Les Léonides se regardent avant l’aube du 18 novembre, après le coucher de la Lune. La NASA évoque quinze météores par heure dans des conditions idéales, souvent moins en pratique. Lumières urbaines, nuages et horizon dégagé déterminent la visibilité. Voici les repères pour préparer une observation sans attendre de tempête.

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Les Léonides offrent un rendez-vous aux amateurs de ciel nocturne avant l’aube du 18 novembre 2026. Dans son bulletin de novembre, la NASA conseille les premières heures des 17 et 18, après le coucher de la Lune. Il faut toutefois attendre une activité modeste, pas une pluie continue d’étoiles filantes.

La NASA évoque environ quinze météores par heure dans des conditions idéales, tout en précisant que la plupart des observateurs en verront moins. Ce nombre n’est ni une garantie pour chaque lieu ni une cadence régulière. Les nuages, les lumières urbaines et la portion de ciel visible peuvent fortement réduire le spectacle.

Observer les Léonides avant l’aube, après la Lune

Le bulletin de l’American Meteor Society publié le 16 novembre situe le maximum autour du 18 novembre. Il indique que la Lune, au premier quartier le 17, se couche vers minuit en heure locale. Une fenêtre plus sombre s’ouvre ensuite avant le lever du jour.

Ces indications ne fixent pas une heure universelle. Le coucher de la Lune et le début du crépuscule dépendent de la position de l’observateur. Le moment utile se situe après la disparition de la lumière lunaire, mais avant que le ciel ne commence à s’éclaircir.

Pour regarder, la NASA recommande un emplacement sombre et une trentaine de minutes d’adaptation des yeux. Il faut embrasser une grande partie du ciel plutôt que chercher un point précis. Une couverture ou une chaise inclinable permet d’attendre plus confortablement dans le froid nocturne.

Le Lion donne leur nom aux météores

Les trajectoires des Léonides semblent provenir de la constellation du Lion. Cette direction apparente s’appelle le radiant. Elle ne signifie pas que les particules arrivent réellement de cette constellation. Elles appartiennent au sillage de débris laissé par la comète 55P/Tempel-Tuttle.

Lorsque la Terre traverse ce courant, de petites particules pénètrent dans l’atmosphère et produisent des traces lumineuses. Les Léonides figurent parmi les météores rapides, avec une vitesse d’entrée proche de 70 kilomètres par seconde.

L’American Meteor Society indique que leur radiant se trouve mieux placé vers l’est en fin de nuit. Elle recommande cependant de ne pas le garder au centre du regard : les météores apparaissent aussi ailleurs dans le ciel. Depuis l’hémisphère Sud, l’essaim reste observable, mais sa position est moins favorable.

Pourquoi les prévisions ne donnent pas toutes le même chiffre

Le bulletin hebdomadaire de l’American Meteor Society mentionne environ trois Léonides par heure dans l’hémisphère Nord. Ce chiffre correspond à ses estimations pour la nuit du 14 au 15 novembre, avant le maximum. Il ne faut donc pas le comparer directement aux quinze météores possibles dans les conditions idéales citées par la NASA pour les matinées suivantes.

Les calendriers généraux peuvent aussi présenter des dates différentes de celles des bulletins d’observation récents. Pour cette nuit, les indications retenues viennent du bulletin mensuel de la NASA du 2 novembre et de la prévision hebdomadaire publiée le 16 novembre.

La préparation la plus utile reste locale : vérifier la couverture nuageuse, les horaires lunaires et un accès sûr au lieu choisi. Au Liban comme ailleurs, une prévision astronomique favorable ne garantit ni un ciel dégagé ni la possibilité de s’éloigner sans risque des zones éclairées.

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