Nvidia instaure un comité permanent du conseil pour superviser la sécurité nationale et les exportations. Une réforme de gouvernance distincte des investigations en cours.

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Nvidia a annoncé mardi 17 novembre 2026 la création d’un comité permanent de son conseil d’administration consacré à la sécurité nationale et au contrôle des exportations. Cette nouvelle instance place la surveillance de ces risques directement au niveau des administrateurs, alors que les relations du groupe avec les autorités américaines font l’objet d’un examen parlementaire.

Une supervision confiée à trois administrateurs

Suzanne Nora Johnson présidera le comité, aux côtés de Stephen C. Neal et John O. Dabiri. Il doit se réunir au moins chaque trimestre et recourir à des experts extérieurs indépendants en droit, sécurité nationale et conformité commerciale.

Les équipes internes chargées de la sécurité nationale et du respect des règles du commerce international rendront compte directement au comité ainsi qu’à Colette Kress, directrice générale par intérim, pour leurs activités quotidiennes. Nvidia présente ce dispositif comme un renforcement de sa gouvernance et de ses échanges avec les autorités.

Le communiqué décrit une organisation permanente de surveillance. Il ne publie ni conclusions d’enquête, ni constat de violation, ni nouvelle autorisation d’exportation.

Des demandes parlementaires toujours distinctes

Le 11 novembre, les sénateurs démocrates Elizabeth Warren et Chris Coons avaient demandé à l’administration américaine de conserver les documents relatifs aux exportations de puces avancées Nvidia vers la Chine et aux risques associés pour la sécurité nationale.

Leur démarche s’adressait au secrétaire au Commerce Howard Lutnick, au secrétaire d’État Marco Rubio et au chef de cabinet de la Maison Blanche Stephen Miller. Elle visait notamment les communications avec les dirigeants de Nvidia, les investigations sur de possibles détournements de puces et les décisions concernant les contrôles à l’exportation.

Les deux sénateurs avaient fixé au 17 novembre l’échéance d’une confirmation écrite de la transmission des consignes de conservation. Le communiqué parlementaire consulté formule cette demande ; il ne permet pas d’affirmer que les destinataires y ont déjà répondu.

Cette démarche s’appuie sur des informations faisant état d’une possible opération de renseignement étrangère visant Jensen Huang. Les soupçons évoqués par les élus restent distincts de faits judiciairement établis. La création d’un comité interne ne constitue ni une preuve d’espionnage ni une réponse définitive aux questions du Congrès.

Sources : communiqué officiel de Nvidia ; communiqué des sénateurs Warren et Coons du 11 novembre. Illustration : Jensen Huang en mai 2024, Peter Dasilva / Commission européenne, © Union européenne, CC BY 4.0.

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