Ali al-Rida Kanaan et Joan Makary remportent le championnat libanais de cross-country 2026 à Horsh Beirut. La compétition de dix kilomètres a réuni 180 athlètes issus de douze clubs. L’armée et Let’s Run décrochent les coupes par équipes. Retrouvez les principaux résultats individuels et les vainqueurs des différentes catégories masters.

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Ali al-Rida Kanaan, de l’armée libanaise, et Joan Makary, de Let’s Run, ont remporté le championnat national de cross-country 2026 à Horsh Beirut. Cette compétition de cross-country au Liban a réuni 180 athlètes représentant douze clubs affiliés à la Fédération libanaise d’athlétisme. L’armée s’impose également dans la Coupe de la Fédération masculine, tandis que Let’s Run termine en tête chez les femmes.

Les résultats, communiqués le 16 novembre 2026, portent sur des courses de dix kilomètres. Ils distinguent les classements nationaux, la Coupe de la Fédération par équipes, les concurrents étrangers et les catégories masters. Le rassemblement des participants était fixé à 7 heures dans le bois de Beyrouth.

Cross-country au Liban : Kanaan devant Mortada

Ali al-Rida Kanaan s’adjuge le titre masculin en 31 minutes et 10 secondes. Le coureur de l’armée devance Ali Mortada, d’Inter Lebanon, crédité de 31 min 34 s. Zaher Zeineddine complète le podium en 31 min 40 s, lui aussi sous les couleurs de l’armée.

L’écart entre les deux premiers atteint donc 24 secondes. Six secondes seulement séparent ensuite Mortada de Zeineddine. L’armée place cinq représentants parmi les six premiers du classement national. Bilal Awada, Omar Abou Hamad et Mohammad Kaddouh prennent les trois places suivantes.

Ali al-Rida Kanaan, armée : 31 min 10 s. Ali Mortada, Inter Lebanon : 31 min 34 s. Zaher Zeineddine, armée : 31 min 40 s. Bilal Awada, armée : 31 min 54 s. Omar Abou Hamad, armée : 31 min 56 s. Mohammad Kaddouh, armée : 32 min 32 s.

Les lauréats du championnat masculin de cross-country. © Fédération libanaise d’athlétisme / communiqué transmis par Jalal Beaino

Joan Makary remporte le titre féminin

Dans le classement national féminin, Joan Makary boucle les dix kilomètres en 35 min 47 s. La représentante de Let’s Run précède Jennifer Tomazo, d’Inter Lebanon, arrivée en 37 min 37 s. Nour Ghosseini, du club Elite, termine troisième en 38 min 20 s.

Tonia Makary, également engagée pour Let’s Run, se classe quatrième en 39 min 52 s. Inter Lebanon place ensuite Mary Murray et Serena Hayek aux cinquième et sixième rangs. Les trois premières représentent ainsi trois clubs différents.

Joan Makary, Let’s Run : 35 min 47 s. Jennifer Tomazo, Inter Lebanon : 37 min 37 s. Nour Ghosseini, Elite : 38 min 20 s. Tonia Makary, Let’s Run : 39 min 52 s. Mary Murray, Inter Lebanon : 40 min 01 s. Serena Hayek, Inter Lebanon : 40 min 27 s.

Les lauréates du championnat féminin de cross-country. © Fédération libanaise d’athlétisme / communiqué transmis par Jalal Beaino

L’armée et Let’s Run en tête de la Coupe

Le classement masculin de la Coupe de la Fédération couronne l’armée avec 13 points. Let’s Run suit avec 37 points, devant Inter Lebanon et ses 41 points. Ce classement collectif s’ajoute au titre individuel remporté par Kanaan.

Les équipes masculines lors de la remise des coupes à Horsh Beirut. © Fédération libanaise d’athlétisme / communiqué transmis par Jalal Beaino

Chez les femmes, Let’s Run totalise 21 points et devance Inter Lebanon, crédité de 23 points. Elite prend la troisième place avec 35 points. Deux points séparent donc les deux premières équipes féminines.

Les équipes féminines lors de la remise des coupes à Horsh Beirut. © Fédération libanaise d’athlétisme / communiqué transmis par Jalal Beaino

Les vainqueurs des catégories masters

Les épreuves masters se disputaient également sur dix kilomètres. Les classements s’étendent de la tranche des 35-39 ans à celle des 70 ans et plus chez les hommes. Chez les femmes, les résultats transmis vont jusqu’aux 60-64 ans.

Hommes, 35-39 ans : Marwan Darwish, armée, 33 min 21 s.

Femmes, 35-39 ans : Farah Chouman, Elite, 57 min 56 s.

Hommes, 40-44 ans : Cédric Choucair, Inter Lebanon, 35 min 54 s.

Femmes, 40-44 ans : Faten Hamza, Inter Lebanon, 51 min 27 s.

Hommes, 45-49 ans : Georges Wadih, Inter Lebanon, 36 min 48 s.

Femmes, 45-49 ans : Rim Andari, Inter Lebanon, 51 min 34 s.

Hommes, 50-54 ans : Wissam Yazbek, Inter Lebanon, 36 min 09 s.

Femmes, 50-54 ans : Arib Faraj, Inter Lebanon, 48 min 56 s.

Hommes, 55-59 ans : Charbel Barqachi, Sûreté de l’État, 41 min 30 s.

Femmes, 55-59 ans : Nicole Elias, Inter Lebanon, 49 min 02 s.

Hommes, 60-64 ans : Ali Makki, Inter Lebanon, 41 min 48 s.

Femmes, 60-64 ans : Ferial Malaeb, Inter Lebanon, 58 min 55 s.

Hommes, 65-69 ans : Yassine Arabieh, Forces de sécurité intérieure, 47 min 39 s.

Hommes, 70 ans et plus : Bassam Charafeddine, Inter Lebanon, 58 min 55 s.

Un classement distinct pour les coureurs étrangers

Le classement masculin réservé aux concurrents étrangers place Tristan Garcia, d’Inter Lebanon, en première position, avec 35 min 30 s. Son coéquipier Abdelwahab Allawi suit en 36 min 54 s. Ahmad Alwan, d’Atletica, complète ce podium en 37 min 32 s.

Le vice-président de la Fédération, Nehmetallah Bejjani, et son secrétaire général, le docteur Wassim Hawli, ont assisté à la compétition. Maria Keorkian, membre de la Fédération et responsable de la commission des arbitres, était également présente. Les lauréats ont reçu leurs médailles et leurs coupes à Horsh Beirut.

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