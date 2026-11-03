Triathlon : Nader et al-Zoubi champions du Liban

Lindsey Nader et Ali al-Zoubi ont remporté le championnat libanais de triathlon 2026 à Beyrouth. Environ 150 sportifs ont participé à cette compétition, entre piscine et corniche. Chez les femmes, une seconde sépare Lindsey Nader de Lara Chehayeb. Ali al-Zoubi devance Samir Sabaa Ayoune et Youssef Dandachi chez les hommes.

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Lindsey Nader et Ali al-Zoubi ont remporté le championnat libanais de triathlon 2026, organisé à Beyrouth. Environ 150 hommes et femmes de différentes catégories d’âge ont participé à cette compétition de la Fédération libanaise de triathlon. Le parcours associait natation en piscine, cyclisme et course à pied sur la corniche.

Championnat libanais de triathlon : une seconde entre les deux premières

Chez les femmes, Lindsey Nader, du club ProFit, s’est imposée en 1 h 11 min 28 s. Sa coéquipière Lara Chehayeb a franchi la ligne une seconde plus tard, en 1 h 11 min 29 s. ProFit occupe ainsi les deux premières places du classement féminin.

Ramona Khalife, du club Elite, complète le podium avec un temps de 1 h 16 min 20 s. Elle termine à 4 min 52 s de la gagnante.

Ali al-Zoubi en tête chez les hommes

Ali al-Zoubi, représentant de l’armée libanaise, a remporté l’épreuve masculine en 1 h 00 min 36 s. Il devance Samir Sabaa Ayoune, du club Blue Stars, deuxième en 1 h 04 min 10 s. L’écart entre les deux premiers s’élève à 3 min 34 s.

Youssef Dandachi, du club ProFit, prend la troisième place en 1 h 05 min 14 s. Il termine à 1 min 04 s du deuxième et à 4 min 38 s du vainqueur.

Un départ à 7 heures à Manara

Les participants ont pris le départ à 7 heures depuis la piscine militaire centrale de Manara. Après la natation dans le bassin, ils ont enchaîné les parcours à vélo et à pied sur la corniche de Beyrouth.

Le président et des membres de la Fédération libanaise de triathlon ont assisté au championnat. Des coupes et des médailles ont été remises aux premiers du classement.

Selon le communiqué de la Fédération libanaise de triathlon reçu le 3 novembre 2026. La date exacte de la compétition n’y est pas précisée.

Couverture : podiums du championnat du Liban de triathlon 2026. Photos Talal, fournies avec le communiqué reçu le 3 novembre 2026. Habillage Libnanews.

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