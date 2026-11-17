Le porte-parole du gouvernement irakien confirme un ordre d’entrée des forces armées et un délai au retrait des Kataëb Hezbollah, sans préciser officiellement son échéance.

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Le gouvernement irakien a confirmé sa décision de faire entrer les forces armées à Jurf al-Sakhr, également appelée Jurf al-Nasr, et de fixer un délai au retrait des Kataëb Hezbollah. Son porte-parole Haider al-Aboudi a annoncé cette nouvelle étape le lundi 16 novembre. Il ne dit pas que l’entrée des troupes ou le retrait du groupe ont déjà eu lieu.

Un délai confirmé, sans échéance officielle publiée

Al-Aboudi indique qu’un délai a été arrêté et qu’il est proche, sans en communiquer la date ni l’heure dans cet entretien. Il affirme que les services compétents sont prêts à reprendre leurs missions dans la zone. Le gouvernement présente cette décision comme l’exercice de ses responsabilités de sécurité et de protection des ressources publiques.

Le porte-parole attribue à la commission d’enquête la découverte d’interventions sur des conduites pétrolières, de deux installations de raffinage et de réservoirs. Il évoque des mesures de révocation et une transmission à la justice. Ces déclarations officielles ne constituent pas une condamnation judiciaire des personnes ou organisations mises en cause.

Des préparatifs et des désaccords rapportés, pas des combats établis

Dans son édition du 17 novembre, Al-Akhbar décrit des préparatifs sécuritaires autour de Jurf al-Sakhr et un risque de confrontation entre le gouvernement et les Kataëb Hezbollah. Le quotidien rapporte, sur la base de sources non nommées, des divisions au sein du Cadre de coordination. Ce récit politique reste distinct de l’annonce officielle : il ne permet pas de conclure qu’un assaut a commencé.

Un compte rendu de Shafaq News, publié le 16 novembre au soir, décrit lui aussi un désaccord sur le recours à la force, en citant une source informée. Il évoque une échéance vendredi soir, des objections de dirigeants politiques et des renforts des deux côtés. Ces éléments convergent dans les récits de presse, mais leur confirmation indépendante demeure limitée par l’anonymat des sources. Aucun horaire précis d’expiration n’est confirmé dans l’entretien officiel du porte-parole.

Le risque d’affrontement ne doit pas être présenté comme un affrontement déjà survenu. La formule d’un choc sans précédent depuis 2003, avancée dans cette couverture, n’est pas retenue ici comme un constat historique établi. L’enjeu vérifiable reste la décision gouvernementale de reprendre le contrôle sécuritaire et l’incertitude sur les conditions de son exécution.

Un cadre des Kataëb Hezbollah rejette le retrait

Dans des propos recueillis par l’AFP lors d’une tournée de presse organisée à Jurf al-Sakhr et relayés le 17 novembre par l’agence officielle libanaise, Abou Taleb al-Saïdi, présenté comme un cadre des Kataëb Hezbollah, affirme que son groupe ne quittera pas son bastion malgré le délai fixé par le Premier ministre. Il exprime un refus catégorique au nom de la faction.

Cette déclaration constitue une réaction à l’ultimatum. Elle ne confirme ni l’ouverture de combats ni l’entrée effective des forces gouvernementales dans la zone. L’heure précise de la tournée de presse n’est pas donnée dans cette reprise.

Une évolution après les premières inspections

Notre précédent point sur l’enquête, publié le 14 novembre, distinguait la première visite de la commission le 13 novembre de conclusions encore attendues. L’annonce du porte-parole constitue une évolution : elle porte désormais sur les suites de l’enquête et la décision de déploiement. Elle ne permet pas de présenter le contrôle effectif de la zone comme déjà transféré.

Illustration d’archives : police fédérale irakienne à Bagdad, 5 avril 2010. Elle ne montre ni Jurf al-Sakhr ni les opérations de novembre 2026. U.S. Army / Sgt. Melissa Bright, domaine public.

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