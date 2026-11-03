Prévention des addictions : la BAU débat des soins

La prévention des addictions a réuni plusieurs disciplines à l’Université arabe de Beyrouth le 2 novembre. La faculté de médecine organisait la conférence « Drug Addiction Challenge ». Les échanges ont porté sur l’accès aux soins et la lutte contre la stigmatisation.
Prévention des addictions : une réponse fondée sur les soins
Selon le compte rendu publié par NextLB le 2 novembre, Miriam Battal a insisté sur la nécessité d’associer plusieurs spécialités, dans son intervention d’ouverture. Rabih El Chammay, directeur du Programme national de santé mentale, a défendu une approche sanitaire plutôt qu’un jugement moral. Il a évoqué la prévention, le traitement et la réduction des dommages. Il a aussi souligné le coût des soins et les difficultés d’accès.
La conférence associait les dimensions médicales, psychologiques, sociales et juridiques des addictions. Elle s’est achevée par une remise de prix à des productions étudiantes de sensibilisation. Les vidéos et les images proposées par les étudiants visaient à soutenir la prévention auprès des jeunes.
L’accès aux services parmi les priorités nationales
Le débat rejoint plusieurs objectifs de la stratégie nationale de santé mentale 2024–2030. Le ministère de la Santé prévoit de renforcer l’accès aux services, la formation des professionnels et la protection des droits des personnes accompagnées. Il met également l’accent sur le financement, la qualité des données et la participation des personnes ayant une expérience vécue des troubles.
Campus de la BAU, 23 mai 2016 : CosmicAnatomy, CC BY-SA 4.0. Redimensionnement et habillage éditorial Libnanews sous la même licence. Archive, sans représentation de la conférence du 2 novembre 2026.
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