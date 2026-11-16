Philippe Hussein Kobeissy, de l’Université libano-américaine, a reçu à Amman une bourse du prix Hussein pour la recherche sur le cancer. Elle soutient des projets menés dans le monde arabe pendant deux ans. Le montant attribué et le protocole de son projet ne figurent pas dans les annonces officielles consultées.

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Philippe Hussein Kobeissy, enseignant-chercheur à l’Université libano-américaine, a reçu une bourse de la catégorie « chercheur prometteur » du prix Hussein pour la recherche sur le cancer. La remise a eu lieu le 14 novembre 2026 à Amman. Le prince Talal ben Mohammad a honoré les lauréats au nom du roi Abdallah II, en présence de la princesse Ghida Talal, qui préside la Fondation et le Centre Hussein du cancer.

La distinction attribuée au chercheur libanais relève d’un programme de soutien à des projets. Elle ne correspond ni au prix de carrière, ni à une annonce de traitement désormais disponible. Un second bénéficiaire, Zaid Abdul Rahman, travaille au Centre Hussein du cancer, en Jordanie. Le montant effectivement accordé à chacun et le protocole précis du projet de Kobeissy ne figurent pas dans l’annonce de la cérémonie consultée.

Recherche sur le cancer : une bourse sur deux ans

Le dispositif finance des projets de recherche conduits dans le monde arabe pendant deux ans. Son règlement prévoit deux bénéficiaires par an et des subventions pouvant atteindre 100 000 dollars chacune. Ce plafond ne doit pas être confondu avec le montant personnellement attribué au chercheur de la LAU.

Les candidats doivent détenir un doctorat scientifique ou médical, résider dans le monde arabe et y réaliser leurs recherches. Le programme vise de jeunes chercheurs. Il demande également l’engagement d’un mentor disposant d’au moins dix années d’expérience et de dix publications évaluées par les pairs. Celui-ci doit accompagner le projet pendant les deux années prévues.

La sélection comporte deux étapes. Les candidats présentent d’abord leurs qualifications et une lettre d’intention résumant leur projet. Les personnes retenues doivent ensuite soumettre une proposition détaillée. Les organisateurs accordent une attention particulière aux questions touchant l’incidence ou les manifestations du cancer dans les pays arabes.

Un parcours entre le Liban, la France et les États-Unis

La LAU indique que Philippe Hussein Kobeissy l’a rejointe en 2022 comme professeur assistant à temps plein en biologie cellulaire. Il a obtenu sa licence en biochimie à l’Université libanaise en 2013, puis un master à Paris-Saclay en 2015. Il y a également soutenu, en 2018, un doctorat en biologie cellulaire, microbiologie et innovation thérapeutique.

Ses travaux doctoraux portaient sur les interactions entre l’organisme et les agents pathogènes, ainsi que sur la régulation de l’inflammation intestinale. La présentation de l’université mentionne notamment l’infection à Clostridioides difficile.

En 2019, Kobeissy a rejoint le département de médecine de l’université Columbia, à New York. Selon sa notice universitaire, il y a travaillé sur la génomique fonctionnelle de la fibrose pulmonaire idiopathique. Il a aussi étudié la régulation d’une voie de signalisation liée au manque d’oxygène dans le cancer colorectal.

Plusieurs catégories de distinctions à Amman

Le prix Hussein a été créé en 2020 en mémoire du roi Hussein de Jordanie. Il distingue différents stades de la carrière scientifique. Cette année, Nizar Tannir, du centre MD Anderson de l’université du Texas, a reçu une distinction spéciale pour l’excellence scientifique. Amer Zeidan, de Yale, et Imam Waked, de l’université de Menoufia, ont reçu les prix de carrière, respectivement dans les catégories internationale et régionale.

Les distinctions destinées aux chercheurs émergents sont revenues à Maryam Shalaby, de l’Institut néerlandais du cancer, et à Omnia Atallah, de l’Académie arabe des sciences, des technologies et du transport maritime. La bourse obtenue par Kobeissy appartient à une catégorie distincte, centrée sur la réalisation d’un projet. Les prochaines précisions attendues concernent son contenu, ses objectifs et les travaux que ce financement permettra de mener.

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