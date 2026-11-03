CNSS : 351 milliards annoncés pour les hôpitaux

La CNSS annonce 351 milliards de livres libanaises d’avances aux hôpitaux et médecins conventionnés, pour 4 416 dossiers de soins déjà réalisés. Les décisions datent du 30 octobre 2026 et le communiqué annonce les transferts pour les prochains jours. Cette tranche intervient après une opération de 564 milliards et au moment de la généralisation des chèques « fresh » en livres. La Caisse évoque aussi de prochaines revalorisations de tarifs, dont les montants et les dates d’application ne sont pas précisés.

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La Caisse nationale de sécurité sociale annonce une nouvelle tranche de 351 milliards de livres libanaises pour les hôpitaux et médecins conventionnés. Elle concerne 4 416 dossiers de soins déjà dispensés à des assurés. Dans son communiqué du 2 novembre 2026, la CNSS prévoit les transferts dans les prochains jours, sans annoncer leur exécution.

Trois décisions du directeur général Mohammad Karaki encadrent cette opération. Elles portent les numéros 568, 569 et 570 et datent du 30 octobre. Les destinataires sont les établissements hospitaliers et les médecins liés à la Caisse par une convention. L’enveloppe doit alimenter leurs comptes au titre des prises en charge concernées.

Les fonds financent les prestataires pour des soins déjà réalisés. Le bilan compte 4 416 dossiers, sans préciser le nombre de patients distincts.

CNSS : des avances à transférer aux prestataires

Le communiqué annonce les virements pour les jours suivants, sans date précise ni confirmation de leur réception par les établissements.

La CNSS inscrit cette tranche dans un mécanisme régulier d’avances hospitalières. L’objectif annoncé est de fournir de la trésorerie aux professionnels conventionnés. Ces paiements doivent soutenir leur capacité à accueillir les assurés et à poursuivre leur activité.

La Caisse ne détaille cependant pas la répartition des 351 milliards entre médecins et établissements. Elle ne publie pas non plus, dans cette annonce, de ventilation par région, spécialité ou type d’hospitalisation. Le montant global renseigne sur l’opération financière, pas sur la situation de chaque hôpital.

Les repères de la nouvelle tranche Élément Annonce de la CNSS Montant 351 milliards de livres libanaises Dossiers concernés 4 416 Décisions 568, 569 et 570, datées du 30 octobre 2026 Destinataires Hôpitaux et médecins conventionnés Calendrier Transferts annoncés dans les jours suivant le communiqué du 2 novembre

Un total annuel présenté à 7 400 milliards

En intégrant cette nouvelle tranche, la CNSS annonce environ 6 112 milliards de livres d’avances hospitalières depuis le début de l’année. Elle présente un total d’environ 7 400 milliards de livres pour ses paiements au secteur hospitalier. L’institution donne une équivalence de 83 millions de dollars.

Les avances sont comprises dans le total hospitalier. Celui-ci exclut les sommes destinées aux établissements qui ne bénéficient pas du système d’avances.

Ce cumul inclut la nouvelle tranche dont les virements sont annoncés dans le communiqué.

Le précédent communiqué financier, daté du 22 octobre, annonçait 564 milliards de livres pour 7 855 dossiers. Trois décisions, numérotées 546 à 548, encadraient cette opération. La Caisse présentait alors ses avances hospitalières cumulées à environ 5 760 milliards de livres.

Elle distinguait aussi 1 193 milliards de livres consacrés à la dialyse. Le total hospitalier atteignait alors près de 7 000 milliards, toujours hors établissements non bénéficiaires des avances.

Les chèques « fresh » entrent dans le calendrier

Cette nouvelle tranche intervient au moment où la CNSS modifie le règlement de ses prestations. Sa note informative numéro 852, datée du 27 octobre, prévoit leur paiement par chèques « fresh » en livres libanaises. La date d’application fixée par le texte est le 1er novembre 2026.

La mesure s’appuie sur la décision numéro 28 du conseil d’administration, adoptée le 15 octobre. La Caisse avait déjà traité cette question pour les indemnités de fin de service. Elle étend désormais le principe à l’ensemble de ses prestations.

Dans son explication, l’institution évoque les difficultés rencontrées par les assurés, médecins et hôpitaux pour récupérer leurs créances auprès des banques. Elle souligne la perte d’une partie de leur valeur effective. Le changement vise à éviter que les modalités bancaires de règlement réduisent la somme réellement accessible au bénéficiaire.

La note modifie les modalités de règlement, sans fixer de nouveaux tarifs ni taux de prise en charge. Les chèques restent libellés en livres libanaises.

De nouvelles revalorisations encore attendues

Mohammad Karaki annonce parallèlement de nouveaux projets de relèvement des tarifs hospitaliers et médicaux. Les fournitures médicales et les médicaments figurent aussi parmi les postes concernés. La CNSS présente ces projets comme une prochaine étape de l’amélioration de la couverture.

Le communiqué du 2 novembre ne donne ni barème, ni pourcentage de hausse, ni date d’entrée en vigueur. Ces changements restent donc distincts des trois décisions financières déjà prises. Leur effet sur les dépenses restant à la charge des assurés dépendra des dispositions finalement adoptées.

Le calendrier de transfert des 351 milliards n’est pas précisé dans l’annonce. Les prochains barèmes préciseront les changements de couverture annoncés.

Couverture : cour intérieure de l’hôpital universitaire Rafic-Hariri à Beyrouth, le 27 janvier 2010. Illustration du secteur hospitalier, sans confirmation d’un paiement à cet établissement. Photo : Elie plus / Wikimedia Commons, CC0 1.0. Recadrage et habillage Libnanews.

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