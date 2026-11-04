Midterms : le Sénat bascule, Trump se défend

Les démocrates remportent le Sénat selon AP. Trump récuse un revers personnel. Résultats, réactions et graphiques à la clôture de notre direct.

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Les démocrates ont remporté le contrôle du Sénat américain, selon l’Associated Press. La Chambre des représentants restait sans majorité attribuée par AP lors de notre dernier contrôle. Donald Trump récuse un revers personnel, tandis que les responsables démocrates revendiquent un vote pour le changement. Ce bilan conclut notre direct consacré aux élections de mi-mandat du 3 novembre 2026.

Bilan du 4 novembre. Décomptes et graphiques arrêtés à 05 h 55 UTC, soit 07 h 55 à Beyrouth. Statut des chambres contrôlé à nouveau à 05 h 59 UTC. Les attributions journalistiques d’AP ne constituent pas une certification officielle.

Le Sénat bascule, la Chambre reste ouverte dans le décompte AP

Le tableau d’AP recense 52 sièges pour le bloc démocrate, 41 pour les républicains et sept encore non attribués au Sénat. Le premier chiffre inclut les deux indépendants apparentés aux démocrates. Il comprend aussi, comme le total républicain, les mandats qui n’étaient pas renouvelés cette année : 34 dans le bloc démocrate et 31 chez les républicains. Il ne faut donc pas lire « 52 sièges » comme 52 victoires nouvelles lors du scrutin de mardi.

Les 100 sièges du Sénat, y compris les sièges non renouvelés. Source : AP ; infographie Libnanews.

À la Chambre, AP attribue 205 sièges aux démocrates et 123 aux républicains ; 107 restent ouverts. Le seuil de majorité est de 218 sur 435. Ces nombres décrivent l’avancement des attributions, pas des pourcentages de voix. Notre bilan ne transforme ni une avance ni l’addition de résultats partiels en annonce du contrôle de cette chambre.

Les 435 sièges de la Chambre. Le gris représente les courses non attribuées par AP à l’heure du relevé. Source : AP ; infographie Libnanews.

Trump refuse d’y voir une défaite personnelle

Sur Fox News, Donald Trump refuse de présenter la nuit électorale comme une défaite personnelle, selon l’entretien repris par le Times of Israel.

Le président admet aussi que les prix de l’essence liés à la guerre en Iran ont pesé. Selon ses propos à Fox rapportés par le Times of Israel, il estime que les électeurs approuvent sa politique iranienne mais n’ont pas voulu en supporter le coût immédiat à la pompe. Il se dit surpris par l’ampleur des pertes républicaines.

Sa réaction comporte également une ouverture : dans un entretien au New York Times rapporté par Reuters, Trump se dit prêt à accepter les résultats et à travailler avec les démocrates. Ce propos ne vaut pas accord sur un programme. Les négociations avec le futur Congrès restent à venir.

Schumer et Gillibrand saluent le résultat, Collins concède

Chuck Schumer, chef des démocrates au Sénat, salue un vote pour le changement et promet un soulagement aux Américains. Kirsten Gillibrand, qui dirige le comité de campagne sénatoriale démocrate, juge l’ampleur de la victoire supérieure à ses attentes.

Chez les républicains, la sénatrice Susan Collins a reconnu sa défaite face au démocrate Troy Jackson dans le Maine. AP n’avait toutefois pas encore attribué cette course lors de notre relevé : une concession et une annonce de vainqueur par une agence restent deux informations distinctes.

L’Iowa et le Kansas basculent, le Michigan n’est pas attribué

Deux résultats résument l’élargissement de la carte démocrate au Sénat : Josh Turek bat Ashley Hinson dans l’Iowa ; Adam Hamilton bat Roger Marshall au Kansas, selon AP. Les démocrates gagnent aussi au Texas avec James Talarico, en Caroline du Sud avec Annie Andrews, en Ohio avec Sherrod Brown et en Caroline du Nord avec Roy Cooper.

Au Michigan, le tableau d’AP indique encore une avance démocrate, sans attribution de la course sénatoriale au moment du contrôle. Nous n’annonçons donc pas Abdul El-Sayed vainqueur face à Mike Rogers.

Israël et Iran : pas de réaction officielle vérifiée aux résultats

À 05 h 55 UTC, soit 07 h 55 à Beyrouth, aucune réaction officielle israélienne ou iranienne aux résultats n’avait pu être vérifiée par notre rédaction dans les sources consultées. Les déclarations antérieures au scrutin ou portant sur d’autres événements ne sont pas présentées ici comme des réactions à cette nuit électorale. Ce constat ne permet pas d’affirmer que ces gouvernements n’ont publié aucune déclaration.

Un nouveau rapport de force à Washington

Le contrôle du Sénat donne aux démocrates un levier institutionnel important : cette chambre examine les nominations présidentielles et peut les approuver ou les rejeter. Le Congrès exerce aussi des pouvoirs d’enquête et intervient sur les crédits militaires. Ce sont des moyens de contrôle, pas l’annonce automatique d’un changement de politique étrangère ou d’une décision particulière sur l’Iran et Israël.

Cela conclut notre direct sur les midterms américaines. Merci de l’avoir suivi avec Libnanews. Les dépouillements se poursuivent et les résultats cités ici ne sont pas encore certifiés.

Sources et repères

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