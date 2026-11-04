Midterms : Christina Bohannan fait basculer un siège dans l’Iowa

AP annonce la victoire de Christina Bohannan dans Iowa-1 face à Mariannette Miller-Meeks. La majorité de la Chambre reste non attribuée à 5 h 16 UTC.

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Point vérifié le 4 novembre 2026 à 5 h 16 UTC, soit 7 h 16 à Beyrouth.

Christina Bohannan remporte le premier district de l’Iowa à la Chambre des représentants, selon l’Associated Press. La démocrate bat la républicaine sortante Mariannette Miller-Meeks. AP a annoncé sa victoire à 0 h 08, heure de l’Est américain, soit 5 h 08 UTC et 7 h 08 à Beyrouth.

Ce siège change donc de camp. Bohannan, professeure de droit et ancienne élue de l’État, avait perdu le même duel de 799 voix en 2024. Ce chiffre concerne le scrutin précédent, pas l’écart de cette nuit.

Un gain de siège, pas une attribution de la Chambre

À l’heure de notre vérification, AP n’avait pas attribué la majorité de la Chambre. Ce résultat local ne suffit pas à l’annoncer. La majorité démocrate au Sénat avait, elle, déjà été annoncée par l’agence.

Les attributions d’AP sont distinctes de la certification officielle. L’agence explique qu’elle désigne un vainqueur lorsqu’elle estime que ses adversaires ne disposent plus d’une voie vers la victoire. Le décompte peut encore se poursuivre.

Source du résultat : dépêche de l’Associated Press sur Iowa-1, publiée le 4 novembre 2026 à 5 h 08 UTC, et direct de l’agence consulté à 5 h 16 UTC.

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