Pékin annonce un sommet entre Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine à Shenzhen le 19 novembre. La Chine met en avant la paix et la stabilité stratégique. Washington souhaite évoquer le nucléaire et l’Iran, mais aucun ordre du jour commun détaillé ni accord n’a été annoncé à ce stade.

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La Chine a annoncé lundi 16 novembre que Xi Jinping réunira Donald Trump et Vladimir Poutine à Shenzhen, jeudi 19 novembre 2026. Pékin présente cette rencontre comme une première réunion en personne des dirigeants chinois, américain et russe, consacré à la paix mondiale et à la stabilité des relations entre grandes puissances.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a fixé la date et le lieu dans un bref communiqué publié lundi matin. Aucun accord n’a été annoncé à ce stade.

Un rendez-vous en marge de l’APEC

Le sommet trilatéral se tiendra pendant la réunion des dirigeants du Forum de coopération économique Asie-Pacifique, l’APEC, organisée les 18 et 19 novembre à Shenzhen. Xi Jinping doit présider cette 33e rencontre, placée sous le thème d’une communauté Asie-Pacifique prospérant ensemble.

Le programme chinois prévoit également un sommet des chefs d’entreprise les 17 et 18 novembre, auquel Xi Jinping doit prononcer un discours, ainsi que des rencontres bilatérales avec des dirigeants participants. Ce calendrier multilatéral constitue le cadre de la réunion à trois, sans se confondre avec son ordre du jour.

Pékin met en avant la stabilité stratégique

Mao Ning a souligné lundi les responsabilités particulières de la Chine, de la Russie et des États-Unis, tous trois membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. La présentation chinoise insiste sur la nécessité de communiquer davantage, de gérer les divergences et de préserver des relations stables.

Le caractère inédit revendiqué par Pékin concerne ce format à trois, et non l’absence de contacts antérieurs entre les dirigeants.

Le nucléaire attendu, mais pas de programme détaillé

Du côté américain, la réduction des arsenaux nucléaires figure parmi les sujets que Donald Trump souhaite aborder. Des responsables américains ont également évoqué l’Iran. Ces intentions ne constituent cependant pas un ordre du jour commun arrêté par les trois capitales.

Interrogée lundi sur ces dossiers, Mao Ning s’est limitée à rappeler que les discussions porteraient sur les grandes questions touchant à la paix mondiale. Elle a renvoyé la publication d’informations supplémentaires à une communication ultérieure. La Chine n’a donc pas détaillé publiquement les engagements qu’elle serait prête à prendre à Shenzhen.

La position chinoise sur les arsenaux reste un point de divergence : Pékin demande depuis longtemps que Washington et Moscou, qui disposent de stocks beaucoup plus importants, réduisent d’abord leurs propres capacités avant d’envisager des discussions sur les siennes. La présence des trois présidents autour d’une même table ne signifie pas que cette différence d’approche est levée.

L’Ukraine ne doit pas être considérée comme un sujet acquis

Selon les indications données par des responsables américains avant le sommet, la guerre en Ukraine ne devrait pas être au centre de la rencontre. Après un entretien avec Xi Jinping, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a par ailleurs rapporté que le dirigeant chinois avait insisté sur la nécessité d’associer les Européens aux discussions concernant ce conflit européen.

À trois jours du rendez-vous, les éléments confirmés demeurent donc le format, les participants, la date et le lieu annoncés par Pékin. Ni un accord de désarmement, ni un arrangement sur l’Iran ou l’Ukraine ne peuvent être présentés comme acquis avant les échanges et les communications officielles qui les suivront.

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