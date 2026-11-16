Waltz réclame le désarmement volontaire du Hezbollah, les banques annoncent une grève dès mercredi et de nouveaux incidents touchent le Sud. En Israël, la police examine l’affaire Ra’am. L’Union européenne renforce ses sanctions contre des acteurs du financement russe. La MEA attend son premier A321XLR demain à Beyrouth, sans nouvelle ligne confirmée. Cette édition du soir distingue les déclarations politiques, les décisions annoncées et les informations opérationnelles qui restent à préciser.

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Édition du lundi 16 novembre 2026, 18 h, heure de Beyrouth. La visite de Mike Waltz et le désarmement du Hezbollah dominent l’actualité diplomatique libanaise. Les banques annoncent une grève chaque mercredi à partir du 18 novembre. Au Sud, de nouveaux incidents sont signalés et une municipalité restreint l’accès à plusieurs quartiers. En Israël, la police examine les arrestations de militants de Ra’am. L’Union européenne renforce ses sanctions liées à la guerre en Ukraine, tandis que la MEA prépare l’arrivée de son premier A321XLR.

Waltz demande au Hezbollah de remettre ses armes à l’État

L’ambassadeur américain auprès des Nations unies, Mike Waltz, a demandé lundi au Hezbollah de se désarmer volontairement. Il s’exprimait à l’issue d’un entretien avec Nabih Berri, à Aïn el-Tiné. Son argument : un pays ne peut pas fonctionner avec deux armées. Cette déclaration fixe la position américaine. Elle ne signifie pas qu’un accord de remise des armes a été conclu.

La visite a également conduit le diplomate auprès de Joseph Aoun et de Nawaf Salam. Les consultations portent sur l’autorité de l’État, les engagements de sécurité et la présence internationale au Sud. Le gouvernement libanais lie ces questions au retrait israélien et à la protection de la souveraineté du pays.

Nawaf Salam défend une présence internationale sous mandat du Conseil de sécurité. Il souhaite préserver des fonctions d’observation, de liaison, de coordination et de soutien à l’armée libanaise. La résolution 1701 doit, selon lui, rester une référence des arrangements au Sud. Les discussions ne permettent pas encore d’annoncer la composition ou les moyens d’un dispositif succédant à la FINUL.

Banques : une grève annoncée chaque mercredi

L’Association des banques du Liban a annoncé une grève d’avertissement chaque mercredi au cours des prochaines semaines. La première journée est prévue le 18 novembre. Cette décision, annoncée lundi, ouvre une nouvelle phase du différend avec le ministère des Finances.

Les banques contestent la demande de modification de leurs déclarations fiscales pour les années 2020 à 2024. Le désaccord concerne notamment les écarts de change et le traitement des provisions liées aux eurobonds. L’ABL affirme que les mesures reviendraient à taxer des profits comptables non réalisés et des provisions constituées pour couvrir des pertes.

Il s’agit de l’argumentation de l’association, pas d’une conclusion indépendante sur la légalité des impôts réclamés. Une provision inscrite dans un bilan n’est pas automatiquement déductible : le différend porte précisément sur les règles applicables et sur la manière de calculer l’assiette imposable.

Pour les clients, l’annonce implique d’anticiper les opérations nécessitant un passage en agence mercredi. Elle ne permet pas de déduire que tous les services numériques ou distributeurs seront interrompus. Les modalités pratiques devront être vérifiées auprès de chaque établissement.

Sud-Liban : incident à Chakra, restrictions à Nabatiyé Fawqa

Un drone israélien a explosé lundi après-midi au-dessus du chalet Al-Amin, à Chakra, dans le caza de Bint Jbeil, selon une dépêche publiée à 16 h 37, heure de Beyrouth. Aucun blessé n’était signalé dans ce premier compte rendu ; les dommages rapportés étaient matériels. Des tirs d’artillerie intermittents ont également été signalés aux abords de Mayfadoun et de Kfar Tebnit.

À Nabatiyé Fawqa, la municipalité a annoncé une interdiction temporaire d’accès aux quartiers orientaux de Deir, de la Poste, d’Al-Aqida, d’Al-Manzala et d’Al-Hariq. Elle invoque la situation sécuritaire et la protection des habitants comme de leurs biens.

La municipalité prévoit une exception pour les besoins extrêmement urgents, à coordonner exclusivement avec le maire. Elle présente cette restriction comme exceptionnelle et provisoire, sans donner de date ferme de levée. Une absence de blessés dans un incident précis ne signifie donc pas que les déplacements dans l’ensemble de la zone sont sûrs.

Israël : les accusations autour de Ra’am restent à vérifier

La police israélienne a ouvert un examen interne sur les décisions ayant conduit à l’arrestation de militants de Ra’am le jour des législatives du 27 octobre. Les révélations portent sur l’origine des renseignements transmis aux policiers et sur les liens supposés de leur source avec le bureau de Benjamin Netanyahu.

Yaïr Lapid et Yousef Jabareen ont dénoncé une « tentative de coup d’État ». Cette expression relève de leur accusation politique, non d’une qualification judiciaire. Les éléments publiés ne démontrent pas, à eux seuls, que le décompte des voix aurait été modifié.

Le bureau du Premier ministre dément une opération de manipulation. Il soutient que son chef de cabinet a transmis à la police une information concernant une possible infraction. L’examen annoncé doit éclaircir la chaîne de commandement et le traitement du renseignement. Les personnes arrêtées ont depuis été libérées ; les conclusions de la police restent attendues.

L’Union européenne ajoute 113 personnes et entités à ses sanctions

Le Conseil de l’Union européenne a annoncé lundi des mesures visant 12 personnes et 101 entités. Elles concernent les secteurs bancaire, financier et énergétique, ainsi que le soutien à la flotte fantôme utilisée pour le commerce pétrolier russe.

Cette décision vise à réduire les moyens de financement de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. Elle est distincte des sanctions annoncées le même jour contre des acteurs d’ingérence et de cyberattaques. Les deux volets ne doivent pas être additionnés sans examiner leurs bases et leurs listes respectives.

MEA : l’A321XLR attendu mardi à Beyrouth

La Middle East Airlines doit recevoir mardi 17 novembre son premier Airbus A321XLR. Mohammad El-Hout a invité Nawaf Salam à parrainer la cérémonie d’accueil. L’arrivée de l’appareil constitue une étape dans le renouvellement de la flotte, mais ne vaut pas lancement immédiat d’une nouvelle ligne.

Airbus annonce une portée maximale de 4 700 milles nautiques, soit environ 8 700 kilomètres, pour ce modèle. Les performances d’un vol dépendent toutefois de la charge transportée, des vents, des réserves de carburant et de la configuration retenue. Cette portée ne constitue pas une distance garantie pour l’appareil de la MEA.

La compagnie avait commandé quatre A321XLR en juin 2019, avec l’objectif d’élargir ses possibilités vers l’Afrique et l’Asie. Les premières rotations commerciales, le nombre de sièges et d’éventuelles nouvelles destinations restent à confirmer.

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