Midterms : Lindsay James fait aussi basculer Iowa-2

AP annonce la victoire de Lindsay James dans le deuxième district de l’Iowa. Ce gain démocrate suit celui de Christina Bohannan dans Iowa-1.

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Point vérifié le 4 novembre 2026 à 5 h 23 UTC, soit 7 h 23 à Beyrouth.

La démocrate Lindsay James remporte le deuxième district de l’Iowa à la Chambre des représentants, selon l’Associated Press. Elle bat le républicain Joe Mitchell. AP a annoncé sa victoire à 0 h 19, heure de l’Est américain, soit 5 h 19 UTC et 7 h 19 à Beyrouth.

James prendra le siège détenu par Ashley Hinson, qui avait choisi de se présenter au Sénat. Il s’agit donc d’un gain démocrate sur un siège républicain. Élue au Parlement de l’Iowa et pasteure presbytérienne à Dubuque, James avait placé sa foi au cœur de sa campagne, rapporte AP.

Deux bascules successives dans l’Iowa

L’annonce intervient onze minutes après celle de la victoire de Christina Bohannan dans Iowa-1, face à Mariannette Miller-Meeks. Les deux résultats portent sur des circonscriptions distinctes.

À l’heure de notre vérification, AP avait attribué le Sénat aux démocrates, mais pas encore la majorité de la Chambre. Les attributions de l’agence ne constituent pas une certification officielle du scrutin et le décompte peut se poursuivre.

Source : direct de l’Associated Press, annonce « Democrat Lindsay James wins election to U.S. House in Iowa’s 2nd Congressional District », consultée à 5 h 23 UTC. Résultats de la Chambre dans l’Iowa.

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