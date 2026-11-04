Fact-check : Trump ne parlait pas de morts dans le bassin du Lincoln Memorial

La vidéo de Protect Our Care est trompeuse : les « trois morts par semaine » évoqués par Trump concernent la criminalité à Washington, pas le bassin du Lincoln Memorial.

99

Lire l'article Stop

Une vidéo publiée par Protect Our Care présente Donald Trump comme affirmant que trois personnes mouraient chaque semaine dans le bassin du Lincoln Memorial. Cette présentation est trompeuse. Dans le passage complet de son discours du 2 novembre 2026, le président américain parle de la criminalité à Washington. Le lieu où il s’exprime a été confondu avec le sujet de sa déclaration.

Ce que montre la vidéo partagée

Dans le Reel Facebook de Protect Our Care, Donald Trump apparaît devant le bassin du Lincoln Memorial, coiffé d’une casquette blanche « USA ». Le texte incrusté affirme qu’il évoque trois décès hebdomadaires dans ce bassin. La légende accompagnant la publication indique : « This is in fact, false », soit « C’est en fait faux ».

La vérification porte sur cette attribution précise. L’image permet de situer la prise de parole, mais elle ne suffit pas à établir à quels décès l’orateur fait référence. Pour le déterminer, il faut retrouver le passage qui précède la phrase et celui qui la suit.

Dans le discours complet, il est question de Washington

La Maison-Blanche a publié une page consacrée à cette intervention, datée du 2 novembre 2026. La transcription intégrale de Factba.se, diffusée par Roll Call, permet de replacer la phrase dans son enchaînement.

Dans le segment horodaté de 17 min 07 s à 17 min 37 s par Factba.se, Trump affirme d’abord que la criminalité a baissé, puis présente Washington comme une ville devenue sûre. C’est immédiatement après cette appréciation qu’il déclare : « We were losing, on average, to death three people a week », c’est-à-dire qu’en moyenne trois personnes mouraient chaque semaine. Il remercie ensuite la Garde nationale et les militaires. Le passage suivant traite du retrait de criminels de la capitale.

Le bassin n’est donc pas désigné comme le lieu de ces décès dans ce passage. Les phrases qui encadrent l’extrait renvoient à la sécurité dans la ville. Les horaires cités ici sont ceux de la transcription, et non des repères vérifiés dans le lecteur vidéo de la Maison-Blanche.

Un compte rendu sur place confirme ce contexte

Ce contexte est également documenté par une source contemporaine du discours. Dans son compte rendu de presse envoyé le 2 novembre à 14 h 20, heure de Washington, le correspondant Gerren Keith Gaynor rapporte que Trump a évoqué trois décès hebdomadaires « in the district », donc dans le district de Columbia. Il rattache cette déclaration à ses propos sur les criminels et sur son action contre la délinquance.

Ce témoignage du journaliste présent concorde avec la transcription. Il ne décrit aucune déclaration sur des personnes qui se seraient noyées dans le Reflecting Pool.

Les chiffres sur la criminalité restent une question distincte

Rétablir le sujet de la déclaration ne revient pas à valider le bilan chiffré présenté par Donald Trump. Dans ce même passage, il évoque une baisse de la criminalité pouvant atteindre 90 à 91 %, sans préciser la période de comparaison.

Les statistiques du Metropolitan Police Department consultées le 3 novembre 2026 présentent une comparaison depuis le début de l’année avec la période correspondante de 2025. Elles recensent 86 homicides contre 116, soit une baisse de 26 %. L’ensemble des infractions suivies recule de 11 %, tandis que la catégorie des crimes violents augmente de 12 %. Cette comparaison annuelle ne correspond donc pas à une baisse générale de 90 à 91 %.

Le tableau de la police donne aussi 187 homicides pour l’ensemble de 2024 et 127 pour 2025, soit approximativement 3,6 et 2,4 par semaine. Sans période de référence précisée par Trump, on ne peut attribuer avec certitude son chiffre de trois à l’une de ces années. Ces données policières sont provisoires et peuvent être révisées.

Le verdict : une présentation trompeuse

Le Reel ne permet pas d’affirmer que Trump annonçait trois morts par semaine dans le bassin du Lincoln Memorial. Le texte ajouté à l’image impose cette lecture, alors que le contexte du discours et le compte rendu du journaliste présent situent les décès évoqués à l’échelle de Washington, dans un développement sur la criminalité.

Le fact-check établit donc une mauvaise attribution du propos. Il ne certifie ni le chiffre de trois décès hebdomadaires, dont la période reste indéterminée, ni les pourcentages de baisse avancés par le président.

Vérification effectuée le 3 novembre 2026. Les données de criminalité citées correspondent à l’état du tableau officiel à cette date.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews