3 novembre 2026
Espace lecteur
Français
▶ VidéosRSS
Actualité, Information, Analyses, découverte du Patrimoine et de la Culture Libanaise, tout cela est possible sur Libnanews, le Média Citoyen du Liban
Toutes nos rubriques

Santé · Société

Prévention des addictions : la BAU débat des soins

· 2 min de lecture · 11 vues

La faculté de médecine de l’Université arabe de Beyrouth a organisé le 2 novembre une conférence sur la prévention des addictions. Les échanges ont abordé les soins, leur accessibilité et la stigmatisation. Miriam Battal a souligné l’intérêt d’une approche associant plusieurs disciplines. Rabih El Chammay a insisté sur la réponse sanitaire, la prévention et la réduction des dommages. La rencontre s’est terminée par des prix pour des productions étudiantes de sensibilisation, dans un contexte national où le financement et l’accès aux services restent des priorités.

Campus de l’Université arabe de Beyrouth, en archive, avec le titre Addictions : faciliter l’accès aux soins.
Campus de la BAU, 23 mai 2016 : CosmicAnatomy, CC BY-SA 4.0. Redimensionnement et habillage éditorial Libnanews sous la même licence. Archive, sans représentation de la conférence du 2 novembre 2026. © CosmicAnatomy / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Se connecter pour enregistrer
Traduction disponible enAnglais

La prévention des addictions a réuni plusieurs disciplines à l’Université arabe de Beyrouth le 2 novembre. La faculté de médecine organisait la conférence « Drug Addiction Challenge ». Les échanges ont porté sur l’accès aux soins et la lutte contre la stigmatisation.

Prévention des addictions : une réponse fondée sur les soins

Selon le compte rendu publié par NextLB le 2 novembre, Miriam Battal a insisté sur la nécessité d’associer plusieurs spécialités, dans son intervention d’ouverture. Rabih El Chammay, directeur du Programme national de santé mentale, a défendu une approche sanitaire plutôt qu’un jugement moral. Il a évoqué la prévention, le traitement et la réduction des dommages. Il a aussi souligné le coût des soins et les difficultés d’accès.

La conférence associait les dimensions médicales, psychologiques, sociales et juridiques des addictions. Elle s’est achevée par une remise de prix à des productions étudiantes de sensibilisation. Les vidéos et les images proposées par les étudiants visaient à soutenir la prévention auprès des jeunes.

L’accès aux services parmi les priorités nationales

Le débat rejoint plusieurs objectifs de la stratégie nationale de santé mentale 2024–2030. Le ministère de la Santé prévoit de renforcer l’accès aux services, la formation des professionnels et la protection des droits des personnes accompagnées. Il met également l’accent sur le financement, la qualité des données et la participation des personnes ayant une expérience vécue des troubles.

Campus de la BAU, 23 mai 2016 : CosmicAnatomy, CC BY-SA 4.0. Redimensionnement et habillage éditorial Libnanews sous la même licence. Archive, sans représentation de la conférence du 2 novembre 2026.

·

Newsdesk Libnanews

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Tous ses articles →

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *