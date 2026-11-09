Ukraine : le FMI ouvre deux revues de financement

Le FMI a ouvert le 9 novembre les deuxième et troisième revues de son programme pour l’Ukraine. Le ministère des Finances attend environ 1,66 milliard de dollars supplémentaires avant la fin de 2026, sous réserve d’une décision du conseil d’administration du Fonds. Les consultations portent aussi sur les réformes et sur la préparation du budget de 2027 à sa deuxième lecture. Kyiv a déjà reçu environ 2,2 milliards de dollars dans le cadre du programme quadriennal approuvé en février.

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Le FMI ouvre deux revues de son programme de financement de l’Ukraine, lundi 9 novembre 2026. Leur issue pourrait permettre à Kyiv d’obtenir environ 1,7 milliard de dollars supplémentaires avant la fin de l’année. Les discussions portent aussi sur le budget de 2027, dont les principales données doivent encore être arrêtées avec le Fonds.

Le ministère ukrainien des Finances confirme le début des réunions entre ses équipes, la Banque nationale d’Ukraine et les experts du Fonds monétaire international. Ces consultations doivent examiner les engagements déjà pris, la situation macroéconomique et les prochaines réformes structurelles. Elles ne constituent pas une décision de versement.

Le FMI ouvre deux revues en parallèle

La mission réunit les deuxième et troisième évaluations du mécanisme élargi de crédit, désigné par le sigle anglais EFF. Sa représentante permanente en Ukraine, Priscilla Toffano, précise que les échanges concernent les politiques macroéconomiques et budgétaires ainsi que les principales réformes structurelles.

Les réunions se tiennent à Lviv et à Varsovie, avec une participation à distance de certains experts. Les autorités ukrainiennes doivent y présenter l’avancement du programme et les besoins de financement à venir.

Dans son communiqué du 9 novembre, le ministère des Finances chiffre le financement attendu à environ 1,66 milliard de dollars. Il le conditionne explicitement à une décision du conseil d’administration du FMI. Le montant reste donc une perspective de financement, et non une recette déjà encaissée par l’État.

Le budget de 2027 au centre des discussions

Le gouvernement prépare parallèlement la deuxième lecture du projet de budget pour 2027. La Verkhovna Rada, le Parlement ukrainien, l’a soutenu en première lecture le 28 octobre. L’exécutif travaille désormais sur les propositions parlementaires et sur une version révisée du document.

Le ministère prévoit de soumettre ce texte après les consultations avec le FMI. Les échanges doivent notamment préciser les principaux équilibres budgétaires et les sources de soutien international nécessaires pour couvrir les besoins de l’année prochaine.

Pour Kyiv, la revue compte aussi dans les relations avec les autres partenaires financiers. Le ministère présente la réussite de l’exercice comme un élément important pour maintenir leur appui, au-delà du seul décaissement attendu du Fonds.

Un programme de 8,1 milliards de dollars

Le conseil d’administration du FMI a approuvé le programme actuel le 26 février 2026 pour quatre ans, jusqu’en 2029. Il vise la stabilité économique et financière, la soutenabilité de la dette et la poursuite des réformes.

Repère Montant en dollars Situation Programme EFF 2026–2029 8,1 milliards Enveloppe approuvée en février Financements déjà reçus Environ 2,2 milliards Versés au budget ukrainien Financement attendu après les revues Environ 1,66 milliard Soumis à l’approbation du FMI

Ces montants correspondent à des étapes différentes du même programme et ne doivent pas être additionnés. Le FMI avait achevé la première revue le 20 juillet, autorisant alors un décaissement d’environ 690 millions de dollars. La prochaine décision attendue concerne désormais les deux revues ouvertes ce lundi.

Photographie diffusée le 9 novembre 2026 avec le communiqué sur les réunions : ministère des Finances d’Ukraine, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Photographie intégrale conservée, bandes typographiques ajoutées par Libnanews. Date de prise de vue non précisée.

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