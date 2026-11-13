13 novembre 1936 : le traité d’indépendance inabouti

Le 13 novembre 1936, Émile Eddé et Damien de Martel signent à Beyrouth un traité d’amitié et d’alliance. Il doit préparer la fin du mandat français et l’entrée du Liban à la Société des Nations. Le Parlement libanais l’approuve, mais la France ne le ratifie pas. À l’occasion du quatre-vingt-dixième anniversaire de cette signature, retour sur un accord qui associait souveraineté libanaise, garanties territoriales et présence militaire française, sans parvenir à transformer ces engagements en indépendance effective.

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Le 13 novembre 1936, le président libanais Émile Eddé et le haut-commissaire français Damien de Martel signent à Beyrouth un traité d’amitié et d’alliance. Le texte doit ouvrir la voie à la fin du mandat et à l’admission du Liban à la Société des Nations. Mais le Parlement français ne le ratifie pas. Quatre-vingt-dix ans plus tard, cette signature reste une étape distincte de l’indépendance acquise en 1943.

L’accord intervient seize ans après la proclamation du Grand Liban. Il porte sur deux questions liées : le transfert de souveraineté et la place que conserverait la France dans le nouvel ordre politique. Les négociateurs prévoient de remplacer la relation mandataire par une alliance. La présence militaire française reste toutefois au cœur du dispositif.

Le traité franco-libanais de 1936, dans le sillage syrien

En France, l’arrivée du Front populaire au pouvoir remet les indépendances du Levant à l’ordre du jour. En Syrie, les mobilisations nationalistes ont conduit à des négociations avec Paris. Un premier cycle se déroule au printemps 1936, suivi de nouvelles discussions à partir de juillet.

Le 9 septembre, Pierre Viénot et Hachem el-Atassi signent le traité franco-syrien. Il prévoit l’indépendance et l’unité syriennes, ainsi que l’entrée du pays à la Société des Nations. La France doit conserver des facilités militaires. Deux mois plus tard, la négociation libanaise débouche à son tour sur un accord.

À Beyrouth, la question des frontières donne cependant au traité une portée particulière. Une partie des forces politiques défend un Liban indépendant dans le cadre territorial du Grand Liban. D’autres souhaitent une union avec la Syrie. Le futur statut du pays ne fait donc pas consensus, même parmi ceux qui réclament la fin de la tutelle française.

Des frontières garanties, une alliance militaire maintenue

Le patriarche maronite Antoine Pierre Arida a formulé ses demandes dès février 1936. Elles comprennent le maintien des frontières libanaises, la reconnaissance de la souveraineté nationale et la conclusion d’un traité avec la France. Cette position associe l’indépendance à des relations étroites avec Paris, sans exclure une coopération avec la Syrie.

Le Congrès du Sahel exprime en octobre une orientation différente. Les responsables réunis y défendent la souveraineté dans le cadre de l’unité syrienne, elle-même liée à un projet d’unité arabe. Ils envisagent les négociations avec la France comme une étape vers ce rapprochement. Ces positions politiques opposées traversent la préparation de l’accord.

Le texte signé le 13 novembre s’accompagne d’une convention militaire et d’un échange de lettres. Il vise l’admission du Liban à la Société des Nations, qui doit permettre de sortir du régime mandataire. Il maintient aussi un rôle militaire français sur le territoire libanais. Pour les partisans du traité, cette présence offre une garantie extérieure à l’existence du pays et à ses frontières.

Les adversaires d’un Liban séparé de la Syrie y voient, à l’inverse, la consolidation d’une division qu’ils contestent. Les archives diplomatiques françaises conservent des dossiers sur les réactions au traité, notamment à Tripoli, ainsi que sur les manifestations et tensions à Beyrouth. L’accord engage donc autant l’organisation intérieure du Liban que ses rapports avec la puissance mandataire.

Beyrouth ratifie, Paris ne suit pas

La Chambre libanaise approuve le traité. Émile Eddé promulgue la loi de ratification le 20 novembre 1936. Sa publication figure dans le Journal officiel de la République libanaise du 30 novembre, numéro 3365. La procédure libanaise ne suffit cependant pas à mettre l’accord en vigueur.

En France, les traités conclus avec la Syrie et le Liban rencontrent des oppositions. Des milieux militaires et coloniaux veulent préserver les positions françaises au Levant. Des milieux religieux s’inquiètent du sort des populations chrétiennes après un retrait. Le Parlement français ne ratifie aucun des deux textes.

Le blocage laisse subsister le mandat. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en septembre 1939, les accords de 1936 n’ont pas produit le changement de statut annoncé. La signature diplomatique et l’approbation libanaise n’ont donc pas entraîné le transfert de souveraineté prévu.

Une autre voie vers novembre 1943

La guerre bouleverse ensuite le rapport de force au Levant. Les combats de 1941 et les déclarations de la France libre ouvrent une nouvelle séquence. Les autorités libanaises continuent de réclamer les pouvoirs exercés par les représentants français.

Le 8 novembre 1943, la Chambre supprime de la Constitution les dispositions liées au mandat. Les arrestations du président Béchara el-Khoury, du chef du gouvernement Riad el-Solh et de plusieurs ministres provoquent une crise. Leur libération, le 22 novembre, devient la date de la fête nationale. Sept ans après le traité signé par Eddé et de Martel, l’indépendance se réalise dans un autre cadre que celui négocié en 1936.

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