus publics mardi, les substances déjà analysées étaient de la levure ou de la farine. Toutes les lettres n’avaient pas encore été testées. L’homme, arrêté lundi, est accusé de fausses alertes et d’envoi de communications menaçantes. Ces accusations ne constituent pas une déclaration de culpabilité.

Les midterms restent une bataille de mobilisation

Donald Trump a défendu son bilan mardi matin sur Fox News et appelé ses électeurs à soutenir les républicains. Dans le camp démocrate, Kamala Harris a publié mardi un appel à faire du scrutin un frein à son administration. L’ancienne vice-présidente demande aussi de poursuivre la mobilisation après le vote.

La publication de Harris accompagne un discours prononcé la semaine précédente dans le comté de Fulton, en Géorgie. Elle ne doit donc pas être confondue avec une intervention faite mardi devant des électeurs. Les prises de parole des deux camps expriment leurs objectifs politiques, sans annoncer l’issue des urnes.

Les enjeux dépassent les seules courses sénatoriales. Les 435 sièges de la Chambre des représentants sont renouvelés, ainsi que 35 sièges du Sénat. La majorité à la Chambre se situe à 218 sièges lorsque tous sont pourvus. Les nouveaux élus entreront en fonction en janvier : le vote de mardi ne modifie pas immédiatement la composition du Congrès.

Avortement et impôt sur les milliardaires également soumis au vote

Les bulletins comportent aussi des décisions de fond. En Californie, la proposition 40 prévoit un prélèvement exceptionnel de 5 % sur la fortune de certains contribuables possédant plus d’un milliard de dollars. Les recettes doivent principalement financer la santé. Le guide électoral officiel présente cette taxe comme ponctuelle, et non comme un prélèvement annuel.

Dans le Missouri, l’amendement 3 demande aux électeurs de revenir sur la protection constitutionnelle de l’avortement adoptée en 2024. Le texte prévoit des exceptions, notamment pour les urgences médicales, les anomalies fœtales et les grossesses issues de viol ou d’inceste avant douze semaines. Un rejet laisserait en place la disposition de 2024.

Ces consultations ont leur propre décompte. Leur résultat ne se confond ni avec l’élection d’un gouverneur, ni avec la majorité à Washington.

La prochaine étape : les premières fermetures

Les premiers bureaux du territoire continental doivent fermer à 18 heures sur la côte Est, dans les parties orientales de l’Indiana et du Kentucky. Cela correspond à 1 heure mercredi à Beyrouth. Les secteurs de ces États situés dans le fuseau central fermeront une heure plus tard.

À 2 h 30, heure de Beyrouth, l’Ohio doit à son tour terminer le vote. La Californie attendra 6 heures. Les premiers chiffres seront des décomptes partiels, puis les agences pourront attribuer des victoires lorsqu’elles disposeront d’éléments suffisants. La certification officielle intervient ensuite, selon le calendrier de chaque autorité électorale.

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