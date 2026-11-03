Liban Telecom : les droits des salariés restent centraux

Joseph Aoun demande d’accélérer le lancement de Liban Telecom et de préserver les droits des travailleurs d’Ogero. La réunion du 2 novembre intervient après la suspension de la grève, annoncée par le syndicat le 29 octobre. Le ministre promet le maintien des acquis et de l’ancienneté pour les différentes catégories de personnel. Une modification législative reste annoncée. Le dossier comprend aussi la régulation des réseaux Internet et l’accès au haut débit, sans hausse de prix souhaitée pour les usagers.

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Joseph Aoun a demandé, le 2 novembre 2026, d’accélérer le lancement de Liban Telecom tout en préservant les droits des salariés d’Ogero. Cette intervention survient après la suspension de leur grève, annoncée le 29 octobre. Les engagements politiques doivent encore trouver leur traduction dans le dispositif de transition.

Reçu par le chef de l’État, le ministre des Télécommunications, Charles Hajj, a présenté l’avancement du dossier. Le président a réaffirmé sa volonté de garantir le passage des travailleurs vers la nouvelle société. Il a également insisté sur l’importance du secteur pour l’économie nationale. Aucune date de lancement ni aucun transfert déjà réalisé n’a été annoncé.

Liban Telecom : les garanties demandées par les salariés

Le syndicat des travailleurs d’Ogero a annoncé le 29 octobre la suspension de la grève et le retour à un fonctionnement normal. Cette décision a suivi une réunion avec la commission parlementaire de l’Information et des Télécommunications. Le ministre et des membres du conseil d’administration de l’organisme y participaient.

Selon le communiqué syndical, les participants se sont entendus sur la préparation d’une proposition de loi urgente. Elle doit modifier exclusivement l’article 49 de la loi sur les télécommunications. Le syndicat présente cette démarche comme le moyen de garantir la continuité de l’emploi et les droits financiers lors du passage vers Liban Telecom.

Le même communiqué fait état d’un engagement à ne pas publier de décrets de restructuration ou de dissolution avant l’adoption de cette modification et son entrée en vigueur. Il précise que les autres dispositions seront examinées ultérieurement. La question de l’exclusivité doit, elle aussi, faire l’objet de discussions entre le Parlement et le gouvernement.

La modification reste à adopter. Les représentants des travailleurs ont annoncé qu’ils suivraient son parcours parlementaire.

Le ministre inclut les différentes catégories de personnel

Charles Hajj avait précisé sa position le 23 octobre. Il avait alors assuré que le transfert concernerait l’ensemble des travailleurs : salariés permanents, contractuels, ouvriers et journaliers. Il avait promis le maintien de l’ancienneté, des prestations et des droits acquis, y compris les indemnités de fin de service relevant de la sécurité sociale.

Le ministre avait aussi annoncé une harmonisation des salaires pour réduire les écarts entre journaliers et personnel permanent. Ces déclarations constituent un engagement gouvernemental. Leur mise en œuvre suppose cependant des règles précises, que les représentants du personnel veulent sécuriser avant le changement institutionnel.

La création de la société reste un processus à achever

Lors d’une précédente réunion à Baabda, le 21 octobre, Charles Hajj avait évoqué un contrat collectif de travail. Il avait également présenté la nomination du conseil d’administration par le gouvernement et la délivrance de la licence comme des étapes nécessaires à la constitution de la société.

Le chef de l’État avait déjà demandé à cette occasion de poursuivre la création de Liban Telecom. La réunion associait notamment la direction d’Ogero et les représentants syndicaux.

Des réseaux autorisés et du haut débit sans hausse annoncée

Le 2 novembre, Charles Hajj a aussi présenté le traitement des réseaux Internet non autorisés. Ce travail doit se mener avec l’Autorité de régulation des télécommunications, dans le cadre de ses compétences. Joseph Aoun a demandé d’encourager Ogero et les opérateurs privés à construire des réseaux autorisés, selon des conditions équitables.

L’objectif affiché est d’accélérer l’accès aux services à haut débit tout en respectant la loi. Le président a expressément demandé que cette évolution n’entraîne pas de hausse des prix pour les citoyens. Aucune nouvelle grille tarifaire ni aucun calendrier de déploiement n’a cependant été annoncé.

Le projet sur les droits des travailleurs doit désormais être précisé et soumis au Parlement, avant les décisions de transition attendues par les salariés.

Couverture : le site Ogero de Bir Hassan, photographie d’archive de Libnanews. Date exacte de prise de vue non précisée. Ce visuel ne montre pas une réunion ou une grève de novembre 2026. Crédit : Libnanews, photographe non indiqué. Source. Recadrage et habillage Libnanews.

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