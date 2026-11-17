Téhéran rejette les accusations rapportées par CNN. Trump réagit, mais aucune attaque imminente ou décision de passage à l’acte n’est établie publiquement.

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L’Iran a rejeté mardi 17 novembre les accusations concernant un éventuel projet d’attentat à Washington. Donald Trump affirme de son côté prendre ces informations au sérieux. Mais les éléments rendus publics ne permettent pas de présenter une attaque comme imminente ou décidée.

Une enquête de CNN, pas un dossier de preuves publié

Dans une enquête publiée le 16 novembre, CNN, dont le texte est distribué par CNN Newsource, cite sept responsables américains non nommés. Ils évoquent des renseignements sur des options iraniennes visant des hauts responsables américains avec un dispositif radiologique ou une arme chimique.

La chaîne souligne toutefois les incertitudes sur les capacités et l’intention de passer à l’acte. Lauren Bis, porte-parole de la Maison-Blanche, lui a déclaré qu’aucune menace crédible contre le territoire américain n’était identifiée à ce stade. Cette réponse officielle ne doit pas être effacée par les hypothèses rapportées anonymement.

Téhéran dément

Esmail Baghaei, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a qualifié ces accusations d’infondées dans un message mardi, selon le compte rendu de ses déclarations. La représentation iranienne à l’ONU avait aussi rejeté auprès de CNN les accusations relatives aux armes chimiques.

Un communiqué officiel iranien daté du 16 novembre dénonçait déjà une campagne d’allégations destinée, selon Baghaei, à faire peur aux citoyens et à présenter l’Iran comme une menace. Ce texte antérieur ne constitue pas le message spécifique du mardi sur l’enquête de CNN : les deux prises de position doivent rester distinguées.

Trump formule une menace conditionnelle

Interrogé à Manille sur une éventuelle menace imminente, Trump a répondu : « S’il y en a une, ils paieront un prix qu’aucun pays n’a jamais payé auparavant. » Il dit examiner l’information, sans confirmer l’imminence d’une attaque. Le compte rendu de cet échange ne précise ni mesure de représailles, ni cible, ni calendrier.

Il s’agit donc d’un avertissement conditionnel, pas de l’annonce d’une riposte déterminée. Lui attribuer une décision de frappe, des sanctions précises ou une réponse nucléaire irait au-delà de ses propos rapportés.

La portée de l’information reste donc limitée : une enquête fondée sur des sources anonymes, un démenti iranien et une réaction présidentielle. Ni l’avertissement de Trump ni la répétition du récit par plusieurs médias ne constituent une vérification indépendante du projet allégué.

Illustration : le Capitole à Washington, photographie d’archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public. Cette image ne représente ni une menace ni un événement du 17 novembre.

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