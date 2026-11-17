En France, Coface estime que l’IA est associée à 25 000 offres d’emploi en moins au troisième trimestre 2026. Ce chiffre ne mesure pas des licenciements. L’étude éclaire un ralentissement des recrutements, dont la portée doit être distinguée des suppressions de postes et des variations générales du marché du travail.

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L’IA et les recrutements en France font apparaître un premier signal chiffré : environ 25 000 offres d’emploi en moins au troisième trimestre 2026, selon une étude de Coface rendue publique le 17 novembre. Ce résultat porte sur des annonces à France Travail. Il ne constitue ni un décompte de licenciements ni la preuve que 25 000 salariés ont été remplacés par un logiciel.

Les économistes Axelle Arquié et Aurélien Duthoit rapprochent l’exposition des métiers à l’automatisation de l’évolution des annonces. Leur estimation, relayée par une agence de presse, situe l’effet dans les besoins de recrutement exprimés par les entreprises. C’est une mesure différente du nombre de personnes déjà en poste.

La distinction change la lecture du chiffre. Une entreprise peut renoncer à une embauche envisagée sans supprimer un emploi existant. Une annonce peut aussi être retirée, renouvelée ou correspondre à plusieurs besoins. Passer directement des annonces aux personnes privées d’emploi reviendrait à confondre plusieurs étapes du recrutement.

IA et recrutements : que mesurent les 25 000 offres ?

L’indicateur AI-LERT, élaboré par Coface et l’Observatoire des emplois menacés et émergents, utilise les offres France Travail du premier trimestre 2021 au troisième trimestre 2026. La méthode décrite dans la presse française compare les trajectoires des professions selon leur exposition, autour du lancement de ChatGPT en novembre 2022.

Il ne s’agit donc pas de retrouver 25 000 courriers d’employeurs attribuant une annulation à l’intelligence artificielle. L’approche cherche un écart statistique entre les évolutions observées. Le chiffre désigne une estimation de recrutements annoncés en moins, dans le périmètre étudié, pas un registre administratif de suppressions de postes.

Le résultat détaillé relayé par une agence de presse associe une exposition de 10 % des tâches à une diminution de 12,4 % des annonces au troisième trimestre. Ce taux n’est pas une baisse de 12,4 % de tous les emplois français. Il ne signifie pas non plus que chaque entreprise aurait réduit ses effectifs dans cette proportion.

Indicateur Ce qu’il mesure Ce qu’il ne mesure pas 25 000 offres en moins estimées Un manque d’annonces au T3 2026 attribué à l’IA par les auteurs 25 000 licenciements constatés Exposition des tâches Un potentiel d’automatisation Un remplacement effectivement réalisé Embauches Des entrées dans l’emploi Le nombre total de salariés

Une exposition technique n’est pas un poste condamné

La cartographie publiée auparavant par Coface et l’OEM aide à comprendre cette démarche. Elle décompose 923 professions en tâches, puis en actions élémentaires. Elle évalue leur potentiel d’automatisation, en tenant compte notamment de leur importance et de leur fréquence.

Cette étude distingue explicitement la capacité technique et la destruction nette d’emplois. Elle ne prend pas en compte, dans sa mesure brute, toutes les évolutions de la demande, les nouvelles tâches ou les obstacles au déploiement. L’informatique, les activités administratives, la finance et certaines professions créatives figurent parmi les familles exposées. Les activités physiques ou fortement relationnelles présentent d’autres contraintes.

Automatiser une partie du travail peut produire plusieurs effets. À activité constante, une entreprise peut réduire ses besoins de main-d’œuvre. Si elle baisse ses prix ou vend davantage, elle peut aussi utiliser le temps gagné pour augmenter sa production. Le potentiel d’une technologie ne suffit donc pas à déterminer le solde final des emplois.

La Banque de France observe aussi un ralentissement des entrées

Une recherche distincte, présentée par la Banque de France le 8 octobre, apporte un éclairage complémentaire. Elle suit les embauches et les fins de CDI entre janvier 2019 et mars 2026, plutôt que les annonces. Chez les 21–29 ans, les embauches des métiers les plus exposés se situent environ 28 % sous leur niveau de novembre 2022. Le recul atteint 8 % dans les métiers les moins exposés.

Cette comparaison ne démontre pas que l’IA explique seule les vingt points d’écart. Les chercheurs soulignent que les entreprises utilisatrices ne sont pas choisies au hasard. Leur enquête mesure l’usage déclaré début 2026, alors que les divergences de recrutement commencent auparavant.

Les fins de contrat diminuent également. Dans les entreprises déclarant un usage intensif de l’IA, les auteurs n’observent pas de divergence statistiquement nette de l’emploi total. Le signal se lit davantage dans la rotation du personnel et les nouvelles embauches que dans une chute immédiate des effectifs.

Le chiffre ne suffit pas à isoler toute la causalité

Les deux travaux ne doivent pas être additionnés. Une annonce et une embauche ne constituent pas deux emplois distincts. Leurs périodes, leurs populations et leurs mesures d’exposition diffèrent également. Leur rapprochement permet d’examiner le canal du recrutement, pas de fabriquer un total national des emplois détruits.

Pour mesurer un effet causal, la comparaison doit distinguer la technologie des autres changements touchant les professions. Une baisse des commandes, un retournement sectoriel ou une modification des canaux de recrutement peuvent aussi réduire les annonces. L’accès au protocole détaillé, aux tests de robustesse et aux incertitudes statistiques reste nécessaire pour apprécier précisément l’estimation Coface.

Le résultat trimestriel ne doit pas davantage être transformé mécaniquement en bilan annuel. Multiplier 25 000 par quatre décrit une extrapolation à rythme constant, pas quatre trimestres effectivement observés. Une aggravation, une stabilisation ou un rebond des recrutements modifierait ce calcul.

Le prochain point à suivre sera donc la persistance de cet écart dans les offres, puis sa traduction dans les contrats réellement signés. La mesure des annonces peut détecter un changement précoce. Les données d’embauches et d’effectifs permettront de vérifier jusqu’où il se transmet au marché du travail.

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