Liban-Sud : la FINUL a approuvé 110 projets en quatre ans

La FINUL fait état de 110 projets approuvés dans 115 localités en quatre ans. Son mandat s’achève le 31 décembre 2026, avant une phase de retrait.

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La FINUL indique avoir approuvé 110 projets à impact rapide dans 115 localités du sud du Liban en quatre ans, pour environ 1,5 million de bénéficiaires. Ce bilan accompagne les derniers mois de son mandat, dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2026.

La Force intérimaire des Nations unies au Liban a publié ces chiffres le 2 novembre. Selon sa porte-parole Kandice Ardiel, près de la moitié des projets concernent l’extension de l’autorité de l’État. Les autres portent notamment sur les services essentiels, la gestion des conflits et la confiance entre les acteurs locaux.

Des emplois et des services au quotidien

La présence de la mission fait également travailler des centaines de salariés et de prestataires locaux dans ses bases. Kandice Ardiel souligne que ces emplois ont permis de construire des parcours professionnels, d’acquérir des compétences et de nouer des liens, dans un pays fragilisé depuis la crise économique de 2019 et par les conflits successifs.

La FINUL estime que son soutien aux hôpitaux publics, à la Croix-Rouge libanaise, à la Défense civile et aux réseaux municipaux d’eau continuera de servir les habitants après son départ. Bilan de la FINUL du 2 novembre.

Des besoins définis avec les municipalités

Dans un précédent point publié le 23 octobre, la mission détaillait plusieurs interventions récentes : distribution de colis alimentaires et de kits d’hygiène par les municipalités, livraison de médicaments à la Croix-Rouge libanaise à Tyr, soutien à l’énergie solaire et équipement informatique d’écoles publiques.

Les Casques bleus participent aussi à des réparations de réseaux d’eau et de routes. Des séances de sensibilisation aux mines et aux munitions non explosées sont organisées pour les élèves et les travailleurs agricoles, notamment pendant les récoltes.

Kandice Ardiel précise que les projets sont définis et conduits avec les autorités locales, principalement les municipalités et leurs unions. Ces actions accompagnent les missions de surveillance, de liaison avec les parties et d’appui à l’armée libanaise prévues par la résolution 1701. Point de la FINUL du 23 octobre.

Dès juillet, la FINUL avait signalé un soutien en matériel médical à l’hôpital gouvernemental de Tibnine et des travaux sur les réseaux d’eau desservant plusieurs dizaines de localités. Elle soulignait aussi les risques que les restes explosifs des combats font peser sur les habitants qui regagnent leurs villages et leurs terres. Point de la FINUL du 16 juillet.

Un retrait prévu après la fin du mandat

La fin du mandat ne correspond pas au départ immédiat de tous les Casques bleus. La résolution 2790, adoptée par le Conseil de sécurité le 28 août 2025, prolonge une dernière fois la mission jusqu’au 31 décembre 2026. Elle prévoit à partir de cette date une réduction des effectifs et un retrait ordonné et sûr, à achever dans un délai d’un an.

Pendant cette phase, la FINUL conserve des fonctions précises, notamment la protection de son personnel et de ses installations, l’extraction de personnels en danger et une contribution, dans la limite de ses capacités, à la protection des civils et à l’acheminement de l’aide humanitaire sous direction civile.

Le texte prévoit une concertation avec le gouvernement libanais et une coordination avec les pays contributeurs. Il demande également un soutien international accru à l’armée libanaise pour son déploiement durable au sud du Litani. Résolution 2790 du Conseil de sécurité.

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